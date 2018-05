Omvärlden måste stå upp för Turkiets oberoende journalister

Sedan kuppförsöket den 15 juli 2016 har omvärlden fått bevittna hur den turkiska yttrandefriheten strypts på ett sätt som saknar motstycke. Oberoende nyhetskällor försvinner i takt med Erdoganregimens ansatser att tysta oppositionella röster, i det man kallar ”kriget mot terrorismen”.

Det undantagstillstånd som rått i landet i nästan två år ger regeringen utrymme att utfärda snabba dekret vilket har påverkat den fria pressen och demokratins institutioner i landet.

Under de senaste två åren har internationella människorättsorgan gång på gång uppmanat den turkiska regeringen att respektera internationella åtaganden och avstå från att kränka sina medborgares rättigheter. I november 2016 besökte David Kaye, FN:s särskilda rapportör för yttrandefrihet, landet och slog larm om att ”undantagstillståndet inte kan legitimera de oproportionella och godtyckliga åtgärder som slår mot press- och informationsfriheten i Turkiet”.

Enligt Stockholm Centre for Freedom, som arbetar för pressfrihet i Turkiet, har 62 journalister dömts sedan kuppförsöket för två år sedan, 192 har gripits och 142 är efterlysta av regeringen. Hundratals medieplattformar har tvingats stänga, och Turkiet förblir det land i världen med flest fängslade journalister. Det är knappast överraskande att landet nyligen hamnade på plats 157 av 180 i Reportrar utan gränsers pressfrihetsindex för 2018.

Den 25 april, efter en utdragen politisk rättegång, kunde omvärlden med avsmak bevittna hur det turkiska rättssystemet tog ännu ett steg i att inskränka pressfriheten, då domen föll över fjorton journalister på den oberoende tidningen Cumhuriyet.

Det hårda och rättsosäkra utslaget möttes av raseri av både det turkiska civilsamhället och det internationella samfundet. Fjorton journalister dömdes till mellan drygt två och sju års fängelse på grund av sin yrkesverksamhet. De flesta hade suttit häktade i väntan på rättegång, däribland tidningens ordförande Akin Atalay, som satt inspärrad i 541 dagar innan domen föll. Vid tillfället släpptes tre andra medarbetare.

De anställda på Cumhuriyet dömdes på falska grunder för att ha stött grupperingar som stämplats som terrororganisationer i Turkiet; kurdiska PKK, Turkiska folkets befrielsefront samt Gülen-rörelsen. Anklagelserna är direkt relaterade till tidningens journalistiska verksamhet, och dess kritik mot Erdogans regering. Revisorn Emre Iper dömdes exempelvis till drygt tre års fängelse på grund av inlägg på Twitter. Detta följer på inledande anklagelser om att han ska ha laddat ner ett krypteringsprogram med kopplingar till Gülen-rörelsen, anklagelser som avfärdats som grundlösa.

Cumhuriyet har sedan den grundades 1924 varit Turkiets viktigare oberoende dagstidning. 2016 tilldelades den Right Livelihoodpriset, känt som det alternativa Nobelpriset, ”för sin orädda undersökande journalistik samt principfasta försvar av yttrandefriheten i tider av förtryck, censur, frihetsberövanden och dödshot”

Under svåra förhållanden har Cumhuriyet med stort mod fortsatt att stå upp för verkligt oberoende journalistik, och upprätthåller principen om att pressfriheten och allmänintresset måste sättas främst. Genom åren har fem av tidningens medarbetare mördats, och trots detta har redaktionen oförtrutet fortsatt att förse sina läsare med information om mänskliga rättigheter, jämställdhet, sekularism och miljöfrågor.

Ställd inför en fängelsedom på sju år och sex månader deklarerade tidningens chefredaktör att ”frihet är en fantastisk sak, och när man förlorar den förstår man dess sanna värde. Cumhuriyet och dess journalister står för sanningen under alla omständigheter, och har alltid gjort det. Journalistik är inte ett brott”.

Cumhuriyet och dess medarbetare har gång på gång visat att demokratins röst inte kommer att kunna tystas. Mot alla odds kommer tidningen att fortsätta sin orädda kamp för granskande journalistik och yttrandefrihet – och vi kommer fortsatt att stå vid deras sida.