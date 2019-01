Willy Kyrklund lär en gång ha fått frågan om varför han aldrig skrev i tidningar. Han svarade att han försökt, men att han, så fort han skrivit en text där han argumenterar för någonting, alltid får känslan att det lika gärna kan vara precis tvärtom. Sådan är min spontana reaktion på Viola Baos ( DN 18/1), Mikaela Blomqvists ( GP 18/1), David Zimmermans ( Sydsvenskan 22/1) och Anna Hallbergs ( DN 25/1) invändningar mot Victor Malms ( Expressen 14/1) hypotes att poesin befinner sig i en förstelningsprocess, och mot mitt eget bifall till denna hypotes.

Bao har nämligen rätt i att svensk poesi är mer mångfasetterad än vad jag gav sken av. Blomqvist och Hallberg påpekar korrekt att feelingbaserade spaningar bör följas av redovisad empiri. Och Zimmerman ställer den legitima frågan om huruvida det verkligen är kvaliteten på poeterna som är problemet, och inte att så få har ekonomisk möjlighet att ägna sig åt konstnärligt skapande.

Så visst – allihop har poänger. Jag uttryckte mig raljant. Ändå är diskussionen värd att fortsätta. För ju mer jag tänker på det, desto mer symtomatiska tror jag att reaktionerna är, precis som Lyra Koli skriver i SvD ( 28/1). Det är nämligen just det här som stör mig: att poesin, hur medioker den än må vara, anses så självklart värdefull att minsta kritik upplevs som en dolkstöt. Och att den följaktligen behandlas med samma nonchalanta varsamhet som en sjuklig viktoriansk ungmö som absolut inte får uppröras.

Först ett par klargöranden. Ett: självklart skrivs det bra poesi i Sverige i dag. Jonas Gren, Iman Mohammed, Fredrik Nyberg och Hanna Rajs Lundström är några av de namn som Bao och Hallberg räknar upp – själv vill jag lägga till Johan Jönson, Helene Rådberg, Evin Ahmad, Gunnar D Hansson och Leif Holmstrand, för att ta ett par exempel.

En stor del av all samtida svensk poesi hade kunnat ges ut för tjugo år sedan och se exakt likadan ut.

Två: domedagsprofetior är i regel ointressanta. Poesi är poesi är poesi, för att citera Blomqvist, och huruvida det är bättre eller sämre ställt med den som helhet i dag än för tio, trettio eller femtio år sedan är omöjligt och därför meningslöst att svara på.

Eller? Finns det inte något reflexmässigt över den sortens försvar? Litteraturen är urgammal, men den moderna poesin har trots allt bara funnits i drygt hundra år, och alla begriper att konstnärliga uttryck kan öka och minska i relevans. Var inte jazz mer dynamiskt på 50-talet än i dag? Är inte hiphop roligare nu än vad det sannolikt kommer vara om några decennier? Eller, för att ta en mer närliggande jämförelse: utvecklades inte romankonsten mer på 1860-talet än vad den gjort de senaste 50 åren?

Ja, kort sagt: är det inte mer konservativt att tänka sig poesins angelägenhetsgrad som konstant, än att föreställa sig den som fluktuerande? Då menar jag inte i stil med det konjunkturschema som Anna Hallberg presenterar. Jag menar att poesin är så fundamentalt villkorad av sin tid, av de sociala, mediala, estetiska och politiska betingelser som strukturerar den, att vi aldrig, varken nu eller i framtiden, kan ta dess värde för givet.

Jag säger inte att Bao, Blomqvist, Zimmerman och Hallberg gör det. Men att de verkar tycka att blotta tanken på poetisk stagnation är skrattretande, förvånar mig. Själv har jag nämligen uppfattningen att en stor del av all samtida svensk poesi hade kunnat ges ut för tjugo år sedan och se precis likadan ut. Det mesta, även det kvalitativa, känns som minimala variationer på ett formkontrakt som blir allt stelare för varje finjustering, eller med Malms ord, som uttryck för ”ett slags behändigt sätt att producera texter på som säkert kan pågå i hundra år till”.

Poängen är alltså inte att svensk poesi är ”dålig”. Poängen är att den så ofta är ”bra” på samma sätt som en stabil Tjechov-uppsättning på Kulturhuset Stadsteatern är det. Ibland förändras scenografin, ibland gör någon en lysande rollprestation, ibland har Leif Andrée en The Clash-t-shirt. Men på det stora hela vet man vad man får: en trevlig kväll i salongerna. Som rubbar ens världsbild exakt noll millimeter.

Är det ett problem? Måste konsten vara transformativ? Nej, kanske inte. Men då och då är den det, och det är därför åtminstone jag bryr mig om den. För att det ska ske krävs dock en aktiv estetisk konfliktdimension. En vilja att argumentera för poesins plats, funktion och betydelse. För att det ena är bättre än det andra. För att poesin är viktig inte av hävd, utan på grund av hur den härbärgerar verklighet, ger erfarenheten form, hemsöker språket med bilder av något annat.

David Zimmerman befarar att poesin riskerar att bli en hobby för medelklassen. Men jag undrar, med all respekt för mina kritikerkollegor, om det litterära samtalets toleranta optimism och anything goes-attityd inte är ett tecken på att den redan är just det.