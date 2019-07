Po Tidholm: Amerikanska journalister vill veta om vi har pubeshår i midsommarpajen

Förra veckan fick jag ett mejl från den amerikanska tidningen Esquire.

”Är det sant att ni serverar paj med pubeshår på midsommarfesterna”, frågade reportern, något överraskande.

Några timmar senare hörde The Hollywood Reporter av sig, sedan amerikanska Elle. De hade alla sett den nya skräckfilmen ”Midsommar” (premiär i Sverige den 10 juli) och drabbats av ett yrvaket intresse för svenska sedvänjor.

”Är det vanligt att äldre begår rituella självmord på midsommar?”

”Bjuder ni fortfarande ut byns oskulder till främlingar för att spä ut genbanken?”

”Och hur är det med björnarna? Skriver ni fortfarande med magiska runor?”

Sverigebilden är en skör konstruktion, det har inte minst visat sig de senaste åren när vår samhällsmodell hamnat i korselden i debatter mellan Bernie Sanders, MSNBC, Donald Trump och Fox News. Paradisiskt högskatteland eller ett mångkulturellt armageddon? Vårt lilla exotiska utkantsland lämpar sig bra som slagträ i kampen mellan populisterna. Men kunskaperna har alltid varit begränsade, så för att i möjligaste mån äga tolkningsföreträdet har Sverige en hel myndighet, Svenska Institutet, som jobbar med att marknadsföra och informera om vårt land.

Läs mer: Stort hemlighetsmakeri kring skräckfilmen ”Midsommar”

Att amerikanska medier kontaktar mig har en rimlig förklaring. För femton år sedan gav Svenska Institutet mig uppdraget att skriva texterna till deras mest spridda skrift, ”Celebrating the Swedish way – traditions and festivities”. Texterna finns också på sweden.se, vilket alltså gjort att man nu efter en enkel googling vänder sig till mig för facit i frågan om midsommarens eventuellt hedniska ursprung.

Har ni fortfarande gruppsex på midsommar, undrar en av journalisterna. Och tar ni verkligen så där mycket droger?

Ett tag överväger jag att spela med i narrativet, men efter att ha våndats över vad ett sådant tilltag skulle göra för den spirande turistindustrin nu när kronan dessutom är billigare än på länge väljer jag att ändå svara på frågorna.

Jag känner mig tråkig, och en aning ambivalent. Mer än något annat är ju midsommaren en rätt konform tradition som nog egentligen skulle må bra av mer sex och hallucinogener. Men min lojalitet med Sverigebilden är stark. Jag berättar som det är: Vi dansar ”Små grodorna” med dräktklädda lekledare från hembygdsföreningen, dricker lite för mycket nubbe, bråkar med svågern om husvagnsparkeringen och sover ruset av oss i en drömlös sömn, trots sju sorters småkakor under kudden. Och nej, inga björnar och människooffer förekommer.

Filmen ”Midsommar” – som den heter även i USA – är regisserad av amerikanen Ari Aster (”Hereditary”) men producerad av det svenska filmbolaget B-Reel. I teamet har det funnits svenska kreatörer. Anna Vnuk har skapat koreografin. Produktionsdesignern Nille Svensson har utgått ifrån Hälsinglands allmogemåleri. Så en viss lokalkunskap verkar det finnas trots allt.

Men ironiskt nog är ”Midsommar” inspelad i Ungern. I en intervju med den amerikanska branschsajten Boxoffice Pro säger filmbolagets produktionschef Philip Westergren att de är missnöjda med det svenska skattetrycket. Så man kan konstatera att bolaget i slutändan ändå gör sitt bästa för att upprätthålla den traditionella Sverigebilden.

Läs mer: Hednisk filmskräck är het igen