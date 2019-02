Bojkottrörelsen mot Israel flyttar nu fram positionerna i kulturvärlden. Med Tel Aviv som plats för finalen i Eurovision Song Contest höjs rösterna att iscensätta en kulturell bojkott. Rörelsen går under namnet BDS, vilket är en förkortning för ”Boycott, Divestment and Sanctions”. BDS kan se tillbaka på vissa framgångar under 2018, då artister som Lana del Ray, Lorde och skådespelerskan Natalie Portman ställde in framträdanden i Israel. Inför finalen i Eurovision kommer BDS att arbeta hårt för att påverka sångare och musiker att ställa in deltagandet.

BDS uppfattas av många som en icke-våldskampanj ledd av palestinska gräsrotsrörelser och människorättsorganisationer i Väst, som kräver bojkott av israeliska varor som produceras på Västbanken. Men det är långt ifrån hela sanningen. BDS ägnar sig i stor utsträckning åt att förtala och demonisera Israel och ifrågasätta själva statens existens.

Omar Bargouti är en av grundarna till BDS och framträder ofta som talesperson för organisationen. Han anser att ”tvåstatslösningen är död” och förespråkar ett Palestina där judarna är i minoritet. Vidare beskriver Bargouti Israel som en apartheidstat och jämför landets politik med Nazitysklands. BDS' mål är tydligt: ingen judisk stat mellan Medelhavet och Jordanfloden.

Den mest kände artisten som anslutit sig till BDS är Pink Floyd-basisten och sångaren Roger Waters. Han menar att ett framträdande i Tel Aviv mycket väl kan likställas med att uppträda i Nazityskland och han kallar Israel för en apartheidstat. På frågan om varför han inte engagerar sig i andra förtryckarstater i världen svarar Waters att Israel är den värsta regimen i hela världen (”I'm not sure that there are any much harsher regimes around the world than Israel”). När han 2012 talade inför FN på en solidaritetsdag för det palestinska folket liknade Waters Israels behandling av palestinier med Nazitysklands behandling av folken i Frankrike, Holland, Polen och Tjeckoslovakien under andra världskriget.

Många har reagerat skarpt mot Waters uttalanden. För några år sedan skrev Neil Tennant i Pet Shop Boys på bandets hemsida: ”Jag håller inte med om jämförelsen med apartheiderans Sydafrika... I Sydafrika kunde artister bara framträda inför en segregerad publik, i Israel kan vem som helst som köper en biljett gå på konserten”.

BDS-artisterna rör sig i grumliga vatten. Waters får slingra sig rejält för att förklara hur han kan ha mage att placera en davidsstjärna på en gris i en scenshow och menar att det visst inte hade något med antisemitism att göra.

Även Rolling Stones har fortsatt att framträda i Israel. När bandet 2014 gick emot BDS påbud möttes detta av skarpa reaktioner. BDS dristade sig till att påstå att Jagger et Co tillhörde en liten minoritet, vilket får sägas vara en vågad lögn. Majoriteten vänder sig faktiskt emot BDS budskap. Ikoner som Elton John, Paul McCartney, Madonna med flera har fortsatt att uppträda i Israel med argumentet att musik förbrödrar och att de inte kan se något kontroversiellt i att judiska och arabiska ungdomar betalar inträde till en konsert i Tel Aviv för att se sina favoriter.

För två år sedan valde det populära 90-talsbandet Radiohead, trots enträgna uppmaningar från proteströrelsen, att genomföra en konsert i Tel Aviv. Bandets frontfigur Thom Yorke kommenterade beslutet med orden: ”Att spela i ett land är inte detsamma som att stödja dess regering”.

Men Waters, upphovsmannen till ”The Wall” och ”Wish You Were Here”, omfamnar helt den palestinska argumentationen och placerar apartheid- och rasiststämpeln på Israel. Waters anser att alla palestinier ska ha rätt att återvända till det landområde som gällde 1948, vilket i sig skulle rasera själva förutsättningen för den judiska staten. Ingenstans berörs de hundratusentals judar som tvingades lämna arabstaterna efter Israels bildande.

BDS-artisterna rör sig i grumliga vatten. Waters får slingra sig rejält för att förklara hur han kan ha mage att placera en davidsstjärna på en gris i en scenshow och menar att det visst inte hade något med antisemitism att göra. Hur kan en rörelse som liknar Israel vid Nazityskland få medhåll från artister som Annie Lennox och Elvis Costello med flera?

Till artisterna i Eurovision: Besök Israel, delta i kulturlivet, möt politiker, oppositionen, fredsaktivister, diskutera och utbyt erfarenheter – men håll ett betryggande avstånd till de rabiata Israelhatarna i BDS.

Anders Carlberg är författare till ”Hitlers lojala musiker – hur musiken blev ett vapen i Tredje rikets propaganda” (Santérus förlag, 2016)