Jackie Jakubowski: Så uppstod den talade hebreiskan på nytt

I sitt banbrytande arbete om språk som uppstår, lever och sedan går ur tiden skriver den norsk-amerikanske lingvisten Einar Haugen: ”Det finns inte något annat språk än hebreiska som, efter århundraden i dvala, inte bara har väckts till liv utan också moderniserats och blivit ett modersmål för drygt nio miljoner medborgare i dagens Israel.”

Återupplivandet av hebreiskan som talspråk initierades av Eliezer Ben-Yehuda (1858–1922), en Litauenfödd amatörlingvist och tidigare revolutionär i Tsarryssland, som övergav sina socialistiska ideal och anslöt sig till den sionistiska rörelsen som förespråkade nationellt självbestämmande för det judiska folket i dess historiska hemland. Han såg hebreiskans återkomst som en del av den nationella våg – ”folkens vår” – som på 1800-talet spred sig bland stora och små nationer över hela Europa.

Inspirationen hämtade Ben Yehuda från de förtryckta – etniska eller religiösa – minoriteter inom det ottomanska väldet. De krävde nationellt självbestämmande och ett erkännande av den egna kulturidentiteten – med ett eget språk.

”Om Bulgarien, Grekland och Italien har kunnat få ett erkännande som självständiga nationer med ett eget språk, varför skulle inte det judiska folket, ”Bokens folk”, kunna åberopa – och erhålla – samma slags erkännande”, argumenterade Ben-Yehuda i sin hebreiskspråkiga veckotidning ”Ha Zvi”. För Ben Yehuda och andra sionistiska ledare handlade det inte om teoretiska spekulationer huruvida judarna hade nationella rättigheter. I det sönderfallande Europa handlade det om att bemöta akuta och högst reella antisemitiska hot. Så desperat var judarnas situation i främst Öst- och Centraleuropa – men också i ett land som Frankrike under den antisemitiska Dreyfus-affären åren 1894-1906 – att delar av den sionistiska rörelsen för stunden var beredda att till och med acceptera mer eller mindre realistiska idéer för att lösa ”den judiska frågan”: Några, bland dem Ben Yehuda, var beredda att rädda liv genom at gå med på förslaget att inrätta en tillfällig judisk stat i Uganda (sic!). Theodor Herzl, den judiska nationella befrielserörelsens grundare, var inte främmande för idén att den påtänkta judiska statsbildningen skulle ha tyska som ett officiellt språk. (En ödets ironi, med tanke på de tysktalande nazisternas härjningar i Europa bara några decennier senare…)

Samtidigt med Ben-Yehudas till synes verklighetsfrämmande idé om ”lingvistisk nationalism” i det judiska hemlandet Palestina höll i Polen en annan visionär och amatörlingvist, Lazar Ludwig Zamenhof (1859-1917), på att konstruera ett nytt världsspråk, esperanto. Den outröttlige idealisten Zamenhof drömde om ett universellt språk som skulle förena hela mänskligheten – och samtidigt bli det judiska folkets officiella nationalspråk.

På närmare håll, och samtidigt, hyllade August Strindberg bibliskhebreiskan som ”alla språkens moder”. Han påstod sig kunna känna hebreiskans innersta själ: ”Det är det fullkomligaste och skönaste af alla språk, upphöjd i sin enkelhet, majestätiskt i sin skaparkraft, välljudande som intet annat tungomål; släkt med latin och grekiska samt följaktligen med alla så kallade indoeuropeiska språk.” Strindberg var dock fast övertygad om att hebreiska språket aldrig kunde läras och att ingen människa skulle kunna behärska det. Utom då Strindberg förstås.

Ben-Yehudas hebreiska utopi skulle visa sig bli mycket mer verklighetssinnad än Zamenhofs och Strindbergs fantasier.

Hebreiska är i grunden ett semitiskt språk tillhörande den kanaaneiska språkgruppen, nära besläktat med arameiska, i mindre grad arabiska. Den har visserligen påverkats av icke-semitiska språk men ändå behållit sin semitiska karaktär i morfologi (läran om hur ord bildas och böjs, samt deras grammatiska funktion), och i stora delar av sin syntax (språkets uppbyggnad i fraser, av ord som bildar en mening).

Närmaste släkt med hebreiskan är de övriga nordvästsemitiska språken (till exempel feniciska) och de olika arameiska dialekterna som inte skiljer sig mycket mer från hebreiska än svenska förhåller sig till danska.

Det äldsta stadiet i hebreiskans belagda historia är bevarat i det liturgiska språket i Gamla testamentet, liksom i rabbinska texter i den talmudiska tolkningstraditionen.

Efter bibelhebreiskan hade den så kallade mishnahebreiskan (ett talspråk som utvecklades under inflytandet av talad arameiska) sin storhetstid från 900-talet f.v.t. fram till tiden för den bysantinska perioden på 200–300-talen.

