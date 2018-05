”Min Gud! Är man då vid akademien för att läsa läxor?”

Äntligen stod biskopen i predikstolen. Redan när Karl X Gustav första gången kom till Lund 1658 hade Peder Winstrup föreslagit att det borde grundas en akademi i staden. Men kungen rev upp freden i Roskilde för att erövra hela Danmark och gick sedan och dog, och därmed rann företaget ut i sanden. Andra krafter förmådde till slut Karl XI:s förmyndare att grunda ett nytt universitet på de gamla domkyrkogodsens grund.

Winstrup var son till biskopen i Roskilde, hade blivit professor i filosofi, hovpredikant och biskop i Lund 1638, men bytte kung så fort freden var undertecknad och kom med goda råd till de nya herrarna om hur Skåne skulle säkras. Nu höll han ”Inaugurations-Prædicken” – på danska! – då universitetet invigdes på Karldagen den 28 januari 1668.

Valet av dag var fjäsk, det var ju kungens namnsdag, och universitetet döptes till Regia Academia Carolina, Karls kungliga akademi. Den politiske överlevaren Winstrup tog smickret till nya höjder genom att likna det nya universitetet vid Jerusalems tempel. Då kunde han jämföra Karl X Gustav med kung David, som lovat Gud att bygga templet, men aldrig fått till det – och hux flux blev Karl XI Salomo, sonen som förde det stora verket i hamn.

Men för den som läser vidare i de 60 sidorna klöser klon under kryperiet. Winstrup går till angrepp mot dem som hellre ville lägga kronans medel på kriget och soldatesken. Tvärtom, förmanar biskopen, det är här pengarna gör störst nytta.

Här kunde rentav det stilla gnabbet mellan Lund och Uppsala ha fått sitt första belägg, när Winstrup placerar in den nya akademien bland rikets övriga universitet. Men den danske biskopen var klokare än många efterkommande, när han valde ett helt annat perspektiv, och jämförde de båda svenska städerna med Greklands akademier i Aten och Sparta:

”Nu haffuer Sverrigis Rige ligesom to Øyne at see med, tuende Academier eller Universiteter, det eene udi Ubsal, det andet her udi Lund; huilcke tuende Academier, ligesom to Store Lius skulle her efter giffve voris Ungdom Forstands opliuste Øyne udi boglige Konster oc i adskillige Videnskaber.”

Så blev det, även om början var knagglig och svår. Akademiens grandiosa början med lärdomsljuset Samuel Pufendorf som främste professor tog slut med skånska krigets förödelse på 1670-talet. När universitetet repat sig efter kriget (och med knapp nöd undgått att flyttas till Kristianstad) blev det södra Sveriges prästseminarium, innan jurister, lärare och läkare började bre ut sig under 1800-talet.

Något årtionde efter andra världskriget började den snabba expansionen mot dagens massutbildning, med 41.000 studenter och 7.500 anställda. Den högre utbildningen är i dag den största statliga sektorn i Sverige, och inget universitet är bredare än det gamla skånska, även om man fått avstå tandläkarna till Malmö. Teologin och latinet kämpar fortfarande kvar, men nu ryms allt från ekonomihögskola till trafikflygarutbildning inom akademiens hägn.

Jubileerna 1868 och 1968 avsatte var sin rejäl omgång böcker, det första Martin Weibulls och Elof Tegnérs universitetshistoria, den andra ett fyrbandsverk av skiftande träighet. Den här gången har universitetet tagit gott om tid på sig. Beslutet att grunda akademien togs redan den 19 december 1666, och därför har jubileet firats i drygt ett år. Utställningar, seminarier och föredrag har avlöst varandra, men bokligt har det den här gången blivit mer beskedligt. Skörden stannar vid två volymer, den ena en habil översikt över de gångna 350 åren, med många bilder och professorer, den andra några idéhistorikers borrande i utvalda teman.

I den vackra översikten återkommer biskop Winstrup på ett mycket handfast sätt. När hans grav öppnades visade sig liket vara förbluffande väl bevarat. Universitetets historiska museum undersökte mumien, ”en unik tidskapsel från 1600-talet”. Biskopens inre organ kunde berätta om sin tids välfärdssjukdomar, bolstret han låg på rymde växter och insekter, men väl dolt i risbädden under Winstrup rymdes också ett mysterium, ett fem-sex månader gammalt foster i lindor. Sådana exkurser förhöjer läsglädjen.

