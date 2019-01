Dagen efter presidentvalet i Brasilien kunde jag inte slita mig från de interaktiva kartorna. Jag bröt ner valresultatet på delstatsnivå, på kommunnivå. Besökte varje plats jag någonsin älskat och skrämdes av dem alla. I staden där jag tillbringat många av mina förlängda jullov hade den högerextreme hyllaren av militärdiktaturen, Jair Bolsonaro, fått närmare 82 procent.

Det har gått nästan tre månader. Staden med de 82 procenten ligger i Santa Catarina, Brasiliens näst sydligaste delstat. Det är en av de mest välmående staterna i landet, och också den vitaste. Santa Catarina är känt för sina surfvänliga stränder och för staden Blumenaus Oktoberfest, den största utanför den tyskspråkiga världen. För många år sedan besökte jag festen, aldrig i mitt liv har jag sett så många Lederhosen.

Jämte delstaten Acre är Santa Catarina Bolsonaros starkaste fäste, med 77 respektive 76 procent av rösterna. Vid en första anblick tycks de två staterna ha lite gemensamt. Santa Catarina präglas förutom av sin tyska migrantkultur av ett rikt industriliv och ett pittoreskt kuperat inland som bland annat lever på snöturism. Acre tillhör det tropiska Amazonas, men är också ett av det industriella storjordbrukets expansionsområden. Det var här fackföreningsledaren Chico Mendes tog strid mot godsägarna och lyckades skapa en allians mellan gummitapparna och urfolken. Och det var här han 1988 mördades för sitt engagemang.

Mönstret blir tydligt. Bolsonaros starkaste fästen finns dels i de förhållandevis välmående delarna av landet, dels i de områden som med järnhand styrs av storgodsen. Den nya auktoritära högern i Brasilien är inte någon folklig missnöjesyttring. Den är de privilegierades revansch. Bedriften ligger i att ha lyckats kanalisera en mer allmän politisk vanmakt för att direkt tjäna de privilegierades intressen.

Vänner har frågat mig: Hur kunde det ske? Fascismens och ultrahögerns framgångar stämmer inte överens med den bild av Brasilien som gått på så framgångsrik export. Ändå var det inte länge sedan landet styrdes av militärer. Om detta visste jag inget som barn. Min barndoms Santa Catarina var kärleksfull familj, picanha på söndagarna och ändlösa sandstränder på vilka solen låg så het att vi brände våra fötter på dynerna. Men det var också det privilegierade barnets erfarenhet av en rasialiserad orättvisa för vilken hon saknade språk. Barnen som putsade skor eller tiggde om min halvätna churro kunde vara i min ålder, men de var alla brunare än jag. Tjänstefolk tog hand om köket, tvätten, bensinpumpen. Vi som betjänades var vita. De som tjänade var nästan alltid svarta eller blandade, pardos, barnbarnsbarn till människor som en gång kidnappats och forslats över Atlanten. Det koloniala förflutna levde vidare i kropparnas erfarenheter; utsatthet för hunger, handens förtrogenhet med en skurborste.

Bortom mitt synfält fanns andra koloniala historier. De handlade om att bryta mark och sätta bo, och om den successiva fördrivningen av dem som kallades índios, urfolken. För mig tillhörde allt det där en mytisk dåtid. Först som ung vuxen förstod jag att den koloniala erövringen också var del av Santa Catarinas nutid, och att det ständiga talet om índios i imperfekt var ett sätt att tvätta nuet rent.

Avståndet mellan Santa Catarina och Acre minskar. I den lilla kuststaden Penha i Santa Catarina inleddes det nya året 2018 med ett brutalt mord. På nyårsdagens morgon misshandlades den 38-årige familjefadern Marcondes Namblá till döds av en man som uppgav att Marcondes muckat med hans hund. Offret var lärare i en skola för xoklengbarn. Under skollovet åkte han till Penha för att sälja glass på stranden.

En yrkesverksam lärare, högskoleutbildad, och likväl var han tvungen att extraknäcka på loven som glasspojke. Dessutom var han omedelbart identifierbar som índio, och det försatte honom i livsfara.

Övervakningskameror fångade mordet. Förövaren går med en påk i händerna fram till den ensamme Marcondes. Om några ord utbyts tar de inte mer än exakt tre sekunder. Sedan faller det första av en serie slag mot Marcondes huvud.

Xoklengfolket lever i dag på en spillra av det område över vilket de för hundrafemtio år sedan rörde sig fritt. 1800-talets Brasilien sökte locka europeiska migranter i hopp om att späda det svarta och bruna blodet med vitt. Den rasism som vilar på blandning har ibland inte ens igenkänts som rasism i Europa, som historiskt sett varit mer fixerat vid renhet. Men rasismen finns där, hela tiden. Jag minns vad jag fick berättat för mig, om hur morfars blonda systrar föraktfullt sa om mormor: ”Tänk, en kvinna vars armbågar är lika svarta som bordet hon vilar dem på!”

