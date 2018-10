Huskvinnans återkomst – och konservatismens förbjudna lockelse

Jag kallar kvinnor jag irriterar mig på för fitta och känner mig progressiv. Jag läser min chef Åsa Beckmans uppmärksammade DN-krönikor om män som blir ihop med yngre kvinnor, tänker ”vad är det som är så fel med det då”, och känner mig progressiv. Jag tänker att 24 år är hög tid för en kvinna, det vill säga för mig, att skaffa barn och känner mig progressiv.

Eller, progressiv är fel ord, förresten. Jag känner mig förstås konservativ. Men det finns en sorts förbjuden lockelse i konservatismen som gör att den, för ett barn av pk-generationen, ironiskt nog framstår som ny och spännande. Det finns något så befriande i att tillåta sig själv att vara en dålig feminist. Det känns… lite coolt.

Efter peak woke (det vi på svenska kanske skulle kalla det ”politiskt korrektas” glansdagar) – säg att det var kring 2014 som trenden var, kanske inte störst, men som mest omdiskuterad – är motrörelsen nu i allra högsta grad över oss. På ett politiskt plan, förstås, med abortfrågan plötsligt på den svenska agendan igen, konservativa krafter på uppgång i Europa, och inte en tidningsdag utan att någon jämför samtiden med ”The handmaid’s tale”. Efter metoorörelsen kom backlashen mot metoorörelsen. I Vita huset undertecknar ett läpparnas bekännelse-konservativt internettroll presidentorder efter presidentorder i syfte att göra USA bakåtsträvande igen.

Men egentligen är det främst i min omgivning som jag märker av pendelrörelsen. Peak woke var för de privilegierade en sorts explosion av bildning i andras erfarenheter – kvinnors, rasifierades, hbtq-personers, funktionsnedsattas – som förstås var något bra, som bereddes stor plats (om än inte i de vidaste av kretsar), och som gjorde stor skillnad för hur vi talar om den sortens frågor i dag. Men som då och då framstod som kolossalt präktig i sin vilja att alltid göra så rätt.

Det är på något sätt lite fult att vara typiskt kvinnlig numera, eller åtminstone inte eftersträvansvärt

En vän sa nyligen, apropå en aktuell debatt: ”Inte för att vara antifeminist, men måste bokstaveringsalfabetet verkligen vara jämställt?” En annan talar längtansfullt om att lämna allt, sina studier, sitt arbete på tjejjouren, sin hemstad, för att flytta långt bort och vara hemmafru åt sin kille. Jag känner mig allt oftare som Elaine Benes i ”Seinfeld”, när hon får frågan om var hon står i pälsfrågan och svarar: ”Eh, anti-fur. I mean, who has the energy anymore?” Jag tänker mer och mer på om man kan vara politiskt progressiv men konservativ privat. Om det privata måste vara politiskt.

Länge stod jag emot att lyssna på den nystartade konservativa podcasten Della Q, av rädsla för att bli radikaliserad. De tre unga kvinnorna Moa Wallin, Anna Björklund och Bianca Meyer, komiker, satiriker och radioprofiler, pratar om sina bästa bantningsknep (”jag har bemästrat den oerhört svåra konsten, som faktiskt funkar för kvinnor, som är att glömma bort att äta”), om sina relationer (”är det så fel att ha fått alla sina sexuella preferenser från Walt Disney?”) och om andra kvinnor (”jag har inte så höga förväntningar på män, men däremot jättehöga förväntningar på kvinnor, och då blir jag så arg när de inte uppfyller dem”).

– Vi ville att Della Q skulle vara som en smart helgbilaga, säger Moa Wallin när vi ses på ett fik i Stockholms innerstad. När hon ber om en kopp svart kaffe är jag glad att jag inte, fem minuter tidigare, hällde mjölk i mitt.

– Della Q handlar ju egentligen bara om kvinnor, eller om saker som kvinnor traditionellt är intresserade av, vilket jag tycker har saknats tidigare. Det är på något sätt lite fult att vara typiskt kvinnlig numera, eller åtminstone inte eftersträvansvärt, och på det sättet fyller vi ett tomrum.