Det hebreiska språket försvann sedan gradvist som ett folkligt tungomål, inte minst till följd av desperata, misslyckade judiska revolter mot Romarriket, som decimerade Judeas befolkning och resulterade i att det hebreiska talspråket ersattes med arameiskan.

Fram till modern tid fortsatte hebreiska att vara ett skriftspråk, litterärt och liturgiskt. Först åren 1880–1920 började hebreiska återigen utvecklas till ett talspråk.

Efter första världskriget blev modern hebreiska de palestinska judarnas lingua franca i kommunikationer mellan människor med olika modersmål. Många nya ord lånades av judiska invandrare; deras olika modersmål tillförde modern hebreiska europeiska inslag, särskilt från jiddisch och slaviska språk, men också från engelska, ryska, tyska och franska. I den modern-hebreiska vokabulären ingår numera även influenser från arabiska samt olika dialekter av lokala språk i Mellanöstern.

Ben-Yehuda må ha varit en drömmare men på några få år lyckades han med bedriften att väcka till liv ett, om inte dött så i alla fall döende, språk. Det gjorde han genom att organisera en systematisk bearbetning av hebreiska ord och modernisera det urgamla språket till den grad att det återigen skulle vara möjligt att använda det som ett talspråk.

Men sådana vardagliga och nödvändiga vokabler som glass, omelett, handduk, cykel, dagstidning, telegram, mode, elektricitet och hundratals andra ord var han själv tvungen att hitta på. Denna samling av hebreiska ord – gamla och nya, omtolkade och nytolkade, uppfunna och konstruerade – kom att ingå i Ben Yehudas monumentalarbete i sjutton band, ”The Complete Dictionary of Ancient and Modern Hebrew” (arbetet slutfördes efter hans död 1922).

Samtidigt publicerade han dagligen i tidningar i både Israel och den judiska diasporan världen över långa listor med nya ord på ett språk i vardande.

Ben-Yehuda grundade Hebreiska språkrådet (senare ändrat till The academy of the Hebrew language) – den israeliska motsvarigheten till Svenska akademien – vars uppgift var att låna, konstruera och ändra ursprunglig betydelse av mängden med ord. Utöver nya ord som skapats och utvecklats för modernt bruk har tusentals hebreiska ord anammats från den bibliska grundtexten och rabbinernas bibliska kommentarer genom tiderna.

Inte alla i Ben-Yehudas omgivning uppskattade hans vision om hebreiskan som ett modernt språk. Han avfärdades till att börja med som orealistisk. Skeptikerna påpekade att biblisk hebreiska saknade ord för att möta en modern och sekulariserad värld som Ben Yehuda själv ivrade för.

Det var främst från de ortodoxa invånarna i Jerusalems judiska kvarter som motståndet mot Ben-Yehudas projekt kom. De studerade Talmud och andra heliga texter skrivna på en uråldrig biblisk hebreiska, medan de vardagliga kontakterna och samtalen skedde på jiddisch, de östeuropeiska judarnas maame lushen (modersmål), eller på ladino, de sefardiska judarnas spanskklingande tungomål.

Många såg Ben-Yehudas arbete mer eller mindre som blasfemiskt eftersom hebreiskan, enligt kritikerna, var Torahs heliga språk och som sådant olämpligt att användas för att beskriva vardagen.

De ultraortodoxa rabbinerna, som motsatte sig att det ”heliga” hebreiska språket, skulle användas profant, bannlyste Ben-Yehuda. Han svarade med att ta avstånd från all slags religionsutövande.

Hebreiskans återupplivande har visat sig vara det sionistiska projektets mest beundransvärda prestation. När Ben Yehuda första gången kom till Jerusalem året 1881 var hebreiskan inget levande tungomål i de judiska gränderna i den heliga staden. Men redan i början av 1920-talet var hebreiska det dagliga språket för en stor andel av den judiska befolkningen i Det brittiska mandatet Palestina. Efter första världskriget erkände det brittiska styret den moderna hebreiskan – ivrit – som ett av de tre officiella språken i landet (engelska, arabiska och hebreiska)

När staten Israel 1948 proklamerade sin självständighet, fanns några hundratusental hebreisktalande medborgare i det nyskapade landet. Idag, sjuttio år senare, är de nio miljoner.

”Hebreiskan har en unik historia”, säger den israeliske författaren David Grossman, ständig aktuell i Nobelprissammanhang, i en intervju i tidskriften Allt om böcker:

”Det är på en gång ett urgammalt och ett hypermodernt språk. Ända fram till slutet av 1800-talet var det hebreiska språket som Törnrosa som plötsligt vaknade på nytt – så rikt, så flexibelt, så saftigt! /…/ När jag skriver ekar hela historien genom mitt moderna språk. Det förflutna är ständigt närvarande.”