Nej, Brit Stakston – att prata är att bryta filterbubblor

”The medium is the message”, deklarerade Marshall McLuhan redan på 60-talet. Vilket budskap formar de digitala medierna i dag? Hur många av oss har inte försökt föra nyanserade samtal på sociala medier och blivit avsiktligt missförstådda eller påhoppade, också av vänner. Det behövs nya former för samtal på nätet.

Den 26 april lanserar folkbildningens intresseorganisationer Sverigepratar.se för att punktera filterbubblorna. Nu vill Brit Stakston misstänkliggöra motiven bakom satsningen (DN 2/4).

Sverigepratar.se matchar ihop politiska motståndare med varandra. I stället för bråk: prat. Istället för hat: samtal. Som Tinder, fast för motsatta åsikter. Nätbaserat, fritt och säkert, med syftet att bryta filterbubblorna. Folkbildningen drivs inte av kommersiella intressen, demokratin är vårt uppdrag sedan över 100 år.

Brit Stakston beskriver hur samtal och möten sker dagligen ”på bussar, på jobbet och i de tusentals föreningar där människor, med ofta totalt olika åsikter, möts och löser en gemensam uppgift.” De föreningarna utgörs till stora delar av folkbildningen. Med Sverigepratar.se skapar vi ett folkbildningsrum online. Det är vårt motiv.

Sverigepratar.se är inte en megafon för de extrema, som Brit Stakston föreslår. Syftet med Sverigepratar.se är att skapa en helt annan dynamik än Twitters och Facebooks åsiktsteatrar. Chattarna på plattformen är anonyma och alltid 1:1, vilket gör att det inte finns någon publik som tittar på. Då får samtal och innehåll fokus, i stället för snärtiga kommentarer och mobbning.

Dagens sociala medier förstärker gärna fördomar. I stället för att skapa möten mellan oliksinnade så hamnar vi i ekokammare med likasinnade, där våra egna åsikter förstärks och radikaliseras. Det är ett globalt fenomen som kräver lösningar över nationella gränser.

Just nu jobbar Sverigepratar.se för att, tillsammans med tio andra europeiska länder, ta fram en gemensam plattform inför EU-valet. På Talking Europe kommer svenska användare kunna prata med portugiser, britter eller holländare i samma app, tack vare liveöversättning.

Vi hoppas att Brit Stakston prövar plattformen själv. Precis som hon skriver: ”Samtal är nämligen inte teater. Samtal är viljan att mötas och lyssna.” Det innebär inte att normalisera extrema åsikter.

Gerhard Holmgren, generalsekreterare RIO (Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation)

David Samuelsson, generalsekreterare Studieförbunden

