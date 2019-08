Så fördärvade medierna det politiska samtalet

”Europas sista sommar” heter en bra bok om upptakten till första världskriget. Författaren, den Pulizer-belönade David Fromkin, understryker hur enastående vackert vädret var veckorna innan allting gick åt helvete.

Sommaren 2019 lever vi gott, medan de politiska nyheterna strömmar in som från ett parallellt universum. USA:s president sparkar den brittiske ambassadören i Washington, för hemligstämplade analyser om cirkusen i Vita huset.

”You’re fired!” som det hette i dokusåpan ”The apprentice”, höjdpunkten på Donald Trumps karriär. Storbritanniens nya premiärminister Boris Johnson har inga invändningar.

Man får nypa sig i armen. Detta är nationerna som räddade den fria världen från nazism och kommunism. När det såg som mörkast ut 1941 fanns färre än ett dussin demokratier kvar. Resten var taggtråd och folkmord.

Nu mobbar Trump sina allierade – Storbritannien, Tyskland, Kanada, Mexiko – men har inte ett ont ord att säga om slaktarna som styr Ryssland, Nordkorea, Saudiarabien. Tvärtom får de hans stöd och beundran.

Den enda tillräkneliga ledaren för en stormakt, Angela Merkel, har vid flera tillfällen skakat okontrollerat. Andra mår desto bättre. Vladimir Putin ger en stor intervju i Financial Times där han förkunnar frihetens död:

”Den liberala idén har tjänat ut. Till och med våra västliga partners medger att delar av liberalismen, som mångkulturen, inte håller.”

Donald Trump och hans närmast sörjande hade inte sagt det bättre. Alla stjärnor verkar stå rätt för denna nya konstellation av despotisk cynism och demokratisk populism.

Till vänster pekar populisterna på kapitalismens klyftor, till höger på invandringen. Det är ekonomin, dumbom! Nej, det är demografin, fårskalle!

Lägren är dock överens om en sak: folket har bättre koll än eliten. ”Etablissemanget förstår inte vår tids arbetaruppror”, skriver den brittiske statsvetarprofessorn Matthew Goodwin, författare till boken ”National Populism”: ”Föreställningen att populismen enbart är sprungen ur ekonomiska tillkortakommanden har blivit ett slags snuttefilt för dem som vägrar erkänna att väljarna bryr sig precis lika mycket – och kanske rentav mer – om nationell identitet, nationell kultur och sin livsstil, som de bryr sig om materiella ting.”

Spegelbilden på andra sidan kan symboliseras av Göran Greider: ”Mycket beror på hur vänstern hanterar sin skräck inför den konservative arbetaren. Jag möter honom ibland. Vi hälsar såsom gamla bekanta hälsar som bara vagt minns varandra. Men vi hälsar. Det är som om han viskar: ge oss makt och rättvisa så återvänder vi.”

Det enda alla verkar överens om till vänster och höger (liksom i Moskva, Riyadh och Pyongyang) är att all skit här i världen är liberalismens fel, alltså frihetens. Antingen den fria rörligheten av människor eller den fria cirkulationen av kapital och varor.

Orsakssambanden sitter delvis i betraktarens öga. Den politiska smaken är olika och ska så vara. Men lite empiri finns ändå att tillgå.

Putin har fel om den liberala demokratin, som alltid utklassat diktaturen, inte minst när det gäller omsorg om arbetande och utsatta. Men varför vänder då så många liberalismen ryggen just nu?

En del av svaret finns i Latinamerika, världsdelen som hade en kort kärleksaffär med demokratin i slutet på 1900-talet men där passionen vänts i besvikelse. Bara 13 procent av latinamerikanerna har förtroende för sina politiska partier, mot 44 procent för militären. Färre än hälften tycker att demokrati är det bästa systemet, ner från två tredjedelar för bara tio år sedan.

Latinamerika har alltid haft stora ekonomiska klyftor, men invandring är ingen faktor numera. Den västerländska manualen för populism stämmer alltså inte här. I stället finns ett värre problem i form av våld och korruption.

Brasilien har 65.000 mord om året, eller 30 per 100.000 invånare. Honduras har 90 per 100.000 invånare, att jämföra med drygt 1 per 100.000 i Sverige. Fler än 2,5 miljoner latinamerikaner har blivit mördade sedan år 2000. Var fjärde har blivit rånad senaste året.

Inget gröper ur förtroendet för demokratiska institutioner som sådan osäkerhet. De politiska krafter som betonar lag och ordning i Sverige har alltså ett viktigt ärende. Däremot har de skakigt empiriskt underlag för att våldet kommit med invandringen.

Eftersom politik numera handlar om känslor och narrativ spelar fakta ingen roll. Sydamerikanerna har statistisk täckning för slagordet ”Det är brottsligheten, idiot!”. I Europa är laglösheten än så länge mest anekdotisk.

En troligare förklaring till frispelet för populister i västvärlden – på bekostnad av seriösa politiker – är medieutvecklingen. Kalla mig gärna självcentrerad, men jag såg detta hända inifrån och har säkert del i skulden själv.

Sommaren 1990 började jag som ledarskribent, med amerikanska förebilder som PJ O'Rourke och Hunter S. Thompson. Expressens legendariske chefredaktör Bo Strömstedt hade noterat att det knappt fanns en enda vikarie på ledarsidorna som inte lät ”som en partiledare”.

Vår generation antog utmaningen. Snart hade anonyma ledare ersatts av stora bildbylines. Vi skrev kortare, roligare, fräckare i relation till de politiska partierna. Ibland gick det kanske för långt, som när vi gjorde fejkade valaffischer i Expressen. Det ständigt krisande Folkpartiet fick en pastisch på reklam för dambindor: ”Liberal invisible – mindre och torrare än någonsin”.

Den folkpartistiska partitidningen NU tog betet: ”Man är tacksam att en sådan tidning inte längre kallar sig liberal.”

Helst ville vi gå längre. Den brittiska tabloiden The Sun visade vägen, som på förstasidan om den inte alltför bildsköne utrikesministern Robin Cook, ertappad med otrohet:

”WOULD YOU HAVE SEX WITH THIS MAN?”

Och den ännu större krigsrubriken dag två:

”423 PEOPLE WOULD HAVE SEX WITH ROBIN COOK

Sådant gick – lyckligtvis – inte att göra i Sverige, eftersom våra politiska skandaler handlar om pengar och inte sex. Men det indikerade vart den politiska journalistiken var på väg, precis som en viss Boris Johnsons fantasifulla kolumner från Bryssel om EU:s klåfingrighet.

När jag 1995 jobbade på tidskriften The Economist i London hade lekfullheten erövrat de sista seriösa bastionerna. Storbritannien stoltserade med världens roligaste politikbevakning – tack vare rasande konkurrens och en fantastisk tradition – men med allt svagare koppling till verkligheten.

En kollega viskade: ”Av sexton rikstäckande brittiska tidningar är det bara en du kan läsa för att veta vad som faktiskt hänt: Financial Times. Folk som sysslar med pengar har inte råd att skratta på arbetstid.”

Det var den tryckta dagspressens sista skälvande storhetstid. Sedan dess har algoritmer och klickbeten som bekant tagit underhållningen till hysteriska nivåer. Donald Trump och Boris Johnson är inte politiker och absolut inte ledare, de är komiker.

Hur kul vågar vi ha det med politiken?

Hur kunde demokratier med aldrig tidigare skådade resurser, kunskaper, erfarenheter och utmaningar hamna i detta prekära läge?

Det är medierna, tråkmåns!