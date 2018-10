Greta Thurfjell: Häxor, läxor och tidstypiska lektioner

Hur har bilden av häxan förändrats i takt med att kvinnorollen har det? Om det handlar en artikel i brittiska The Independent med anledning av den nya Netflix-serien ” Chilling adventures of Sabrina” – med Kiernan Shipka, mer känd som Sally Draper i ”Mad men”, i huvudrollen.

Den är baserad på de moderna serieromanerna med samma namn, men för förstås tankarna till sitcomserien ”Sabrina tonårshäxan”, som sändes från 1996 till 2003.

Greta Thurfjell: Willow och Tara i ”Buffy” var häxeriets power couple

När Sabrina uppstod i serieform var året 1962, och hon beskrivs i texten som ”a party girl with zero emotional baggage”. Patriarkatets drömtjej, med andra ord. Millennieskiftets Sabrina, däremot, representerar den tidens starka “girl power”-trend. Och ”Chilling adventures of Sabrina”? Tar sig an häxeriet, och därmed kvinnokampen, på ett klart mer problematiserande, självreflekterande vis.

Även om äkta häxor-på-tv-skallar vet att liknande tematik fanns redan i ”Buffy the vampire slayer”, som sändes exakt samma år som ”Sabrina tonårshäxan”, är det hela mycket tidstypiskt träffande.