Foto: Stina Wirsén

De fyller ett tomrum även i mig – eller snarare utanför mig, för när jag väl börjar lyssna inser jag att de låter precis som jag, efter några glas vin, liksom insiktsfulla och parodiskt tjejiga på samma gång. Moa Wallin säger att hon tror att podden tilltalar de som ”förstått att det inte är så farligt att erkänna att kvinnor och män är olika”. Jag säger att det är något som i vår gemensamma generation varit i det närmaste tabu att prata om.

– Jag håller med, och jag tror att det har varit dåligt för att backlashen blir så aggressiv när den väl kommer. Antingen har man hållningen att kvinnor och män är exakt likadana och allt annat är förbjudet att säga, eller så förespråkar man en sorts oanständig, bakåtsträvande konservatism – ”genusundervisning är bara trams”, ”kvinnor ska stå i köket”… Det är inte riktigt dit vi vill komma, vi ligger någonstans mittemellan, säger Moa Wallin.

Jag säger att Della Q kommer så rätt i tiden, frågar hur hon tror att de hade tagits emot om de hade börjat för fem år sedan.

– Då hade vi nog blivit avfärdade som högerspöken ganska snabbt. Det hade inte varit lika lustfyllt att göra Della Q då. Man kanske saknar en anständig konservatism nu mer än för fem år sedan?

Det kanske fortfarande är superprogressivt för många när Stina Wollter springer naken genom en hotellkorridor

Vi återkommer flera gånger till vårt gemensamma storstadsperspektiv, att vi är så rörande överens om att handbollsspelaren och aktivisten Linnéa Claeson är ”ute”, att Instagramfeminismen har spelat ut sin roll. Det är ett uttryck för den medvetna medelklassens leda inför den urvattnade, uttjatade livsstilsfeminismen, den som samtidigt introducerar en större skara kvinnor för idéer som skulle gynna dem.

– Det kanske är därför Linnéa Claeson är så uppmärksammad nu, för att 35-åriga kvinnor i glesbygden har upptäckt den feminism som vi skrev krönikor om för fem år sedan. Det kanske fortfarande är superprogressivt för många när Stina Wollter springer naken genom en hotellkorridor, det kanske verkligen hjälper folk, och då får det väl vara så, då, säger Moa Wallin.

Jag har sannerligen aldrig tänkt på mig själv som konservativ i någon politisk mening, men däremot länge som något av en huskvinna (från det nedsättande ”husblatte”) – det vill säga manstillvänd, det vill säga självförnekande, det vill säga killarnas favorit. Det liknar syndromet cool girl men där en sådan spelar på att vara ”en av killarna” – hon kan dricka öl (men inte ha ölmage), spela tv-spel (men inte vinna över sina manliga motståndare), rapa (men inte så att det luktar) – tänker jag mig att huskvinnan är mer explicit, traditionellt kvinnlig.

Å andra sidan skriver Gillian Flynn, författaren som i sin roman ”Gone girl” myntade cool girl-begreppet, att den grundläggande definitionen är ”en tjej som gillar allt som hennes kille gillar och som aldrig klagar”. Kanske är det bara att jag alltid hatat (läs: är avundsjuk på) bättre cool girls som gör att jag vägrar erkänna att jag är en själv. Nyligen såg jag nämligen någon ondgöra sig över fenomenet på Twitter och blev märkligt irriterad, för att inte säga kränkt – snälla, häng med, det är inte 2014 längre.

Unga i dag blir vuxna tidigare. Det finns en mer oproblematisk inställning till att gifta sig och bilda familj

Att lansera sig som huskvinna är att omedelbart göra sig omåttligt populär bland män. Av erfarenhet har jag lärt mig att män älskar när man säger till dem att man älskar när de förklarar saker för en. Det är inte bara en strategi, jag vill lyssna på mäns utläggningar om än det ena, än det andra, det finns något förbjudet och därför roligt i att spela på idéer om traditionell kvinnlighet, att göra sig behaglig och undergiven. Jag har inte alls någon lust att skrika ”mansplaining” även om jag har fått lära mig att det är den rätta reaktionen för en kvinna som jag. En medveten kvinna.