Båda böckerna stannar vid 1968 års tumult kring 300-årsfirandet, inte minst angreppen på universitetets samarbete med näringslivet. Det hade djupa historiska rötter, ända sedan Linnés lärjunge Eric Gustaf Lidbeck kuskade runt och lärde skånska bönder att plantera träd. På 1800-talet grep professorer djupt in i landskapets modernisering: botanikern Carl Adolph Agardh grundade sparbank, hypoteksförening och brandförsäkring, geologen Otto Torell banade väg för cementindustrin, och kemisten Per Håkansson stod bakom ättiksfabriken i Eslöv, som i sinom tid skulle lägga in flyktingen Hubert Felix gurkor. På 1900-talet fortsatte det med Enoch Thulins flygplan, Bo Krasses tandpetare och Holger Crafoords konstgjorda njure.

I temaboken behandlar Thomas Kaiserfeld de försök som gjorts sedan dess. När det skånska 1970-talet var som mörkast såg landshövding Nils Hörjel samarbetet mellan akademi och näringsliv som en utväg. Tillsammans med kommunalrådet Gun Hellsvik (i det civila universitetslektor i juridik) och universitetsrektorn Nils Stjernquist satte han 1983 spaden i marken för forskningsbyn Ideon. Genom åren har den dragit till sig hundratals företag, och Lund lär i dag ha fler metallarbetare än Malmö.

Kanske är slutsatsen att Lund varit Sveriges mest framgångsrika regionala högskola. Akademien har befruktat landskapet, men mer än så. Språkforskaren Ingemar Ingers visade på sin tid hur folket vid akademien utvecklat en ”rikssydsvenska”, som blev normgivande för dialektutjämningen i södra Sverige när den spreds av präster, lärare och ämbetsmän. Avläst i folkmålet dröjde försvenskningen av Skåne till in på 1900-talet, men när den kom var det med järnvägen och universitetet som drivkrafter och förmedlare.

I temaantologin är några bidrag mer uttömmande än upplysande, men redaktören Gunnar Brobergs inledande eftertankar borde bli obligatorisk läsning för kommande universitetshistoriker. När han går igenom de tidigare försöken pekar han på genrens svagheter. Krönikörerna blir lätt för lojala, vänder sig inåt, porträtterar professorer men går ofta förbi skandalerna och förmår inte fånga den provinsiella akademiens förhållande till den vetenskapliga världens strömningar och impulser.

Det är en välbetänkt självkritik. Det saknas inte frågor och faror att fundera över, men även i de här jubileumsböckerna har de mest hamnat i skymundan.

Thomas Kaiserfeld snuddar i sitt bidrag vid ett av problemen, hur forskningen finansieras, även om han sedan förlorar sig i processer, utvärderingar och strategier. Jämfört med andra länder är de svenska universitetens fasta resurser snålt tilltagna. Praktiskt taget alla större forskargrupper och projekt måste söka medel utifrån, från forskningsråd och andra myndigheter, från EU eller från stiftelser och företag. Mycket tid går åt till att skriva egna ansökningar och granska andras, många yngre forskare går på ovissa anställningar, men beroendet rymmer också vidare problem. Forskarna anpassar sig till vad anslagsgivarna bedömer matnyttigt, utrymmet att tänka fritt och formulera nya frågor begränsas. Hur mycket akademi blir universitetet då?

När den historiska översikten vänder sig mot de kommande 50 åren står MAX IV och ESS i centrum, de två nya forskningsanläggningarna i miljardklass vid motorvägen norr om staden. Båda är stora med internationella mått mätt, men hur ska universitetet ta dem till sig? Hur ska forskningen organiseras för att utnyttja det vidgade internationella utbytet, vilken grundutbildning ska befruktas av närheten till de bästa apparaterna?

Satsningen rymmer också faran att universitet fragmenteras, att MAX IV och ESS spjälkar av en teknisk-naturvetenskaplig forskningshögskola på Brunnshög. På vilket sätt ska den akademiska sammanhållningen värnas, spänsten i det intellektuella utbytet mellan humaniora och samhällsvetenskap å ena sidan och den naturvetenskapliga spetsforskningen å den andra? De märkliga fynden vid Uppåkra – som får förbluffande lite utrymme i böckerna – skulle kunna rymma en del av svaret, när arkeologerna går i spetsen för att dra nytta av nya metoder för att utforska det avlägsna förflutna, och jurister, teologer och samhällsvetare borde kunna säga mycket om den nya teknikens följder och innebörd.

De stora frågorna har återkommit genom historien. På 1830-talet tillsatte statsmakterna ”stora uppfostringskommittén”, en imponerande samling dåtida snillen som funderade över hur ämbetsmän skulle skolas och examineras. Botanikern Agardh, som hunnit bli biskop i Karlstad, skrev bekymrat till sin professors- och biskopskollega Esaias Tegnér i Växjö, en annan av det tidiga 1800-talets lundaljus: ”Min Gud! Är man då vid akademien för att läsa läxor? Är man ej där för att tänka, forska och granska, eller rättare för att lära sig det?” Det är fortfarande något för universitetens vänner att begrunda.