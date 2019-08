Ola Larsmo: Hög tid att göra film om krigsårens dramatiska historia

Jag stod i tunnelbanan och tittade på Sverigedemokraternas valaffischer. Det var maj 2019 och snart EU-val. Över väggen stod med stora bokstäver: ”Det är inte första gången sossarna hjälper Tyskland ta över Europa.”

Man kan som en del skratta åt det tossiga i att ett parti försöker torka av sin ideologiska bakgrund på någon annans rockskört. Strax före riksdagsvalet lade SD:s tidskrift ”Samtiden” också ut filmen ”Ett folk, ett parti” på sin hemsida – en nästan två timmar lång propagandafilm som bland annat ger de svenska socialdemokraterna skulden för nazisternas folkmord.

Det är lika skruvat som det låter. But never mind the thruth. Den som kan något om svensk historia förstår att partiets syfte är att öka bruset kring sin egen bakgrund tills den inte längre går att urskilja. Men filmen vänder sig inte till de insatta och har nu visats hundratusentals gånger.

Foto: FREDRIK FUNCK

Så hur är det möjligt, tänkte jag där på perrongen, att det år 2019 går att påstå vad som helst om Sveriges historia under andra världskriget? Att tvättäkta historieförfalskning är gångbar som valpropaganda?

Helt enkelt därför att det inte finns några andra berättelser i omlopp.

Det finns inget fint sätt att säga detta på: men jag tror att stora medieaktörer med ansvar för folkbildningen har svikit sitt ansvar. Till skillnad mot i den skrivna litteraturen finns det ett stort hål i svensk film och tv där berättelserna om Sverige under kriget skulle ha varit. Detta gäller i hög grad SVTs produktion, men inte bara dem.

I dvd-hyllan hemma står gott om andra världskrigsfilmer och tv-serier från de senaste decennierna. De flesta anglosaxiskt producerade, som”Band of brothers” och uppföljaren ”Pacific”; ”Enemy at the gates” om Stalingrad; ”Dunkirk”. Men också mycket från vårt närområde. Från Norge actionfilmen ”Max Manus”, tv-serien ”Kampen om tungvattnet” och den fina filmen ”Kungens val”. På danska står där ”Flamman och citronen”. Listan kan förstås bli mycket längre. Kvaliteten är skiftande, likaså den historiska autenticiteten, men vad dessa produktioner har gemensamt är att de alla är från åren efter sekelskiftet. Under samma period spelas på samma tema i Sverige …ingenting alls.

Storslagen scen ur den norska filmen ”Max Manus”, 2008.

Med början efter Murens fall kunde man, när kalla kriget var över, på många håll se ett förnyat intresse för att granska det egna landets historia under andra världskriget. Tio-femton år senare hade det förnyade intresset lett till en explosion av film och tv, både drama och dokumentär. Sverige är undantaget.

De produktioner om kriget som SVT eller svenska filmbolag tidigare tagit initiativ till har som regel blivit folkkära, som Jolos ”Någonstans i Sverige” (1970-tal), Häger & Villius dokumentärer och Lars Molins ”Tre kärlekar” (1990-tal). Från slutet av 80-talets minns vi också storfilmen ”1939”, som dock undvek det politiskt känsliga.

Men sedan blir det tyst. Samtidigt som antalet populärkulturella berättelser om andra världskrigets följder exploderar också i vårt närområde undviker en annars rätt vital svensk film- och tv-produktion ämnet helt. Böcker på temat fortsätter att skrivas och säljas i stora upplagor. Men svensk tv och svensk film kniper igen.

Den senaste, brett populära dramasatsningen från SVT:s sida, ”Vår tid är nu”, börjar talande nog dagen efter krigsslutet i Europa. På SVT Play hittar vi i dag Leif GW Persson som berättar om Göring i Sverige och Hédi Frieds ”Min oro”. SVT har tidigare sänt Magnus Gerttens fina dokumentärer ”Hoppets hamn” och ”Varje ansikte har ett namn” (2011 respektive 2015; finns dock inte på SVT Play) om hjälpaktioner för överlevande koncentrationslägerfångar i Malmö. Jan Troells film om Torgny Segerstedt, ”Dom över död man” (2012), kommer märkligt nog bara i förbifarten in på krigets moral, i en fin men isolerad scen med Gustaf V. Annars är det tomt. Don’t mention the war.

Sångerskan Zarah Leander skriver autograf till en tysk matros 1939. Foto: SZ Photo/TT

Här är det på sin plats med ett fett förtydligande. Jag har de senaste tio åren själv varit mer eller mindre inblandad i tre-fyra olika tv-projekt som handlat om att skildra Sveriges historia under kriget, i all dess moraliska komplexitet. Det har varit tillsammans med andra, mer erfarna manusförfattare och producenter, det har handlat om såväl fiktion som dokumentär. Men svaret från SVT har konsekvent varit nej. Surt sa räven, säger någon; och jag kan stå ut med tanken att mina egna manusinsatser varit för svaga. Sådana är spelets regler. Men jag känner också till ett antal andra projekt, av helt andra upphovspersoner på samma tema som fått samma svar. När jag talat med folk i branschen säger flera samma sak: Sverige och andra världskriget? Det blir alltid nej.

Så varför det? Sveriges agerande under andra världskriget är som vi vet fortsatt brännbar materia. Där ryms behandlingen av flyktingar från Nazityskland, där somliga släpps in och andra hålls borta – något som nyss aktualiserades av Stockholms första ”snubbelstenar”. Där finns sådant som malm- och kullagerförsäljning, transiteringarna och beslutet att inte släppa in den norske kungen på flykt. Sådant vet vi.

