Johan Norberg: Därför blir det inga elbilar i ”Game of thrones”

Hur kommer det sig att liberaler älskar ”Game of thrones”? Den konservative New York Times-kolumnisten Ross Douthat föreslog för en tid sedan att det är för att de undermedvetet längtar bort från rationalitet och modernitet, till heder och ära, kungar och drottningar.

Det är lite som att påstå att man ser på ”Psycho” för att man egentligen längtar efter att bli knivhuggen medan man duschar. Regenterna i ”Game of thrones” har utsatt folket för så brutala krig och så bottenlös misär att det inte ens går att tala om serien som eskapism. ”En kunglighet är bara en pirat som har varit särskilt lyckosam i sin plundring”, som Davos Seaworth konstaterar.

Men Douthats påstående visar i hur stor utsträckning ”Game of thrones” har blivit en projektionsyta för våra egna politiska åsikter. Den som inte läste in Donald Trump i den tonårige sadistkungen Joffrey såg i stället Hillary Clinton i den skoningslöst ärelystna Cersei Lannister.

Och är flyktingar vita vålnader, som kommer med kulturkrockar och död, eller är de mer som det fria folket som bara söker ett bättre liv bortom muren, och därför framstår som allt mer sympatiska ju mer vi lär känna dem?

(Personligen – tack för att du frågar – tycker jag att vår populistiska tidsålder skildrades bäst i det profetiska valet av regent över Järnöarna i säsong sex, där Yara Greyjoy pratar sakligt om infrastruktursatsningar, men utklassas av Euron som kommer från ingenstans, hånar den fina retoriken och talar om sin stora kuk – till folkets öronbedövande jubel.)

Den som mest ser sex, våld och drakar i George R R Martins epos – som Erik Helmerson på ledarsidan (DN 17/4) – har dålig fantasi. Sånt kan man hitta i all fantasy. Martin har skapat en mer mångfacetterad värld och en berättelse som kan läsas på flera nivåer, långt bortom de enkla Trump/Clinton-analogierna på after worken. Dels för att Martin lånar ur medeltidens historia, men kanske också för att vår epok har börjat närma sig hans medeltid. Bokserien får fler än 2 000 träffar i de akademiska uppsatserna registrerade i Google Scholar.

Martin är förstås marinerad i ”Sagan om ringen”, men det som gör honom intressant är hans fundamentala invändning mot den: Tolkien deklarerar bara att kung Aragorn styrde rättmätigt i alla sina dagar, men beskriver aldrig hans skattepolitik eller hur han hanterade kvarvarande orcher – integration, assimilation eller folkmord?

Att styra är svårt, ”goda intentioner gör dig inte till en god kung”, som Martin påpekar. Den mest brutala realismen i ”Game of thrones” är inte att vem som helst kan dö när som helst, utan att vem som helst kan göra pannkaka av allting, trots goda avsikter. Samhället är komplext och det vi gör i ena änden leder till oförutsedda konsekvenser i den andra.

Det är upptakten till många katastrofer. Skogens barn skapade de vita vålnaderna för att försvara sig, men de blev i stället deras dödligaste fiende. Kärnvapen (drakar) ger dig säkerhet, men om de hamnar i orätta händer kan de bli ditt slut. Och även de lite bättre kungarna ägnar sig åt triviala maktspel medan klimatförändringarna hotar alla med undergång.

Även det närmaste vi kommer en god sagoregent, drakdrottningen Daenerys Targaryen, lär sig att det är svårt att styra.

En uppenbar begränsning för regenternas makt i ”Game of thrones” är statsfinansiell. Där de i annan fantasylitteratur verkar ha magiker på finansdepartementen måste de här få budgeten att gå ihop. I en ekonomi byggd på feodalism och skövling är det alltid en utmaning. När den största armén i historien kommer till Sansa Starks undsättning är hennes första fråga vad de ska äta.

Kung Baratheon lånar så mycket av familjen Lannister att de blir de facto-härskare. Men väl vid makten skuldsätter sig Cersei Lannister gränslöst hos Järnbanken i Braavos – som poängterar att siffror väger tyngre än sagor om blodsrätt.

