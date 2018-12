Ibland drabbas jag som organisationspsykolog av uppgivenhet. Den handlar ofta om svårigheten att nå ut med fakta och vetenskap. Om man dessutom arbetar med ledarskap tvingas man navigera i en värld full av teorier och tyckande utan koppling till vetenskap. När frågor om psykologi och ledarskap dyker upp är ofta människors kritiska hållning som bortblåst. Vi tror på det som vi vill tro på och på det som känns rätt. I ett samhälle där enkla budskap och teorier saluförs som vetenskapliga sanningar blir vi människor lättfångade byten.

Jag kommer att tänka på detta när jag läser Thomas Eriksons bok ”Omgiven av dåliga chefer”. Ingen har kunnat undgå den i år. Man ser det bekanta omslaget med en röd, grön, gul och blå figur i bokhandeln, på flygplatser, i mataffären. Eriksons första bok ”Omgiven av idioter” har sålt över en halv miljon exemplar sedan första utgåvan 2014. Hur kommer det sig att Eriksons färglära har blivit så populär i Sverige? Vad säger det om vår samtid?

”Omgiven av dåliga chefer” är inte en handbok för chefer. Den handlar faktiskt förvånansvärt lite om chefskap utan är återigen en redogörelse för teorin att människor har olika personlighetstyper. Boken bygger på ett modernt självskattningstest kallat DISC eller DISA, men själva teorin utgår från William Moulton Marston som på 1920-talet beskrev olika personlighetstyper. Också Erikson delar in människor i fyra typer: röda (dominanta), gula (inspirerande), blå (analytiska) och gröna (stabila). Men han garderar sig snabbt med att 80 % av oss människor har två grundfärger.

Tanken att människor har olika personlighetstyper är gammal. Redan under antiken beskrevs hur människan hade olika kroppsvätskor – svart och gul galla, blod och slem – som vid obalans kunde ge upphov till fyra temperament: sangviniker, koleriker, melankoliker och flegmatiker. Idén fanns i flera olika kulturer och levde kvar långt in på 1800-talet inom läkarvetenskapen. På 1900-talet tog sig idén om personlighetstyper in i psykologin men då lämnades kroppsvätskorna därhän.

Carl Jung, Freuds lärjunge och antagonist, fick stort inflytande med sina teorier om personlighetstyper. Än i dag bygger det mest spridda testet, Myers Briggs, i grunden på hans typlära. Problemet är att det finns litet vetenskapligt stöd för dessa teorier. Det bryr sig Erikson inte om. Han skriver självsäkert och kategoriskt om människors olika sidor, om hur röda gör si och gröna gör så. Då och då hävdar han att det är viktigt med självinsikt. Men självinsikt uppnås i hans värld genom att man tar reda på sin egen och andras färgtyper och sedan förhåller sig till det.

Den moderna personlighetsforskningen har sedan flera decennier landat i en vetenskapligt robust modell, femfaktormodellen. Tusentals studier har identifierat fem personlighetsfaktorer: känslomässig stabilitet, utåtriktning, öppenhet, vänlighet och målmedvetenhet. Det empiriska underlaget är massivt. Dessa fem personlighetsfaktorer återkommer gång på gång och har stöd i forskningen. Varje faktor består i sin tur av sex underkategorier.

De tidigare teorierna om olika personlighetstyper som Jungs, Marstons och Eriksons haussade DISC-test har inte kunnat beläggas vetenskapligt. DISC-testet är dessutom hemligt och inte öppet för extern forskning. Femfaktormodellen har vunnit det vetenskapliga slaget om personlighetspsykologin men har samtidigt inte lyckats få brett genomslag i samhället. Hur kan det komma sig att vi i dag fortfarande använder ovetenskapliga tester som DISC och att de sprids vidare?

En förklaring är att det finns något torrt och trist med den empiriska förklaringen till människan. Här har Jungs typlära och andra besläktade teorier varit mycket mer attraktiva. De påstår att vi är på ett visst sätt på grund av en anledning. Vi människor känner igen oss i beskrivningarna av typerna ”så där är jag eller så där är du”.

En annan förklaring är det man inom psykologin kallar konfirmationsbias. Vi människor letar gärna efter signaler och tolkar information för att den ska stämma överens med vår egen förförståelse. Är du eller din partner gravid, ser du gravida kvinnor överallt. Inför ett politiskt val noterar du alla i omgivningen som kommer rösta rödgrönt och tror att de rödgröna skall vinna, men i själva verket är valet jämnt och lika många röstar blått.

Jag har också gjort personlighetstester och vet hur fascinerande de kan vara. Det är lockande och kittlande och vi känner igen oss i beskrivningarna av typerna. De är lätta att ta till sig. För lätta. Dessutom leder de våra tankar fel. Vi tror att svaret om människors personlighet finns i ett test i stället för att förstå att människor är komplexa sociala djur som anpassar sig till gruppen och omgivningen. Det finns ytterst litet stöd för att individernas personlighet i en arbetsgrupp förklarar hur väl gruppen presterar. Snarare tvärtom. Det handlar om andra saker.

