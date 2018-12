Lewis Carroll lockar oss fortfarande till kaninhålet

Det är en sak jag funderar över när jag försöker undvika att snubbla på de elektriska sparkcyklar som skräpar ner överallt: hur kommer det sig att en generation av svenska män tycks vara fixerade vid både skägg och leksaker? Är inte det en oxymoron, en sammankoppling av motsatser?

Skägg har av tradition varit beviset på att det finns en vuxen i rummet. En skägglös yngling har förvandlats till man. Sparkcyklar förknippar man med små gossar i sjömanskostym. Hur ska man förklara att dessa två skilda åldersattribut ingått en förbryllande förening på den samtida cykelbanan?

”Go ask Alice, I think she'll know.”

Alice kan ge svar på en och annan fråga om kulturella kontexter och tidstypiska förhållningsätt, då men kanske även nu.

Grace Slick har nog rätt. Det var Slick som skrev och sjöng ”White rabbit”, Jefferson Airplanes hit från 1967. Det är inte bara en strålande popsång och en mer eller mindre tydlig hyllning till hallucinogena droger, utan också en kortversion av världens kanske mest åberopade och återbrukade barnbok, ”Alice i Underlandet” av Lewis Carroll.

Boken rymmer många gåtfullheter, till exempel en Cheshirekatt som försvinner bit för bit tills bara grinet blir kvar. Men Alice kan också ge svar på en och annan fråga om kulturella kontexter och tidstypiska förhållningsätt, då men kanske även nu. Alltså: ”Down the rabbit hole!”

En sommardag, det var den 4 juli 1862, tog den 30-årige universitetsläraren i matematik Charles Dodgson och hans vän Robinson Duckworth med sig tre flickor på en roddtur uppför Themsen. Flickorna var döttrar till Henry George Liddell, dekan vid Christ Church, ett av Oxfords mest anrika college. Efter ett par timmars rodd gick sällskapet i land för att dricka te i det pastorala landskapet. Som flera gånger tidigare ville systrarna höra en saga. Dodgson berättade om Alice som försvinner i ett kaninhål.

Det är skapelseberättelsen – legenden om hur Lewis Carroll, Charles Dogdsons pseudonym, kom att skriva in sig i litteraturhistorien. Kärnberättelsen om Alice utvecklades till ett handskrivet manuskript med titeln ”Alice in the Underground”, färdigställt under 1864. Året därpå utkom den färdiga bokversionen under titeln ”Alice in Wonderland”.

Den första svenska utgåvan kom ut 1870.

Recensionerna var inte översvallande. Men den viktorianska bokköpande allmänheten älskade Lewis Carrolls kavata hjältinna och hennes bisarra bekantskaper: hertiginnan, den galne hattmakaren, de talande spelkorten.

Carroll följde 1871 upp framgången med ytterligare en bok om Alice på äventyr: ”Through the looking-glass and what Alice found there”, (”Alice i Spegellandet”). Och sedan dess har Alice inte bara placerats i miljoner bokhyllor utan också klättrat ner och blivit en av alla dessa fribytare i kultur och populärkultur som kan göra och göras till nästan vad som helst.

En fantasifull och färgsprakande orgie i extravaganta kostymer och scenografiska smällkarameller

En söndag ser jag Alice som tåspetsprimadonna på Det Kongelige Teater i Köpenhamn. Uppsättningen är i grunden ett brittiskt lyxpaket, med koreografi av Christopher Wheeldon. Baletten ”Alice's adventures in Wonderland" hade urpremiär på Covent Garden i London 2011.

Ur ”Alice i Eventyrland” på Det Kongelig Teater i Köpenhamn. Foto: Costin Radu

Det Kongeliges version, ”Alice i Eventyrland”, är en samproduktion med Kungliga Operan i Stockholm. Där sattes denna fantasifulla och färgsprakande orgie i extravaganta kostymer och scenografiska smällkarameller upp första gången 2016 med repris vårsäsongen 2018. I Köpenhamn har den nu för andra gången gjort tjänst som julextravaganza.

Kan man dansa absurdistiska ordlekar? Uppenbarligen. Baletten följer förvånansvärt troget förlagan. Men som kritikerna påpekade när föreställningen hade svensk premiär finns det en tydlig skillnad mellan bok och balett: i den senare spelar kärleken huvudrollen. Det förklarades som en eftergift för en genrekonvention; den klassiska balettens driftmässiga rörelse mot en förlösande pas de deux.

”Alice i Eventyrland” blir till sin struktur märkligt lik en annan julbalett, ”Nötknäpparen”. Bortom och under alla upptåg och absurditeter handlar det om en hur en ung ficka anar, upptäcker och bejakar erotiken. Här finns ett problem. I synnerhet eftersom teamet bakom Alice-baletten valt att skapa en ramberättelse. Där får vi möta Lewis Carroll på trädgårdsfest hos familjen Liddell. Vi ser honom fotografera Alice. Plötsligt är han förvandlad till den vita kaninen, och så är historien igång.