Foto: HBO

I böckerna försöker Cersei rädda sig genom att ställa in betalningarna, med resultat att Järnbanken fryser alla lån och skapar Greklandskris i hela Westeros. För att få kyrkan att avskriva sina lån till kronan låter Cersei den skapa en beväpnad milis. Dessa fanatiker tar sig emellertid allt mer makt, tillfångtatar Cersei och tvingar henne att göra en naken botgöringsvandring, bespottad av alla.

Även det närmaste vi kommer en god sagoregent, drakdrottningen Daenerys Targaryen, lär sig att det är svårt att styra. Hon avsätter despoter och avskaffar slaveriet där hon drar fram, men inser snart att nationsbyggande inte är lättare i Meereen än i Mellanöstern. Det blir ingen blomstrande demokrati, utan kaos och fattigdom. Avsatta eliter organiserar uppror och frigivna slavar säljer sig tillbaka till de gamla herrarna.

Daenerys talar inspirerande om att hon vill krossa maktens hjul, som smular sönder småfolket under sig. ”Efter att du har krossat hjulet”, frågar hennes rådgivare Tyrion, ”hur ser du till att det fortsätter vara krossat?”. Han vill ha det där lilla samtalet som Aragorn aldrig behövde ta, om konstitutionella reformer och successionsordning. Daenerys svarar bara med ilska. Hennes vision begränsar sig till att byta ut en ond drottning mot en god – vilket väcker frågan vad som hindrar henne eller efterträdarna att bli onda (som hennes far, ”den galne kungen”)?

Erasmus eller Voltaire skulle tvingas skrubba många latriner på Citadellet innan de fick glutta i de spännande böckerna.

Westeros är ekonomiskt efterblivet. Den senaste viktiga innovationen är stål, för 6.000 år sedan. På en tredjedel av den tiden har vi i den här världen hunnit promenera på månen, fotografera svarta hål och utveckla dataanimering som får drakar att se verkliga ut. Bara Westeros medicinvetenskap har kommit någonstans, men det är mest för att Martin inte ville att hans karaktärer skulle dö i 20-årsåldern.

Fattigdomen har nog att göra med långa och oförutsägbara vintrar som saboterar livsmedelsförsörjningen, men en annan förklaring är just institutionell. Konkurrensen mellan europeiska stater, städer, universitet och kyrkor var avgörande för renässansen och upplysningen – utmanande idéer och innovationer kunde alltid finna en fristad någonstans. Men före det pågående kriget var Westeros centraliserat i hundratals år under Targaryendynastin. Liksom kinesiska kejsare under landets 500-åriga stagnation kunde härskaren blockera utveckling överallt.

Dessutom monopoliserar Citadellets mästare vetenskap och utbildningssystem. Varje slott får sig tilldelat en mästare, vilket likriktar kunskapsnivån. Många forskningsområden är tabu, böcker hålls inlåsta och kvinnor är utestängda. Till och med informationsteknologin (brevkorparna) kontrolleras av mästarna. Erasmus eller Voltaire skulle tvingas skrubba många latriner på Citadellet innan de fick glutta i de spännande böckerna.

Det är därför vi måste söka oss till de nio fristäderna på andra sidan Smala havet för att hitta någon dynamik. De är kosmopolitiska handelsstäder som påminner om högmedeltidens italienska stadsstater. Rikast av dem är Braavos, som grundats av förrymda slavar och utmärker sig genom etnisk mångfald, religiös tolerans och ett utvecklat finanssystem.

Så mitt svar på frågan vem som till slut sitter på Järntronen är i första hand att jag omöjligen kan föreställa mig någon enkel Daenerys-och-Jon Snow-variant av den goda monarkens återkomst. Men framför allt spelar det ingen roll. Oavsett vem som styr Westeros kommer kontinenten fortsätta stagnera tills det inte finns något mer att kriga om. Renässansen, upplysningen och de självkörande elbilarna kommer att vara made in Braavos.