I stället för att sätta sig in i området tar chefer, konsulter, rekryterare och beställare genvägar och väljer första bästa koncept som verkar klatschigt och enkelt. Att de metoder eller tester man använder helt saknar vetenskaplig grund blir sällan en fråga, presentationen såg snygg ut.

Hur ska man förstå att även chefer och hr-avdelningar faller för idén om färgtyper? En förklaring är att såväl ledarskap som psykologi inte är exakta vetenskaper. De är spretiga fält som spänner över många områden. Det finns massor av forskning och teorier, men ingen är heltäckande utan de har olika och komplementära perspektiv. I stället för att sätta sig in i området tar chefer, konsulter, rekryterare och beställare genvägar och väljer första bästa koncept som verkar klatschigt och enkelt. Att de metoder eller tester man använder helt saknar vetenskaplig grund blir sällan en fråga, presentationen såg snygg ut.

För att väga olika teorierna mot varandra krävs det erfarenhet och yrkeskunnande. Eftersom den vetenskapliga grunden för såväl ledarskapsforskning som psykologiforskning kan uppfattas som otydlig har det blivit fritt fram för vem som helst att lansera egna teorier. Är budskapet dessutom attraktivt och enkelt förpackat kan det få stort genomslag.

Här har akademin och vi som är vetenskapligt skolade ett ansvar. Vi har inte nog brytt oss om vad som pågår ute i samhället, utan hellre ägnat oss åt interna stridigheter om vilka vetenskapliga teorier som är bäst. Vi har lämnat fältet fritt för självlärda ledarskapsutvecklare, karismatiska charlataner och hobbypsykologer att bedriva coachning, terapi och ledarutveckling utan koppling till vetenskap.

Alla behöver förenkla. Men förenklingar måste bygga på kunskap och beprövad erfarenhet. I mitt arbete som organisationspsykolog måste jag använda mig av förenklingar för att illustrera tillstånd eller fenomen. Ofta handlar det om att via en berättelse, liknelse eller metafor förmedla något som mina klienter förstår och kan relatera till. Men jag skulle aldrig drömma om att påstå att dessa begrepp eller bilder är sanningar, utan de är hypoteser. Däri ligger en skillnad mellan professionella yrkespersoner och självlärda, som likt Thomas Erikson använder teorier som förmedlas som sanningar. I Eriksons svartvita värld finns inte utrymme för några nyanser alls.

En annan förklaring till färglärans attraktionskraft, är att vi lever i en accelererande, föränderlig och osäker värld. Det är därför lätt att hemfalla åt förenklingar och lättköpta budskap för att kunna stå ut med tillvarons komplexitet. I dagens föränderliga arbetsliv, med ett högt tempo, är det inte konstigt att färgläran firar triumfer. Vi hinner inte ifrågasätta den och andra teorier som lanseras. Det är allvarligt.

I en intressant passage i ”Omgiven av dåliga chefer” skriver Erikson: ”Vissa jag möter vill inte se det jag ser, de hävdar att det inte finns några vetenskapliga bevis. Å andra sidan – psykologi är över huvud taget ingen heltäckande vetenskap.”

Här ägnar sig Erikson åt ett slags intellektuell aikido. Han påstår att färgläran är vetenskaplig, men om det finns kritiker som inte tror på den är de inte trovärdiga eftersom psykologin inte är en heltäckande vetenskap – och då kan man strunta i alla invändningar!

Det finns mycket om människan vi ännu inte vet. Vi bör vara försiktiga med att avfärda nya teorier innan vi har kunnat testa dem vetenskapligt. Men varje chef och hr-avdelning i Sverige måste förstå att läran om olika personlighetstyper i fyra färger saknar förklaringsvärde.

Använder man sig av ovetenskapliga idéer om människor leder det till dåliga beslut och bristfälligt ledarskap. Det vore djupt olyckligt om människor på arbetsplatser tvingas in i låsta roller baserade på stereotyper i stället för att vi har en mer mångfasetterad bild av varandra. Det leder till förenklade resonemang om individer i stället för fördjupade resonemang om hur vi fungerar som grupp- och flockvarelser.

Ju mer vi talar om olika personlighetstyper desto mindre befarar jag att vi talar om gruppens kraft och kulturen på våra arbetsplatser. Vi glömmer att människor beter sig olika beroende på gruppklimat, normer och kultur i en organisation. Vi glömmer att ledaren sätter tonen för en grupp och att gruppen sätter tonen för ledaren. Vi skulle behöva prata mer om vi och oss i stället för de röda, blåa, gröna och gula.

Läs mer: Lisa Magnusson: Omgiven av idioter som tror på personlighetstester