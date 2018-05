Jackie Jakubowski: Så ville Stalin skapa ett nytt Sion i Sibirien

Det första som möter en besökare är en 21 meter hög ljusstake på torget utanför tågstationen. Då har man rest med Transsibiriska järnvägen från Moskva till bortre Sibirien på gränsen mot Kina, drygt åtta tusen kilometer, sex dagar och nätter. Den sjuarmade menorahn ska enligt traditionen påminna om kung Salomos tempel i Jerusalem.

På stationshusets fasad står ”Birobidzjan”, som är namnet på huvudstaden i Judiska autonoma regionen (JAR) inom Ryska federationen. Ordet är skrivet med både hebreiska och kyrilliska bokstäver, liksom gatunamnen ”Lenins allé” och ”Sholom Aleichems aveny”.

I kiosken på perrongen säljs en rysk tidning, Birobidzjan Shtern, med ett par sidor på jiddisch varje vecka. Det är ett språk som i stort sett ingen talar, utom några tillresta ultraortodoxa rabbiner från USA.

En besökare får vara beredd på fler oväntade märkvärdigheter. Den mest spektakulära av dem är att den första moderna judiska statsbildningen utropades just på denna plats år 1934 och inte, som de flesta tror, i Palestina 1948. Den har en egen flagga – två lejon med regnbågens färger i bakgrunden – och jiddisch som det officiella språket. Detta samtidigt som antalet judiska medborgare i JAR under hela dess existens har utgjort en försvinnande bråkdel av hela befolkningen.

De unga världsfrånvända chassiderna på besök i Birobidzjan är förmodligen ovetande om att detta ”judiska hemland” inom Ryska Federationens (tidigare Sovjetunionens) gränser kom till på Stalins order i början av 1930-talet.

Den bisarra historien om Sion i Sibirien berättas av den amerikansk-ryska journalisten och författaren Masha Gessen i ”Where the Jews aren’t. The sad and absurd story of Birobidzhan, Russia’s Jewish autonomous region” (Schocken, New York 2016). Hon har tidigare bland annat kritiskt skildrat utvecklingen i Ryssland efter två decennier av Putins styre.

Som besökare i Birobidzjan förundras hon över många surrealistiska inslag i JAR:s vardag. Till exempel att stadens judiska restaurang har en enda ”traditionell” rätt på menyn – ”Birobidzjaner schnitzel”, som visar sig vara en fläskkotlett.

Det är som ett Skansen, en shtetl-Disneyland av sovjetiskt snitt. Det är bara de en gång så utlovade folkmassorna som uteblivit.

Det hela började i slutet av 1920-talet då behovet att lösa ”det judiska problemet” i Sovjetunionen blev alltmer akut efter åratal av pogromer och inbördeskriget som följde den kommunistiska revolutionen. Lösningen, som förordades av kommunistpartiets ideologer, var en judisk territoriell autonomi genast och en sovjetisk-judisk republik på längre sikt.

I denna utopiska vision ingick långtgående sociala omvälvningar. Nu skulle ett folk av hantverkare och småhandlare, som under århundraden i både Ryssland och resten av Europa förbjudits att äga mark, bli bönder i ett eget ”judiskt hemland”. De skulle bruka jorden, bygga bosättningar och bidra till den kommunistiska utopins förverkligande i det karga landskapet av träskmarker där floderna Bira och Bidzjan flyter samman. På våren 1928 utfärdade kommunistpartiets verkställande kommitté ett dekret där man ”reserverade” ett område, ”med syftet att skapa en judisk-nationell, administrativ och territoriell enhet”.

Sommaren 1932 besöktes regionen av representanter från kommunistpartiets centralkommitté. De möttes av fattigdom och svält, träffade människor från när och fjärran som lurats dit av kommunistisk propaganda och entusiastiska politruker. De fick se uttorkade flodbäddar och plågades av tropisk värme. De såg döda kor på marken, fallfärdiga baracker och, värst av allt, blev sjuka av myggor och andra blodsugande insekter. På vintrarna, som varade mellan oktober och april, kunde temperaturen falla till minus 30 grader.

Trots dessa svåra förhållanden sattes projektet igång. Uppskattningsvis flyttade 8.000 judar till Birobidzjan under 1930-talet. En amerikansk-judisk hjälporganisation erbjöd sig att ekonomiskt stödja sina fränder, men avråddes göra det. Inte av klimatskäl utan för att det skulle bara leda till ökade konflikter med omgivningen. Lokalbefolkningen – etniska koreaner, ukrainska kosacker och honghutzu-kineser – var redan tidigare negativt inställd till ”en judisk invasion”.

