Ingrid Carlberg: Så konspirerar de ryska trollen för att underminera demokratin

Valrörelsen är över oss. Jag lär inte vara ensam om att fundera över den amerikanska presidentvalkampanjen 2016 och spana efter upprepningar. Det är som att läsa i mörker. Ryska påverkansaktioner påstås skölja över vårt land, men vem kan hålla garden om vi inte vet hur de ser ut?

Vad har vi missat? Var finns hoten mot vår demokrati?

För de amerikanska väljarna var det ännu värre. De hade inga myndigheter som vevade ens oprecisa varningar i förväg. Först nu, med särskilde åklagare Robert Muellers två första åtal, börjar detaljerna falla på plats. Åtalen är synnerligen intressant läsning, förmodligen det närmaste en manual man kan komma.

Ta kampanjinslaget med fångburarna, till exempel. Den mest uppmärksammande buren rullades fram på ett traktorsläp i en parad i Iowa sommaren 2016. Där inne stod en aktivist iklädd fångkläder och Hillary Clinton-mask och skakade galler. Skyltar skrek ut budskapet ”Hillary for prison 2016!”, visualiserade de grova talkörerna vid Trumps valmöten: ”Lock her up! Lås in henne!”.

Kampanjgreppet blev viralt och likartade fångburar dök upp på andra håll, till exempel i Florida.

I februari i år kom Muellers första åtal. Tretton namngivna ryska medborgare ringades in, alla på olika sätt knutna till trollfabriken Internet Research Agency i Sankt Petersburg. De anklagades bland annat för att – dolda bakom falska amerikanska identiteter – ha orkestrerat flera ”Florida goes Trump”-kampanjer:

”Till exempel bad de åtalade och deras medkonspiratörer en amerikan att bygga en bur på ett lastbilsflak och en annan amerikan att klä ut sig till Clinton i fångkläder. De åtalade och deras medkonspiratörer betalade dessa personer för att genomföra uppdraget”, står det i åtalet.

Efter avslöjandet pressade Palm Beach Post aktivisterna bakom Florida-buren. De var förskräckta, eftersom de trodde att det var amerikanska Trump-entusiaster som hade kontaktat dem via Facebook: “De ville göra något extra. De skickade mig ett manus”, sa en av Floridaaktivisterna. ”Hur skulle jag kunna veta att killen var ryss?”, sa en annan.

Så talar en ”nyttig idiot”, en betald marionettdocka i en dold påverkanskampanj.

Varför tänka på detta nu? Tja, i våras avslöjade Svenska Dagbladet att svenska högerextremister har försökt sprida bilder av Annie Lööf i hijab och Stefan Löfven bakom galler.

Dessbättre utan någon större framgång. Än så länge.

”Är vår demokrati i fara? Det var en fråga vi aldrig trodde att vi skulle behöva ställa.” Så inleder de amerikanska statsvetarprofessorna Steven Levitsky och Daniel Ziblatt sin bok ”How Democracies die” (2018). Levitsky och Ziblatt har ägnat årtionden åt att studera demokratiers fall och framväxten av totalitära regimer på andra håll i världen. Plötsligt kom dagen då de fick vända sökarljuset mot sitt eget hemland, USA.

Professorerna plockade fram sitt sedan länge utarbetade lackmustest på politiska ledare med för demokratin hotfulla auktoritära beteenden: 1) Förkastar politikern de demokratiska spelreglerna? 2) Förnekar politikern motståndarnas legitimitet? 3) Tolererar eller uppmuntrar politikern våld? 4) Hotar politikern att begränsa pressfriheten och/eller motståndarnas medborgerliga rättigheter?

Redan under valkampanjen uppfyllde Donald Trump alla kriterier.

Levitsky och Ziblatt vore nu inte statsvetarprofessorer om deras slutsats blev att den amerikanska demokratins kris bara handlar om Trump och Ryssland. Övertygande visar de hur den amerikanska demokratin under lång tid har rört sig i en allt mer sårbar riktning. Inte för att landet framfött så särdeles många politiker med totalitära ambitioner, men väl några som har satt för demokratins överlevnad helt avgörande spelregler åt sidan.

Professorerna lyfter fram den grundläggande demokratiska normen om ömsesidig tolerans mellan politiska rivaler. Demokratin behöver laddade debatter i sak, men under en viktig förutsättning: att motståndarna erkänner varandra som hedervärda och laglydiga medborgare med landets bästa för ögonen. Börjar man rucka på den grundsatsen, får politiker som anklagar sina motståndare för kriminella handlingar eller för att hota det egna landets intressen, ”folkets fiender”, är ett demokratiskt sammanbrott aldrig långt borta. Det kan Levitsky och Ziblatt visa otaliga exempel på.

