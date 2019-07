Sara Parkman: Vänsterns rädsla för tradition gynnar nationalismen

Just nu: spara 50% Läs Sveriges största morgontidning.

I DN Kultur (16/6) fick vi följa med på en exotisk resa rakt in i den nationalistiska hembygdsföreningen Gimles verksamhet. Det var lustiga danser, märkliga masker och töntiga toner. Och jag kan inte bli mer än bedrövad, för det DN gör är att återigen låta modernitetens rädsla för traditioner vara rastret genom artikeln. På så vis reproduceras den ängsliga bilden som Mattias Karlsson och Gimle lyckosamt använder för att locka vilsna själar in i en nationalistisk rörelse. Och en hel brokig folkkulturrörelse står återigen handfallna över att inte själva få berätta om den kultur de behärskar och älskar.

Låt oss först reda ut Mattias Karlssons retorik som får stå oemotsagd i DN:s artikel. Han säger: ”Det är feministisk folkmusik och det är världsmusik som ofta får väldigt mycket plats. Man ska tona ned att det finns något specifikt, något särskilt att vara stolt över som har en svensk identitet. Vi gör väl motsatsen.”

Föreställningen om att folkkulturen sakta dör i en modern multikultifest är djupt okunnig och fel. Jag tror snarare att det är svårt att hitta en annan genre som är mer lokal och specifik. Välkommen in i Facebookgruppen ”Svensk Folkmusik” om ni vill vada i diskussionstrådar som avhandlar längder på tvåor i Bodapolskor eller hitta någon som säljer nothäften med 313 nedtecknade låtar från Västerbotten. Om detta inte är att vara specifik och stolt över en tradition så vet jag inte vars jag ska leta.

Karlsson menar vidare att folkmusiken blivit vänsterfierad under de senaste åren. Men folkkulturen är apolitisk. Däremot färdas och förändras den med sina utövare och får på så vis gestalta både kamper, längtor och begär; folkkulturen användes för att marknadsföra den svenska nationalromantiska identiteten på 1800-talet, den sjungande revolutionen i Baltikum använde folkvisor för att störta kommunistiska Sovjet och själv har jag (antar att jag är en av de som Karlsson åsyftar i sitt citat) använt folkmusiken för att driva ett feministiskt och antinationalistiskt arbete. Att folkkultur kan gestalta så vitt skilda projekt vittnar på kraften i traditionen. Och det behöver i synnerhet Sveriges största morgontidning förstå.

Problemet ligger också i vår oförmåga att ge ett rimligt svar på frågan: ”Vad är egentligen svenskt?” Den högra sidan om debatten svarar med en detaljerad lista. Den vänstra sidan kontrar med ett ryck på axeln och säger: ”Äsch det skiter väl vi i.” Och båda svaren är lika kunskapsfattiga.

För så här: svenskhet är en konstruktion. I den nationalromantiska våg som for över Europa under 1800-talet hakade nationen Sverige på och plockade upp diverse traditioner som var populära just då och lät dom bli fanbärare för en hel nations folksjäl. Men folkkulturen präglas av vandring och rörelser. Inte nationsgränser. Polskan kommer från Polen. Men inte är det ett hittepå att människor som lever i olika typer av gemenskaper skapar berättelser som ibland spänner tusentals år bak i tiden. Den gemenskapen finns inom nationsgränser, inom religioner, i kommuner. Därför måste vi också förstå vikten av tradition. Det är därifrån vi kommer, det är därifrån vi vandrar vidare.

Därför blir vänsterns rädsla för tradition, ett arv efter socialdemokratins obstinata längtan efter modernitet, en fara som gynnar nationalismen.

Att artikeln knappt nämner rörelser såsom ”Folkmusiker mot rasism” som samlat tusentals spelmän och folkdansare runt om i landet för att manifestera folkkulturens mångfald just genom att visa på det hyperlokala, är dessutom ett förminskande av en hel rörelse som under tio år idogt kämpat för att visa att folkkulturen tillhör alla, inklusive nationalister och kommunister.

Vi ska vara stolta över traditionerna och dess förmåga att vara både samtida, urtida, kulturellt unika och stundtals universella.

Sverige har traditioner som är ytterst levande, rotade och rörliga. Knasiga, sköra, vackra, viktiga. Det finns 150-åriga emigrantvisor som berättar om svenskars flykt till Amerika. Eller snuskvisor som ekivokt sjunger om hur härligt det är med ett bra ligg. Högt och lågt. Vi ska vara stolta över traditionerna och dess förmåga att vara både samtida, urtida, kulturellt unika och stundtals universella. Med den trygga kunskapen i ryggen kommer vi kunna möta andra människor, kulturer och traditioner. We shall overcome. Amen. Tjo!

Sara Parkman är folkmusiker, kompositör och dramatiker. Nu senast med Riksteaterns föreställning ”Nationalparken”.