I maj 1934 beslöt kommunistpartiets centralkommitté att ge Birobidzjan status som Judiska autonoma regionen. Beslutet var problematiskt från början. Den kommunistiska statens nationalitetspolitik var baserat på idén att etniska grupper historiskt, kulturellt och språkligt var kopplade till specifika geografiska områden. Judarna passade inte in i detta mönster. De uppfattades visserligen som en etnisk grupp men de saknade ett ”nationellt” territorium. Enligt Stalin skulle lösningen på ”den judiska frågan” på längre sikt vara en fullständig assimilering i den sovjetiska staten. Under tiden skulle judarna erbjudas en territoriell, helt sekulariserad, kulturell autonomi inom Sovjetstatens gränser, med jiddisch som eget språk och med en ideologisk bas i kommunismen.

En sådan lösning skulle ta udden av en annan, samtida, nationell och territoriell rörelse: sionismen. Dess mål var en – till sin kulturella och etniska karaktär – judisk nationalstat i det historiska hemlandet Israel, med hebreiska som det officiella språket.

Judar över hela världen föll för den sovjetiska propagandan som utlovade ett rättvist samhälle, fritt från antisemitism.

Socialistiska idealister från Amerika och Argentina flyttade till JAR, liksom unga pionjärer från Palestina som följde rapporteringen från den konkurrerande utopin i sovjetiska Birobidzjan. 1939 fanns cirka 13.000 judar i Birobidzjan. Den sionistiska rörelsens grundare Theodor Herzls ord ”Om du vill är det inte en dröm” tycktes vara giltiga också för de judiska idealisterna i det sovjetiska Sibirien.

En av de mest framstående – och partitrogna – av sin tids jiddischpoeter, David Bergelson, diktade efter ett kort besök i paradiset: ”Myriader floder som lyser i solen, dalarna smala och vida, utbredning av taigan och blandade fält, den underbart höga himlen.”

Hundratals judiska familjer från USA och Latinamerika emigrerade till Birobidzjan efter att ha läst Bergelsons entusiastiska dikter om det utlovade landet i ”Röda Sion”. Stalins tack var en skenrättegång och sedan arkebusering på Bergelsons 68-årsdag

Fler skulle falla offer för en utopisk idé som de in i det sista trodde på. Hösten 1948 inledde Stalin en antisemitisk kampanj som också nådde det avlägsna Birobidzjan. Han förklarade ett krig mot ”landsförrädare”, ”rotlösa kosmopoliter” (ett kodord för judar) trotskister och nationalister. I praktiken handlade det om hela den judiska kulturella eliten. Judiska skolor, teatrar, bokförlag stängdes. Birobidzjans stadsbiblioteks judaica-sektion med över 30.000 böcker brändes ner. All judisk kulturverksamhet betecknades som ”kontrarevolutionär” och en ”skadlig form av borgerlig nationalism”. Ledande judiska författare och skådespelare avrättades eller förvisades till Sibiriens än mer avlägsna trakter.

Den allt mer paranoide diktatorn trodde att judiska läkare var inblandade i en konspiration för att förgifta honom, han planerade därför att deportera hela den judiska befolkningen i Sovjetunionen till Birobidzjan. Stalins död 1953 stoppade dessa planer.

Hans efterträdare Nikita Chrusjtjov betecknade Birobidzjan som ett misslyckande – enligt partiledaren på grund av judarnas bristande disciplin och deras ”aversion mot kollektivt arbete”.

Judiska autonoma regionen har trots allt överlevt fram till våra dagar. Det är fortfarande en del av Ryska federationen. Både ryska och jiddisch är regionens officiella språk. Mellan en och tre procent av Birobidzjans cirka 75.000 invånare beräknas vara judar. Här finns även några ultraortodoxa Chabad-chassider som vill förverkliga sin messianska utopi genom att sprida den judiska traditionen bland Birobidzjans sista judar. Några andra som har kommit från Israel – nyblivna kapitalister som hoppas på affärsmöjligheter i handeln med Kina. Turistnäringen har också upptäckt att Birobidzjan kan locka utländska kuriosa sökande turister i detta, ett av världens mest bisarra, sociala experiment.

Det finns något hjärtskärande i historien om Birobidzjans hemlösa grundande. Den handlar om desperata människor som klamrade sig fast vid ett halmstrå för att överleva. Masha Gessen skriver att de ”var beväpnade med hopp som var förvirrat av tragedi – men ändå levande”. De blev lurade av Stalins propaganda och skrämda av kommunistisk terror. Själva drevs de av idealism vars rötter finns att söka i den judiska traditionens uppmaning tikkun olam, att ”reparera världen”.

Dessa ateistiska drömmare ville också reparera världen; de trodde på en utopi som skulle förverkligas i Birobidzjans träskmarker, så långt man kan komma från Jerusalems ökenlandskap.

Jackie Jakubowski är författare och kulturskribent i bland annat Dagens Nyheter.