Donald Trump var inte den förste amerikanske politiker som prövade det spåret. I presidentvalkampanjen 2008 anklagade republikanske vicepresidentkandidaten Sarah Palin Barack Obama för att hänga med terrorister. ”Det här är inte en man som ser på USA på samma sätt som du och jag”, påstod Palin för sina supportrar.

Det grova tonläget fanns där redan, liksom bristen på ömsesidig tolerans. Den som till äventyrs ville försöka trasa sönder den amerikanska demokratin hade bara att elda på just de tendenserna. Sällan har det varit så lätt.

När Robert Mueller presenterade sitt åtal i februari i år flinade kritikerna misstroget. Påstod karln att det bara krävdes tretton personer för att manipulera ett presidentval i USA? Riktigt så enkelt var det förstås inte, ryska trollfabriken hade till att börja med åttio anställda avdelade för USA-operationen. Ändå är det bestående intrycket av de två åtal som nu har kommit att de identifierade ryska manipulationerna inte handlade om vare sig avancerad vetenskap eller mycket folk. Med vass logistik och mycket pengar kommer man långt.

Så hur jobbade de? Trollfabriken började med att under 2014 skicka ett par högre tjänstemän till USA för att reka. De skaffade mobiltelefoner, SIM-kort och falska amerikanska identiteter, både kapade och fiktiva. Sen köpte de serverutrymme i USA, öppnade hundratals konton på sociala medier, inte minst Twitter, samt skapade fejkade politiska grupper på sociala medier. De kunde heta sånt som ”Secured Borders”, ”ClintonFRAUDation” och ”Trumpsters United”. Vissa konton fick över 100 000 följare. De var, enligt åtalet, Internet Research Agencys sätt att nå tillräckligt många amerikaner för att rubba det amerikanska politiska systemet.

De ryska ”amerikanerna” eldade på debatten, orkestrerade kampanjmöten och köpte massor av politisk reklam på sociala medier (”Donald vill bekämpa terrorism, Hillary vill sponsra den”), postade inlägg och retweetade.

Huvudsyftet med operationen var, enligt samma åtal, att splittra och skapa missämja i det amerikanska samhället. Målet var att höja den politiskt konfrontativa temperaturen i USA genom att ”stötta radikala grupper (---) och oppositionella sociala rörelser”. Man skulle, för att återgå till Levitzkys och Ziblatts analys, göra allt man kunde för att bistå Trump med att radera ut den ömsesidiga toleransen och respekten i amerikansk politik.

Det var tydligt att den hårda polariseringen hade ett egenvärde. När Trump vunnit valet riggade de ryska ”amerikanerna” två manifestationer i New York samma dag — en i protest mot Trump och en i segerjubel över den nyvalde presidenten.

Ska det kallas levande eller döende demokrati?

Ömsesidig tolerans är lite tråkigare och ger färre klick och retweets än saftiga påhopp och förtal. Donald Trump levde högt på det under den amerikanska valrörelsen. Det gällde inte minst under primärvalskampanjen, när etablerade medier, även CNN och New York Times, berusades av de höga virala sifforna på Trumps provokationer och gav pajasen oproportionerligt stort utrymme.

En och annan har efteråt beklagat att de inte hade mer is i magen.

Så vad är lärdomen, förutom att man bör vårda tonläget, hålla huvudet kallt i twitterstormar och genomskåda fejknyheter, bots och troll? Levitsky och Ziblatt ger inga enkla tips som passar just för Sverige, men det räcker att tänka Almedalen för att inse att den viktiga ömsesidiga toleransen är i gungning även här. Försvaret för demokratin kräver att vi bygger ett starkare försvar mot sabotörerna som, med eller utan stöd utifrån, vill krossa just denna.

Det kan handla om små extremgrupperingar som, med eller utan träning utomlands, plötsligt dyker upp välorganiserade på den svenska demokratins viktigaste torg med en enda avsikt: att förstöra. Det kan handla om perifera debattörer, fiktiva eller verkliga, som plötsligt blir virala för att de låter som Donald Trump, som medvetet piskar upp onaturligt höga konfliktnivåer och en oförsonlighet som känns främmande för den svenska debatten.

Man ska då hålla i huvudet att själva provokationen förmodligen är ett större hot mot demokratin än åsikten de framför. Och man kan åtminstone någon gång ställa frågan: Vem betalar?