För att lansera sig som huskvinna är förstås samtidigt att göra sig lika impopulär bland andra kvinnor. Bland andra huskvinnor, eftersom man konkurrerar om att vara den bästa huskvinnan, men kanske främst bland kvinnor som sätter en ära i att vara självständiga, fria feminister.

Jag förstår dem. Det är lätt att se igenom en huskvinna – på mer eller mindre genomskinliga sätt skaffar hon sig fördelar genom att fjäska för överheten, liera sig med fienden och svika sina egna. Det är inte ett särskilt sympatiskt personlighetsdrag, men det är som att det finns en lockelse även i det. Måste jag vara sympatisk, då? Kan jag inte få vara självisk? Kan jag inte få vara… såsom konservativa varit i det offentliga i alla tider?

Illustration: Stina Wirsén

Jag möter författaren och kulturskribenten Therese Bohman på ett annat fik i Stockholm. När jag uppvaktat henne inför intervjun har hon vridit sig inför begreppet konservatism, att bli intervjuad i egenskap av konservativ kvinna (”kulturkonservativ skulle jag kanske gå med på att kalla mig”). Hon tar upp det igen när vi sitter mittemot varandra.

– Kulturvärlden är superkonform, och att vi sitter här är ett tecken på det. Jag är absolut inte särskilt konservativ, men jag framstår nog som mycket mer konservativ än vad jag är eftersom kulturvärlden är så otroligt likriktad. Där tycker jag verkligen att man kan tala om en åsiktskorridor, säger hon.

Therese Bohman är född på sent sjuttiotal och tror att det jag ser som en konservativ trend snarare är en generationsväxling – medan det för hennes generation var högsta mode att aldrig bli vuxen, vill min generation växa upp så snart vi bara kan. Hon radar upp exempel ur sin generations kulturskapare – Douglas Couplands romaner (”vuxna människor som beter sig som barn”), Erlend Loes genombrottsroman ”Naiv. Super.” (”en man som hanterar sin livskris genom att köpa en bultbräda från Brio”), tidskriften Bibel (”killar som hade på sig aptröjor och samlade på japanska leksaker”).

– Det sena nittiotalet var som en enda stor lekplats för vuxna människor. Under mina formbara år var det så mycket prat om allt man skulle göra innan man stadgade sig. Plugga utomlands, vara au pair, backpacka i Asien… Unga i dag blir vuxna tidigare. Det finns en mer oproblematisk inställning till att gifta sig och bilda familj. De kanske inte ser det som att de deltar i ett konservativt projekt, utan mer som att de vågar hänge sig på riktigt – ”jag är kär, vi gifter oss, vi skaffar barn, det är på allvar”, i stället för att hålla på och sjuttiotalistvela in i det sista. Det tycker jag är så fint, säger Therese Bohman och fortsätter:

– En annan jättestor skillnad mellan din och min generation är synen på feminism. Vi blev så otroligt hårt präglade av tidningen Darling, av ”Fittstim”, den sortens feminism som byggde mycket på Nina Björks ”Under det rosa täcket” och att allt var en social konstruktion.

Det är ingen som kräver att män ska vara lojala med andra män

Jag blir förvånad när hon säger att hon, på den tiden, själv var lagd åt det hållet.

– Jag var Darlingfeminist lika mycket som alla andra, jag tror till och med att jag gjorde en egen t-shirt med feministsymbolen på. Jag kommer verkligen ihåg hur motbjudande jag tyckte att det var med biologism och essentialism, det var fienden. Det sitter väldigt hårt i min generation, och de flesta har aldrig omprövat de tankarna i efterhand.

Vad var det som gjorde att hon ändrade åsikt?

