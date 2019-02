I min kommentar om nyoptimisterna och Hans Rosling i synnerhet ville jag ställa några frågor.

Stämmer det att jordens befolkning bara blir friskare och rikare? Finns det samhällsgrupper som glöms bort i den statistik familjen Rosling anför i boken ”Factfulness”? Fungerade Roslings selektion av fakta missvisande när han exempelvis lyfte fram hur jättepandor och svarta noshörningar ökat i antal trots att den biologiska mångfalden i stort minskar? Varför uttalade han sig så generellt om hälsa utan att säga något om psykiskt mående? Och vad är vitsen med att insistera på att världen blir bättre och bättre? Uppmuntrar det till handling eller vaggar det snarare in människor i en business-as-usual-dvala?

Av allt jag skrivit i denna tidning har inget väckt så många reaktioner, positiva och negativa.

Som tre KI-kolleger till Rosling och en Gapminder-kollega rätteligen kritiserat uttryckte jag mig klumpigt gällande Roslings kassavaforskning. Min avsikt var inte att förminska denna insats – sådan den beskrivs i ”Factfulness” ter den sig både rafflande och viktig. Det jag ville säga var att relativt lite av Roslings akademiska forskning ägnades de demografiska, makroekonomiska och epidemiologiska frågor som han så småningom skulle bli känd för.

Är det ett problem? Om man, vilket borde vara en grundbult i allt som har med ”factfulness” att göra, hellre intresserar sig för argumentets kraft än vem som framför det, spelar det egentligen ingen roll. Men för någon som gärna framhöll sin auktoritet som expert (som i den berömda intervjun där Rosling skäller ut en dansk journalist) kan det vara värt att påpeka.

Klara Johansson, epidemiolog som jobbat för Rosling på Gapminder, säger att den statistik jag nämner om psykisk ohälsa är slarvig. Tyvärr styrker hon inte sitt påstående med att anföra en enda studie som visar på andra resultat. Individer med högre inkomst har, på nationell nivå, bättre psykisk hälsa än fattiga, skriver hon. Det är förstås sant, men på vilket sätt är det relevant för hur spridningen ser ut mellan länder? Både i Global Burden of Disease Study samt WHO:s World Mental Health Surveys sticker, oavsett åldersjustering och prevalensmått, höginkomstländer ut som överrepresenterade vad det gäller de diagnoser jag nämnde.

Är det rimligt att, som Rosling gör, kalla 4,2 miljoner döda spädbarn per år som en ”underbart låg” siffra bara för att det årliga dödstalet sjunker?, frågar Roland Paulsen. Foto: Lefteris Pitarakis

När Johansson säger att det är ”kolonialt” av mig att påtala denna statistik blir det ännu svårare att hänga med. Jag trodde att det koloniala var att framhäva den rika civilisationen som ett alltigenom överlägset ideal som resten av världen bör eftersträva.

I ytterligare en läsvärd replik skriver Johan Norberg att Rosling visst brydde sig om klimatet och dessutom tyckte att ojämlikhet var ett problem.

Jo då, om man jämför med bröderna Koch-finansierade tankesmedjan Cato Institute (där Norberg lyfter veckopeng) var Rosling ett under av klimataktivism. Och visst skrev han om ojämlikhet, i ”Factfulness” främst genom att hävda att världen inte alls kan delas in i rika och fattiga eftersom mänskligheten är spridd mellan fyra inkomstnivåer som han, något godtyckligt, grupperade i de som tjänar mindre än två US-dollar per dag samt de som tjänar mer än 2 dollar, 8 dollar och 32 dollar. Simsalabim så var de verkligt rika ännu en gång borttrollade (se Alf Hornborgs kritik av detta i Ordfront, 27/8 2018).

I ”Factfulness” beskrivs även hur nationell ojämlikhet kan minska med Brasilien som enda exempel – trots att Brasilien utgör ett undantag. Det generella mönstret har länge varit att de nationella klyftorna mellan fattiga och rika ökar.

Något som helt verkar ha gått förlorat bland samtliga som replikerat var min fråga om varför det verkar vara så omöjligt för nyoptimisterna att jämföra ”det som är” med ”det som skulle kunna vara”? Är det exempelvis rimligt att, som Rosling gör, kalla 4,2 miljoner döda spädbarn per år som en ”underbart låg” siffra bara för att det årliga dödstalet sjunker?

Att döma av replikerna är svaret ja. Flera har även anmärkt det olämpliga i att ens lyfta frågan.

Det är inte utan att jag undrar vilken nedgång som räcker för att dödstalet ska kunna anses underbart? Räcker 50 000 färre barn per år? 5000? 1? Eftersom det, vilket Rosling själv skrev, främst rör sig om dödsfall på grund av lättbotliga sjukdomar, blir summan av barn som enkelt hade kunnat räddas, med tiden stor. I ett pressmeddelande från Unicef konstaterades (18/9 2018) att stora framsteg vad det gäller spädbarnsdödlighet i världen visst har gjorts. Men där stod också: ”Utan brådskande handling kommer 56 miljoner barn under fem dö från nu till 2030”.

Det bär mig emot att tänka på hur Norberg och de andra nyoptimisterna bara kommer bli gladare för varje år. ”Vilken underbart låg siffra!” kommer de årligen kunna kommentera det sjunkande dödstalet.

Det är inte, som Rosling föreslår, mer ”kylig matematik” och grunnande på ”hur man ska hushålla med resurserna” som behövs.

Vad de inte verkar kunna ta in är att detta, som Unicef påpekar, är ett ojämlikhetens problem. Det saknas inte kunskap om varför ett av 13 barn i subsahariska Afrika dör före sin femte födelsedag medan siffran i höginkomstländer är ett av 185 barn. Det är inte, som Rosling föreslår, mer ”kylig matematik” och grunnande på ”hur man ska hushålla med resurserna” som behövs. Dödsorsakerna är enkla, och kostnaden för att förhindra dem skulle inte ens märkas i de rikas – ja de rikas – plånbok.

Om världens rikaste procent betalade 0,5 procent mer i förmögenhetsskatt skulle det, enligt Oxfams senaste beräkningar, räcka till sjukvård för att rädda 3,3 miljoner liv. Detta är den typ av fakta nyoptimisterna gärna undviker. De glömmer sånt som att en procent av Amazon-chefen Jeff Bezos förmögenhet motsvarar nästan hela Etiopiens hälso- och sjukvårdsbudget, ett land med 105 miljoner invånare. De tycks ointresserade av att vi, enligt brittiska House of Commons Library, med nuvarande förmögenhetskoncentration går emot en situation där världens rikaste procent år 2030 kommer att äga två tredjedelar av världens tillgångar.

Här har vi världens största slöseri. Den som vill följa Rosling råd att ”hushålla med resurserna” behöver inte leta vidare. För här finns också potentialen, i den enorma rikedom som den moderna människan skapat i form av ny teknologi och effektiviserad produktion – en rikedom som just nu koncentreras hos fåtalet. Visst är det bra att någon smula då och då spiller ner till de fattiga. Men att det fortfarande finns människor som är berövade livräddande förnödenheter som vaccin, rent vatten och billiga mediciner, kommer aldrig vara annat än ett misslyckande.

Att förtiga dessa enkla förhållanden låter inte som ”factfulness” i mina öron. Däremot låter det som en förutsättning för att få ekonomiskt understöd av Bill Gates och familjen Wallenberg.

