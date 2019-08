Ruben Andersson: Västvärlden tätar sin fästning

Skribenten

Ruben Andersson är antropolog och forskar i migration och utvecklingsfrågor vid universitetet i Oxford.

Han har bland annat skrivit böckerna ”Illegality, Inc: Clandestine migration and the business of bordering Europe” (University of California Press 2014) och ”No Go World: How fear is redrawing our maps and infecting our politics” (University of California Press, 2019)