– Jag har aldrig gillat tanken på systerskapet. Aldrig haft speciellt mycket tjejkompisar. Jag tyckte nog mer att den gruppen människor var cool, att jag ville vara som dem, det fanns en energi i rörelsen som jag tyckte var tilltalande. Men sedan bestämde jag mig för att sluta leta efter ett systerskap, säger Therese Bohman.

Hon lyfter just podcasten Della Q som ett tecken på en motrörelse, och återkommer gång på gång till hur förtjust hon är i dem.

– Min generations kvinnor menar att man har något slags ansvar för andra kvinnor, ett ansvar att bete sig förebildligt och inte undergräva systerskapet. Della Q är inte så. Jag lyssnade på ett avsnitt i dag där de sa att de hatar tjejer. Det gör de ju inte, såklart, de gillar ju varandra, men det är så uppfriskande. Det är ingen som kräver att män ska vara lojala med andra män. På det sättet tror jag att sjuttiotalister har haft det mycket tråkigare, för att man hela tiden måste vara så noga med hur man uttrycker sig.

Men, säger jag, det har ju min generation också varit. Alla exempel Therese Bohman tar upp – inte såra andra tjejer, inte kritisera kroppsaktivister, inte prata om bantning – finns det lika, om inte än mer cementerade, outtalade regler kring inom min generation.

– När jag träffade min pojkvän brukade vi skämta om att saker var ”typiskt tjejer” eller ”typiskt killar”, för att man inte kunde säga det på nittiotalet, säger hon.

– ”Blä, essentialism!” Det var så roligt att bryta mot det tabut. Men jag tänkte att det inte är så längre, att du inte ens skulle förstå att det var ett skämt som förhöll sig till ett tabu. Men det kanske åtminstone rör sig åt det hållet?

Nyligen satt jag på en fest och argumenterade för att det absolut bör vara mannen som friar till kvinnan i en heterosexuell relation. På skämt, förstås. Åtminstone delvis. ”Tack för det SD-inspelet”, sa någon, på skämt, förstås, åtminstone delvis. Jag kommer att tänka på det igen när jag läser Vigdis Hjorths omtalade roman ”Arv och miljö”, om en kvinna i djup arvskonflikt med sin av övergrepp och tystnad söndertrasade familj.

Hennes mamma är en kvinna kuvad av sin make, slagen av sin make, dyrkad av sin make: ”Många män föredrar och faller för oerfarna, naiva kvinnor, de impulsiva, barnsliga som lätt blir blinda, fulla av beundran, hängivna, hjärtliga, beroende, de som inte använder ironi, som inte håller tillbaka. Mamma var oerfaren och barnslig, och valde att förbli barnslig. Om mamma hade valt att bli vuxen, hade verkligheten bli oövervinnerlig för henne. Mamma var sådan som många män ville att kvinnor skulle vara, på den tiden… […] Gjorde mamma ett val? Att flyta med, att hoppas på det bästa, att inte reagera, är det ett val?”

Hemmafrutrenden som uppstod för kanske tio år sedan, främst i bloggosfären, var den första riktiga återgången till antifeminismen i konsumentkulturen på väldigt länge

Den mamman är sin tids huskvinna – en riktig huskvinna, det vill säga fjättrad vid sitt hus, sin familj, sin heder. Det är förstås inte sådan jag vill vara, och jag kan välja precis hur jag vill vara, jag kan välja att vara allting. Ironisk och naiv. Barnslig och vuxen. Jag kan flirta med en lite klädsam konservatism och ändå vara fri att överge den när det passar. Tycka att det är mer romantiskt att som kvinna bli friad till eftersom jag vet att det i dag finns ett alternativ.

– Hemmafrutrenden som uppstod för kanske tio år sedan, främst i bloggosfären, var den första riktiga återgången till antifeminismen i konsumentkulturen på väldigt länge. ”De svenska ungdomarna vill bli hemmafruar igen”, sades det i olika mer eller mindre pålitliga undersökningar, säger Sofia Ulver, docent och forskare i konsumtionskultur vid Lunds universitet.

