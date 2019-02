2014 legaliserades marijuana i Colorado. Debatten kring legaliseringen hade följts av stora delar av världen.

Dagen efter att lagstiftningen trätt i kraft rapporterade Daily Currant att 37 personer dött i överdoser av marijuana. De publicerade starka bilder på döda som fallit offer för legaliseringen. Sveriges dåvarande justitieminister reagerade häftigt och länkade till artikeln på Facebook där hon tog starkt avstånd.

Men Daily Currant är en satirtidning och artikeln en kommentar över överdrivna och apokalyptiska scenarier som legaliseringsmotståndarna målat upp. Justitieministern stod med byxorna nere.

Inte för att ha motbevisats i sin narkotikapolitik utan för att hon inte hade förstått satir.

I kristen mytologi tar Gud en klump röd lera och formar en liten gubbe vilken han blåser liv i. Vi är lika det gudomliga i det att vi är skapande, kreativa varelser – den lekande människan, homo ludens.

Ett utslag av vår förmåga att genom lek och konst fördjupa förståelsen av verkligheten är att vi använder det retoriska greppet satir. Satir är inte ”fake news” utan en form som, genom att förskjuta proportioner och tänja perspektiv, pekar på en djupare förståelse av verkligheten. Det är en verklighetsbeskrivning i lekens form, liksom konst och religion. Det är ett missförstånd att satir måste vara roligt.

Ändå är dess roll i dag milt uttryckt besvärlig. Eftersom satiren som retoriskt grepp bygger på kommunikation måste där också finnas en relation mellan avsändare och mottagare. En ömsesidig överenskommelse om i vilken genre saker uttrycks.

Till och med biskopar i Svenska kyrkan har framstått som icke-kristna utifrån Migrationsverkets perspektiv

Sedan någon månad rullar ett test på Facebook där man kan testa om man är kristen. Testet är sammansatt av frågor ställda av Migrationsverket i intervjuer med konvertiter i asylprocess.

Migrationsverket gör samlade bedömningar genom intervjuer. I dem skall inga kunskapsfrågor ställas, men det förekommer ändå. Och det är det som debatten handlar om.

Frågorna i testet är följaktligen autentiska, men de har aldrig ställts till var och en av konvertiterna efter en och samma mall.

I stället är det opinionsbildare som har sammanställt det, viket i sin tur har skett i opinionsbildningssyfte. Att bedöma kristen tro genom kunskapsfrågor är nämligen i sig absurt. Därför skall testet vara på gränsen till omöjligt att klara, oavsett bildning i kristendomsfrågor.

Som opinionsbildning är det falska testet strålande, jag ser gärna mer sådant. Det är bra satir i dess bästa bemärkelse. På testsidan framgår det dessutom klart och tydligt att det inte är Migrationsverket som har sammanställt testet.

Men som det har förståtts på Facebook – och även rapporterats om i medierna – har Migrationsverket utmålats som ansvarigt för att både ha tagit fram testet och använt sig av det. Till och med biskopar i Svenska kyrkan har framstått som icke-kristna utifrån Migrationsverkets perspektiv.

Problemet med detta ligger varken hos konstruktörerna av testet eller i att människor skulle vara korkade. Utan snarare i att det finns de som har intresse av att vi skall misstro sanning.

Med polariseringen och faktaresistensen har gränserna mellan lek och det vi slarvigt kallar för verklighet suddats ut. Det har skapat en avsaknad av en minsta gemensam överenskommelse om vad som är sanning. Då förstås leken, humorn och den poetiska fördjupningen som lögn. Krafter som inte vill oss gott har fört oss dit.

Satiren reduceras från lek som når djupdimensioner i samtalet till att bli en form för hård retorik som vi känner igen från skolgårdar. Den har därmed lurats in i det högaffektiva. Profilerade riksdagsmän använder grov och polariserande retorik och försöker smyga in det under satirens flagg.

Amos Oz menade att kännetecknande för en fundamentalist var att hen inte har humor. Det beror på oförmågan att se den poetiska relevansen i tillvaron och att genom leken och konsten nå dess djupdimensioner.

Det är också därför det ställs så stora krav på satir i dag. Den måste lämna det högaffektiva. Dess profetiska roll i dag handlar om att så mycket som möjligt lämna polariseringen. Hellre bör den anta rollen som en skrattspegel än en spjutspets.

