Kulturdebatt: Handelshögskolans nya tankesätt har inte förankrats i studenternas vardag

I DN 19/8 publicerade Björn Wiman en text om hur Handelshögskolan i Stockholm främjar hållbarhetsfrågor och skapandet av en modern ekonomutbildning. Wiman beskriver hur skolan strävar efter att frångå den klassiska stereotypen av en handelshögskola där vinstmaximering och laissez-faire sätter agendan. Som studenter på Handelshögskolan vill vi nyansera denna bild, då vi menar att det nya tankesättet inte integrerats i undervisningen.

En av Wimans huvudpoänger är hur Handelshögskolan lyft in hållbarhetsfrågor som en naturlig del av undervisningen. Som främsta exempel belyser han Global Challenges — en kurs som sedan två år behandlar bland annat miljöfrågor och företags samhällsansvar.

Global Challenges är ett välbehövligt perspektiv till Handelshögskolans kandidatprogram. Dessvärre är varken kursen eller dess kritiska förhållningssätt en sådan stor del av undervisningen som ges sken av i Wimans text. För det första utgör den endast 15 av totalt 180 högskolepoäng i kandidatprogrammet. För det andra — och här ligger det stora problemet — integreras inte kursens innehåll i skolans traditionella ekonomutbildning. Trots initiativ som Global Challenges rullar den huvudsakliga undervisningen på som business as usual, där miljöperspektiv och social hållbarhet lyser med sin frånvaro.

Något annat som lyfts fram är konstens roll på Handelshögskolan. Den beskrivs som en närvarande kraft i utbildningen, med verk vars budskap syftar till att väcka kritik och nya tankebanor. Konsten är definitivt ett tecken på att fakulteten är medveten om Handelshögskolans framtida utmaningar och historiska problem, men frågan är i vilken utsträckning studenterna nås av dessa budskap. Initiativet säger mer om skolans syn på frågorna än försöken att integrera dem i övrig undervisning.

Som studenter har vi föreläsningar i skatterätt där det undervisas i hur företag ska betala så lite skatt som möjligt. Vi problematiserar inte frihandel, evig tillväxt eller finanskriser. Vi lär oss inte heller kontextualisera den ekonomutbildning vi läser — om i vilken miljö den formats, vilka ideologier som påverkat den och vilka individer som fått ta plats. Den civilisationskritiska bibliotekskonst Wiman beskriver verkar ha fastnat i just biblioteket.

De tankar vi lyfter är inte något nytt, tvärtom har liknande kritik redan riktats mot handelshögskolor runt om i världen. För den som vill läsa mer finns till exempel Martin Parkers artikel ”Why we should bulldoze the business school” som publicerades i The Guardian i våras. Parker skriver om hur prestigefyllda handelshögskolor skyr radikala omvälvningar, och hellre pratar om problemen än gör något åt dem. Handelshögskolans inställning till konst och klimatfrågor är en del av detta fenomen — helt rätt i tiden, men mer ett spel för gallerierna än något som driver verklig förändring.

För att nå FN:s globala mål till 2030 måste ekonomutbildningen förändras i grunden. Vi välkomnar Handelshögskolans fokus på konst och miljöfrågor. Men problematiserande konstverk i biblioteket och satsningen Global Challenges är knappast förändring nog. Så länge frågor om globala utmaningar lärs ut som en parentes till skolans huvudsakliga utbildning riskerar handelsstudenterna att ta examen med en förlegad syn på ekonomi och dess roll i samhällsutvecklingen.

Vi håller helt med Björn Wiman: ”Bara ett nytt sätt att tänka kan hindra vår civilisation från att gå bankrutt.” På Handelshögskolan lär vi oss tyvärr att tänka på samma sätt som tidigare.

Elvira Anderson, ordförande i SEK, kandidatstudent vid HHS

Olof Tydén, ledamot i SEK, kandidatstudent vid HHS

Hugo De Geer Wikner, masterstudent vid HHS

Shannon Felländer-Tsai, kandidatstudent vid HHS

Elias Höckerfelt, kandidatstudent vid HHS

SEK är Socialdemokratiska ekonomklubben vid Handelshögskolan i Stockholm