Illustration: Stina Wirsén

Hon menar att det, från sextio- och sjuttiotalets marxistiskt lagda feminism gick mot en mer nyliberal och samtidigt mer opolitisk ”livsstilsfeminism” på åttiotalet, och att vi i och med nittio- och nollnolltalets ekonomiska kriser nu ser tecken på en konservativ backlash.

– Åtminstone sägs det ofta så – med logiken att den generation som växer upp i en turbulent värld kommer att söka trygghet och vända sig mer inåt. Det finns forskning på att medelklassen krymper och att prekariatet, de som inte har fast anställning, växer. Inte bara i underklassen utan också i medelklassen. Och det hör till någon sorts social logik att vi söker det som är svårt att få, det som det finns ont om. Det känns kanske inte lika attraktivt i dag att leva som en promiskuös singel som inte har något hem, säger Sofia Ulver.

Kan det då finnas några positiva effekter av en sådan trend?

– Det är inte så konstigt att det kommer en motreaktion mot politiskt korrekthet när politisk korrekthet har institutionaliserats – det tycks helt enkelt vara så att människan inte mår särskilt bra utan några gränser. Inom sociologin slåss man om detta, men man kan säga att vi antagligen behöver gränser för vad som upplevs som rätt och fel. Vi klarar inte av en tillvaro där allt anses fel, eller där allt anses rätt.

Det är ett faktum att konservatismen åter sprider sig över världen, säger Sofia Ulver, och fortsätter:

– När en rörelse blir så stor kan man fråga sig: varför skulle det värdekonservativa, eller socialkonservativa, inte också påverka dess ”fiender”? Du som är en pk-produkt upplever det kanske som att det har funnits massa förnuftiga tankar och viktiga syften i den rörelsen, men att du nu kan börja sortera i vad som känns relevant och inte.

Jag frågar både Moa Wallin och Therese Bohman hur de ser på feminismen i dag.

– Jag tycker att det var synd att feminismen blev en trend. 2013 var feminism det trendigaste vi hade, och alla trender får en motreaktion. Det är synd, vi behöver feminism, men det betyder inte längre någonting. Det spelar ingen roll om jag säger att jag är det eller inte, när alla i varenda bolagsstyrelse är feminister, säger Moa Wallin.

– Men det är klart att det finns en skräck för att det ska bli svårare att vara kvinna. Jag skulle vilja påstå att det är ganska lätt att vara kvinna i Sverige i dag, och jag är rädd för att motreaktionen på feministtrenden kommer att vara att aborträtten inskränks, att vi får en lagstiftning som inte tillåter kvinnor att leva ett fritt liv. Men… Sverige har alltid varit i framkant vad gäller kvinnors rättigheter. Det är grundmurat, på något sätt.

Det verkar finnas båda delarna, hos din generation, en extrem politisk korrekthet och samtidigt en mycket mer avslappnad inställning till det där

Therese Bohman ställer frågan tillbaka till mig.

– Är folk feminister nuförtiden?

Jag säger att i en undersökning gjord av Ungdomsbarometern tidigare i år är feminist det som unga kvinnor främst definierar sig som. Att stigmat kanske var större under nittiotalet, men att det, åtminstone för mig, är så lite av ett ställningstagande att det var länge sedan jag ens reflekterade över frågan. Att jag blev feminist långt innan jag blev tonåring och därför, med åren, på sätt och vis har växt ifrån epitetet.

– Det verkar finnas båda delarna, hos din generation, en extrem politisk korrekthet och samtidigt en mycket mer avslappnad inställning till det där, säger Therese Bohman.

Ju mer jag tänker på det, desto mer börjar jag tro att det är just därför jag känner som jag känner. Jag är inte säker på att det är en backlash, att jag har möjlighet att tycka att det politiskt korrekta är rätt på ett samhälleligt plan men att det är intressant att experimentera med på ett personligt. Det måste väl vara tvärtom? Hur privilegierad jag än må vara, är det väl ett tecken på att – åtminstone vissa – kvinnors valfrihet är större än någonsin?

Det kommer inte att skada någon annan om jag har vissa konservativa böjelser i mitt privatliv. Men jag undrar någonstans om det kommer att skada mig.