Men där finns också den märkliga omsvängningen efter 1942 när de norska judarna började deporteras till Auschwitz – då det går som en stöt genom svensk folkopinion och politiken ändras över en natt. Där finns den fantastiska räddningsaktionen av Danmarks judiska befolkning 1943 (fint skildrad i Bo Lidegaards bok ”Landsmän”), och det envetna arbetet av svenska UD mot Nazitysklands ”judepolitik”, vilket småningom tar form i Per Angers och Raoul Wallenbergs insatser i Budapest; där finns Warszawasvenskarna, som döms till döden för att ha hjälpt polska motståndsrörelsen.

Statsminister Per-Albin Hansson marscherar i Stockholm 1941.

Det saknas inte brännande händelser, det saknas inte intressanta kvinnor och män, det saknas förvisso icke dramatik. Vad som saknas är ett intresse från svensk tv och svensk film för att föra ut dessa moraliskt sammansatta berättelser.

Vi vet också så mycket mera nu. Svensk historieforskning har på senare decennier gått från en forskningslinje som såg Sverige som ”utanför kriget”, till en där man ser det icke-krigförande landet som en aktör. Sverige påverkades av och påverkade i sin tur krigets skeenden. Att påstå att Sverige inte berördes av eller agerade i förhållande till Förintelsen framstår i dag som helt verklighetsfrämmande.

Men som historikern Johan Östling skriver i sin avhandling ”Nazismens sensmoral” (2008) utkristalliseras det direkt efter kriget två motsatta berättelser om landets roll. Dels det han kallar ”småstatsrealismen” och som blir den första, officiella linjen: Sverige agerade ibland klandervärt, men gjorde i stort sett vad ett kringränt litet land kunde för att försvara demokrati och folkrätt. Mot den stod redan från krigsslutet två andra, besläktade berättelser, som Östling kallar den ”moraliska” respektive den ”kommunistiska”, och som poängterade eftergiftspolitiken mot Tyskland (intressant nog ligger sverigedemokraternas propagandafilm närmast den ”kommunistiska” berättelsen).

På den ”moraliska” sidan fanns tunga liberala och socialdemokratiska opinionsbildare som Torgny Segerstedt, Ture Nerman och Vilhelm Moberg. Det är dessa berättelser som sedan dess stått mot varandra, och den version som varit tongivande under senare decennier är den ”moraliska”, inte minst efter Maria-Pia Boëthius bok ”Heder och samvete” (1991).

De tycks fortfarande utesluta varandra. Ser man Raoul Wallenberg försvinner Division Engelbrecht. Ser vi stödaktionen för de danska judarna blir J-stämpeln osynlig. Men problemet är att det inte finns ett enda Sverige under krigsåren, utan flera. Där finns medlöpare, där finns höga militärer som vill dra in oss i kriget på Tysklands sida, där finns aktiva och passiva antisemiter. Där finns samtidigt flyktinghjälpare, kämpande demokrater och de som stödjer norska och danska motståndsrörelser. Kampen om vad landet Sverige ska stå för är hård och pågår oavbrutet, rakt in i samlingsregeringen.

Bägge berättelserna är nämligen sanna. De måste därför gå att se samtidigt. Annars osynliggör vi dem som den gången gjorde det rätta – till exempel alla de vanliga människor som samlades i och runt Göteborgs domkyrka 29 november 1942 i en massiv solidaritetsmanifestation för Norges judar. Hört talas om dem? Och hur mycket har ni sett på tv-skärmen eller vita duken om den nästan Dunkirk-liknande operationen i oktober 1943 då 7 000 danska judar kommer över Öresund i en flotta av rangliga båtar, till en fristad i Sverige? Inte det heller? Jag lovar er: det finns hundra otroligt spännande historier till.

Den sortens svenska berättelser, i dramatiserad eller dokumentär form, lyser i dag helt med sin frånvaro på tv, strömningstjänster och biografer. Det går dock bra att köpa in produktioner på samma tema, så länge det inte handlar om oss – som den populära tyska serien ”Krigets unga hjärtan” (2013). Egna satsningar är en helt annan sak.

Anledningen är inte någon konspiration, utan bottnar nog det i det svåra i att navigera mellan de två berättelserna. Jag tror ett särskilt ansvar faller på public service: de har resurserna och folkbildaruppdraget. SVT tycks dock alltmer tolka public service-uppdraget som en strikt neutralitet i kontroversiella frågor, även vad gäller drama. Men en tolkning av den egna historien blir alltid också ett ställningstagande – som det måste bli när man väljer hur en berättelse ska berättas. Ämnet och vinkeln blir med nödvändighet kontroversiellt. Public service är som bekant ifrågasatt från höger, inte bara i Sverige utan även i grannländer som Danmark. Så varför gunga båten?

Därför att man annars sviker det uppdrag som bara public service och andra stora aktörer kan ta på sig. Att i dramats och dokumentärens form skildra det egna landets historia i all dess skamlighet och storslagenhet (här finns bägge) och inte minst i all dess komplexitet. Ju fler sådana skildringar vi får tillgång till, och ju fler perspektiv vi får ta del av, desto mer vaccinerade blir vi mot alla till enkla försök att tjuvkoppla historien om Sverige. Men sanningen försvarar man inte genom att tiga.