Mormor, sades det, hade guaraníblod. Det gjorde henne genuint brasiliansk och det var fint. Men måste det synas så mycket? Morfar var vit migrantfamilj från Rio Grande do Sul, söder om Santa Catarina. För de europeiska migranterna erbjöd södern det behagligaste klimatet. Att landet redan var befolkat var en bisak. Ända in på 1940-talet opererade lejda bugreiros, ”indianjägare”, på landsbygden. Deras metod gick ut på att överfalla människor i sömnen. Ett hjältemod, skrev den samtida Eduardo de Lima e Silva Hoerhann ironiskt, som ”består i att skära det hjälplösa köttet av män som förvekligats av chocken”.

Hoerhanns namn dyker upp när jag i arkiven spårar en kolonial tråd mellan Brasilien och Sverige. Det börjar med uppgifter om ”svensk gymnastik” som del i urfolkens fostran. 1910 bildades Brasiliens första ”indianmyndighet”, Serviço de Proteção ao Índio, SPI. Myndigheten skulle skydda urfolken mot kolonisatörerna, men också ”nationalisera” dem, det vill säga assimilera dem med nationalstaten. I detta projekt hade skolan en nyckelroll. Och i SPI-skolor från norr till söder instruerades barnen i ”svensk gymnastik”, det vi här brukar kalla för Linggymnastik.

Hoerhann grundade en urfolksstation och en skola för xoklengerna. Sin första expedition genomförde han som mycket ung man 1914. På markplätten han stakade ut skulle xoklengerna kunna leva i fred, bara de höll sig inom gränserna. Hoerhann blev stationens föreståndare och stannade där till 1954. I dag går den under namnet Ibirama-La Klãnõ och var Marcondes Namblás hem. Fick xoklengbarnen där träna Linggymnastik? Positionerna hos barnen som på arkivbilderna gymnastiserar utanför skolan ”Getúlio Vargas” känns välbekanta. Hoerhanns far undervisade vid en militärskola i just svensk gymnastik.

Antropologen Antônio Carlos de Souza Lima har kallat SPI:s urfolksprogram för ”en fortsättning på erövringskriget med andra medel”. Det var ett pacifistiskt företag, men icke desto mindre militärt. SPI:s grundare Marskalk Rondon talade om hur SPI-funktionärer ”darrade av medborgerlig entusiasm för urfolkens sak, fädernelandets framåtskridande och mänsklighetens goda”. Nationaliseringen av índion var ett steg på väg mot en högre mänsklighet. Vad xoklengerna själva tyckte frågade ingen. Men mot slutet av sitt liv skulle Hoerhann tala om ”pacificeringen” som en synd han ångrade.

År 2019 är konflikterna kring marken fortsatt levande. Bolsonaro har deklarerat att urfolken inte ska ha en enda centimeter till. Han har också sagt att han vill beväpna jordägarna. I praktiken ger han frikort till ett våld som redan är omfattande på landsbygden.

När mina vänner frågat mig, har jag svarat: Det kunde ske för att det alltid har skett. Det koloniala våldet har aldrig upphört, det är bara betoningen som skiftar. En yngre släktings vän deklarerade för några år sedan: ”Min morfar, han sköt svarta!” Inte utan viss stolthet.

Namnet Hoerhann dyker oväntat upp igen, när Henrik Brandão Jönsson i DN (26/10) tar tempen på Santa Catarina inför presidentvalets andra omgång. Han besökte bland annat en skytteklubb där Bolsonaros söner är medlemmar. Klubben drivs av barnbarn till den berömde och ångerfyllde pacificeraren Hoerhann. I klubben får cidadãos do bem, ”goda medborgare”, lära sig skjuta för att döda. Sedan 2014 har man regelbundet bjudit in amerikanska veteraner från Afghanistan för att ge kurser.

Bolsonaro har gått till val på en kraftig liberalisering av vapenlagarna. För bröderna Hoerhann, liksom för landets vapentillverkare, väntar strålande affärer. För andra väntar en eskalering av en redan mycket hög våldsnivå. Framför allt för den vars kropp är omedelbart identifierbar, på det sätt Marcondes Namblás kropp var under de första gryningstimmarna det ödesdigra året 2018.

Om skribenten Patricia Lorenzoni är kulturskribent och idéhistoriker, knuten till Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism vid Uppsala universitet. Visa mer

