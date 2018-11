Den lilla österrikiska staden Badenheim förbereder sig för den årliga sommarfestivalen. Våren har kommit med sol och värme efter den ovanligt stränga vintern med stormvindar som slitit taken av flera hus. Nu väntar man bara på turisterna. Trude, apotekarens fru, är visserligen fortfarande sjuk och ser oroligt ut från sitt fönster. Två inspektörer har kontrollerat kloaksystemet. Snart har Dr Pappenheim anlänt, impressarion som intar sin vanliga plats på postkontoret, ivrigt telegraferande till de musiker han kontrakterat inför säsongens begivenheter. I det lilla bageriet råder full aktivitet, medan stadens bägge medelålders prostituerade, Sally och Gertie, syns ströva längs avenyn, sommarfina och förväntansfulla.

Nu var det 1939.

Den israeliske författaren Aharon Appelfeld hör till Förintelsens stora krönikörer. Ändå skriver han sällan direkt om Förintelsen. I romanen ”Badenheim 1939” uppstår känslan av katastrof snarare som en sidoeffekt av någonting förlamande normalt. Som när en skugga omärkligt faller över skeendet. Inte ens när det lokala Sanitetsdepartementet sätter upp stängsel och uppmanar judarna att packa sina väskor inför avresan till Polen infinner sig den förväntade paniken. Polen är trots allt deras hemtrakter. Där talar man både polska och jiddisch. Festivalbesökarna oroar sig mer för att Dr Pappenheims utlovade artister tycks vara på väg att bryta sina kontrakt.

Appelfeld har sagt att han inte skriver om det förflutna som det faktiskt har utspelat sig, han vet hur det förflutna kan göra oss till ”minnets slavar”. Litteraturen har ett annat syfte. När han skulle skriva romanen om sitt liv fick han byta ut sig själv mot en ung flicka för att få minnet att släppa sitt grepp om den kreativa processen, ”Tzili” (1982).

Aharon Appelfeld föddes 1932 i Czernowitz i Bukovina (nuvarande Ukraina), ett område med en på den tiden stor judisk befolkning. Han var åtta år när nazisterna mördade hans mamma och sände honom och pappan till ett arbetsläger, varifrån han lyckades fly och hålla sig gömd i de ukrainska skogarna i tre år innan han blev upptagen som kökspojke i Röda armén. Från ett uppsamlingsläger i norra Italien kom han 1946 med båt till Palestina, fortsatte sin avslutade skolgång, tjänstgjorde i den israeliska armén och var under flera år lärare i hebreisk litteratur. Hans samlade produktion omfattar ett 40-tal romaner.

Appelfelds bortgång i början av det här året fick inte många omnämnanden i svensk press. Det borde ha varit tvärtom med tanke på att det förflutna har hunnit i kapp både honom och hans läsare. Människorna i hans berättelser befinner sig ofta på vandring eller flykt, som i den till svenska översatta ”Kaveldunets land”, där en mamma och hennes son rör sig genom ett landskap som hämtat färg ur Appelfelds eget barndomsdrama. I ”Conversion” (ej översatt till svenska) konverterar den lilla stadens judar på löpande band för att känna sig trygga. Katastrofen behöver bara antydas för att bli verklig. Även i ”Badenheim 1939” rullar tågen till slut.

Trots ämnet är Appelfeld motsatsen till en budskapsförfattare. Inte desto mindre kan och bör man läsa hans historier som en påminnelse om vår glömska. Man brukar säga att de påminner om Kafkas legender. I så fall är ”Badenheim 1939” en korsning av Kafka och Jacques Tatis ”Semestersabotören”. Det vilar något tragikomiskt över dessa strandsatta turister, så naivt upptagna av sina egna små bekymmer att de inte upptäcker vad som närmar sig.

Av den lågmälda självbiografin ”The story of my life” (1999) kan man lära att Appelfeld var främmande för stora ord och vältalighet. Det förklarar det indirekta i hans skildringar av antisemitismens långsamt smygande gift. Första gången jag läste honom fick jag det bestämda intrycket av en sagoberättare som ser på de vuxna med barnets ögon. I dag tränger skuggorna in genom sagans springor.

Mer Kafka än Tati.

Ola Larsmo: Sanningen om Kristallnatten var känd redan 1938

Den senaste tidens antisemitiska våldsdåd i Sverige och i andra länder följs regelmässigt av upprörda kommentarer och starka fördömanden. Utmärkt. Ändå förblir det lätt något pliktskyldigt över dessa återkommande varningar. Strax är vi tillbaka i det normala blundandet och tigandet, som i Appelfelds mörka berättelser.

Vi får ständigt höra att antisemitismen är en företeelse som lever under ytan – jag börjar bli trött på den där metaforen. Under ytan. För den som drabbas av antisemitiska förföljelser och antisemitiskt våld är judehatet någonting som finns på ytan och alltid har funnits på ytan, alls inget sjöodjur. Antisemitismen hålls vid liv av den sortens mystifikationer. Det är vi själva som är experter på att med språkets hjälp hitta på bortförklaringar och bekväma ursäkter.

Som Dr Pappenheim, den beskäftige impressarion i Badenheim, konstaterar på bokens sista rader: ”Om godsvagnarna är så smutsiga måste det betyda att vi inte behöver resa så långt.”

Och det var fortfarande 1939.