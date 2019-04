Ian Buruma: Det ska fan vara publicist när Twitterstormen viner

Ian Buruma

Författare och journalist, född i Nederländerna 1951.

Har länge bott i USA där han bland annat varit knuten till Bard College i New York som professor i journalistik och mänskliga rättigheter.

Våren 2017 blev Buruma chefredaktör på den inflytelserika tidskriften The New York Review of Books.

Hösten 2018 tvingades han lämna sin post efter att ha fått hård kritik för att ha publicerat en artikel av medieprofilen Jian Ghomeshi som anklagats för sexuella övergrepp i Kanada.

Kända böcker: ”Mordet i Amsterdam”, ”Occidentalism” (tillsammans med Avishai Margalit), ”Skuldbördan” och ”År noll” (alla på Natur & Kultur).