Lewis Carroll som rödögd kanin i tajta trikåer injagar inte trygghet hos den som anar något suspekt bakom en 30-årig universitetslärares fixering vid en 10-årig flicka.

Alice Liddell var 8 år första gången Dodgson/Carroll mötte henne, 10 när hon inspirerade honom till berättelsen om flickan som försvinner i kaninhålet. Själv fick han aldrig några barn, gifte sig aldrig, bodde och verkade på Christ Church hela sitt liv, från studentåren till dess han dog 1898, 65 år gammal.

Vännen i familjen. Den snälle ”onkeln”. Vi har lärt oss att se med misstänksamhet på den rollfiguren. Nätpedofiler och groomingfall har givit oss argument för denna misstänksamhet.

Trädgårdsmästarens pojke Jack kurtiserar Alice i skepnad av Hjärter knekt. Foto: Costin Radu

I baletten är det för all del inte den vuxne kaninen Carroll utan trädgårdsmästarens pojke Jack som i skepnad av Hjärter knekt kurtiserar Alice. För säkerhets skull har hon här också gjorts äldre än i boken, flyttats från barndomslandet till tonårsriket. Men ändå? Lewis Carroll som rödögd kanin i tajta trikåer injagar inte trygghet hos den som anar något suspekt bakom en 30-årig universitetslärares fixering vid en 10-årig flicka. I synnerhet inte eftersom Charles Dodgson också var en flitig barnfotograf, som gärna lät sina modeller posera i diverse genretablåer. Alice Liddell var en av hans favoriter. På ett berömt foto agerar hon tiggarflicka.

Han var också intresserad av nakenfotografering. Oxfordprofessorn Robert Douglas-Fairchild berättar i sin bok ”The story of Alice. Lewis Carroll and the secret history of Wonderland" att Dodgson brukade skriva till mödrar för att utverka tillstånd att fotografera deras små döttrar nakna. Det låter suspekt. Var det kanske också.

Men man måste också påminna sig själv om att det viktorianska England var en i våra ögon väl så märklig värld som den Alice föll ner i. Energiskt försökte viktorianerna sortera tillvaron, dra skarpa gränser: mellan det som kunde visas upp och det som måste döljas, mellan oskulden och synden, det idylliska hemmet och den brutala omvärlden.

Det viktorianska England var ett skoningslöst klassamhälle där underklassens barn tidigt tvingades underkasta sig vuxenlivets mest brutala realiteter medan överklassens vuxna kunde leka sig fram genom livet.

I Lewis Carrolls ögon var ”flickorna personifikationer av frihet och sanning, renhetens ikoner i en fallen och förfulad värld”, skriver Robert Douglas-Fairhurst. I det avseendet var Carroll nog en exemplarisk viktorian. Men som Douglas-Fairhurst samtidigt konstaterar hade det i 1800-talets England blivit allt svårare att hålla liv i idén om barndomen som ett skyddat sagoland. Det viktorianska England var ett skoningslöst klassamhälle där underklassens barn tidigt tvingades underkasta sig vuxenlivets mest brutala realiteter medan överklassens vuxna kunde leka sig fram genom livet. Samtidigt som viktorianska konstnärer målade sentimentala bilder av oskyldiga barn såldes mycket unga flickor som "oskulder” på Londons bordeller.

Det var förmodligen inte minst just detta glapp mellan ideal och verklighet som gjorde "Alice i Underlandet” till en sådan succé. Det fanns ett behov hos den brittiska medelklassen av att stärka och befästa idén om barnkammaren som ett paradis, ett underland. Den ekonomiska utväxlingen vidgade klyftan mellan de välbeställdas barn och de fattigas ungar. Intressant nog var 1860-talet också, som författaren A N Wilson framhåller i sin stora exposé över drottning Viktorias Storbritannien, ”The Victorians”, en gyllene period för "barndomen" och barnboken.

Denna nostalgiskt färgade föreställning om ett "Paradise lost" och ett "Paradise regained”, för att nu låna titlarna från 1600-talspoeten John Miltons klassiska verk, lever sedan vidare i den klassiska brittiska barnkammarfantastiken, i ”Peter Pan" (1904), i ”Mary Poppins” (1934)...

Och kanske svaret på gåtan "varför så många skägg på sparkcyklar” är att vi, liksom en gång viktorianerna, har blivit så vana vid att hantera dubbelmoral, dubbla bokföringar och konflikter mellan ideal och verklighet att det nu kan framstå som helt naturligt, nästan nödvändigt, att både sträva efter se ut som den vuxne i rummet och försöka förvandla rummet till en barnkammare.