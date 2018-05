Therese Uddenfeldt: Vi måste förbereda oss på vår död

I fjol besökte jag en utställning på Bonniers konsthall. Jag är inte konstkritiker så jag ska lämna mina åsikter om utställningen därhän, men i förbigående kan jag nämna att den var förfärlig.

Verket utgick från operan "Aniara", alltså musiken till Harry Martinsons rymdepos. Ni vet, jorden har blivit kvaddad av miljöförstöring och mänsklighetens sista hopp är att sätta kurs mot Mars.

Konstnären Susan Philipsz hade plockat ut förstafiolen och låtit en violinist spela in stämman ton för ton. Alltså först C. Sedan C#, därefter D och så vidare. I efterhand hade tonerna lagts i rätt ordning men i olika kanaler för att sedan i konsthallen spelas upp i tolv olika högtalare som hängde lite här och där. Två gånger gick jag dit; båda gångerna var det gräsligt.

Sedan insåg jag det geniala. Philipsz hade på ett skruvat sätt illustrerat hur vi närmar oss ”miljöfrågan”. För precis som "Aniara" hade krympts från en mäktig harmoni till spridda toner, har vi för länge sedan slutat se biosfären som en levande helhet. Och det är på många sätt en rationell strategi, eftersom den tillåter oss att tro att nu minsann, nu överlistar vi den. Vår civilisations död.

Verkar det långsökt?

Therese Uddenfeldt. Foto: Emil Malmborg

Låt mig dela med mig av en läsefrukt. För ett tag sedan ramlade jag över ett kapitel av sociologen Zygmunt Bauman. En av hans grundläggande idéer är att moderniteten – det vi så att säga lever och andas sedan upplysningen – utmärks av tron på att allt går att fixa. För människan är inget hinder för stort att övervinna.

Men det finns ett litet problem. Döden. Och inte bara ett litet problem, utan det ultimata hånet. För döden går ju faktiskt inte att besegra och därför hotar den hela vår världsbild. Döden måste alltså hanteras på något vis.

Ett sätt, enligt Bauman, har varit att sluta prata om döden för att i stället tala om hälsa. Så mycket mer betryggande, eller hur? En annan metod har varit att dela upp döden i massor av isolerade områden som sysslar med sin egen specialitet. I de här lådorna plöjer vi ner kapital och spjutspetsforskning och varje medicinskt framsteg, helst så dyrt och tekniskt avancerat som möjligt, dämpar vår oro. Snart avskaffar vi självaste döden!

Under läsningen av Bauman tänkte jag på hur vi på samma sätt har hanterat ”miljön”. Kärnan i den västerländska livsstilen är att i en rasande och accelererande takt omvandla höggradiga naturresurser till skräp (produkter på hyllorna). Det är en process som på vägen genererar artutrotning, utfiskning, avskogning, plastberg i Stilla havet, giftkemikalier och så vidare. Som kort sagt innebär en stadig nedbrytning av det biologiska systemet. Alltså: om vi fortsätter som nu är vår civilisation dömd att gå under.

Men i stället för att inse det, väljer vi att diskutera hållbarhet. Det låter väl trevligare? Och på samma sätt som döden, nej förlåt hälsa, har delats upp i åtskilda, starkt specialiserade expertområden, har ”hållbarhet” blivit skivat i hanterliga tårtbitar med sina egna rykande färska tekniska landvinningar. Solceller som klistras på skyskrapor! Bilbatterier som laddas när att vi bränner fram på motorvägen! Artificiell fotosyntes! Visst känns det som om allt går åt rätt håll? För vi kommer ju på lösningar. Det är så den moderna människan jobbar. Men lika lite som ett vaccin mot Alzheimer gör oss odödliga, kommer billiga solceller att göra ett tillväxtsamhälle hållbart.

Lika lite som ett vaccin mot Alzheimer gör oss odödliga, kommer billiga solceller att göra ett tillväxtsamhälle hållbart.

Även om jag misstänker att det strider mot teorin om paradigmskiften (är det inte så att man först efteråt kan sätta ord på vad som har hänt?) tror jag att vi befinner oss i ett sådant just nu, och att brytningspunkten är synen på solceller. För dem som tillhör moderniteten är grön teknik lösningen. För mig, och några andra foliehattar, gör de bara situationen värre.

Det är inte första gången i historien som mänskligheten har levt i parallella verkligheter, sida vid sida, med en så diametral uppfattning om något så trivialt. Ett fint exempel finns i Yuval Noah Hararis "Sapiens”, i en passage om Cristofer Columbus. Som kristen hämtade Columbus sin världsbild från Bibeln och där finns bara tre kontinenter nämnda: Europa, Afrika och Asien. En fjärde var alltså otänkbar.

Men samtidigt bubblade det av nya idéer i 1400-talets Italien. Av nyfikenhet och en ren och skär lust att förstå sig på världen i dess helhet. Renässansen utmanade den bibliska världsordningen och lade grunden för ett vetenskapligt, empiriskt synsätt. Och plötsligt fanns det plats för en ny kontinent: Amerika.

Man kan lite tillspetsat säga att Amerika både fanns och inte fanns under den här perioden: en del erkände världsdelen och andra inte. Renässansen och medeltiden levde sida vid sida. Vad gäller Columbus, höll han fast vid att han hade kastat ankar vid Asiens kust. Han var in i det sista en medeltida man, konstaterar Harari.

Vår tids Amerika, skulle jag vilja påstå, är solcellerna. De som tror på ”grön teknik” befinner sig fortfarande i ett paradigm där idén vi hittar alltid en lösning är förhärskande. Vilket alltså skulle kunna göra stora delar av miljörörelsen till – håll i er: Columbus.

Så vem är vår tids renässansmänniska, vår tids Leonardo, i så fall? Jag har två förslag.

Nummer ett är en författare, Roy Scranton. Vår kris kan över huvud taget inte bemötas med elbilar eller avtal, hävdar han. ”Vår största utmaning är av filosofisk natur: att förstå att den här civilisationen redan är död.”

Scrantons personliga bakgrund spelar nog en viss roll. Han är nämligen också krigsveteran. Efter att ha överlevt 14 månader vid den irakiska fronten kom han hem till USA och hoppades på ett bekvämt medelklassliv som poesilärare. Men när Världsbanken och IPCC gav sina dystra framtidsscenarier, och det slog honom att de här institutionerna inte är några flumtomtar från vänstern utan tvärtom djupt investerade i global kapitalism, så… it kind of blew my mind. I had this moment: this is for real. Scranton behövde processa sin insikt på något sätt och det resulterade i en essä: ”Learning to die in the anthropocene”.

Läs mer: ”Därför struntar medelklassens långresenärer i klimathotet”

Scranton värjer sig för att ge sina erfarenheter av Irak en särskild mystik; man behöver inte ha varit soldat för att uppleva ständig skräck. Men han medger att han som veteran hade en fördel när han började vrida och vända på ”antropocen”, eftersom han hade gjort något som är främmande för många miljöaktivister: konfronterat sin egen död.

Att lära sig dö är svårt, skriver han. Det kräver daglig övning. Och varje morgon, efter att ha skött underhållet av sin Humvee, tränade Scranton. Han såg framför sig hur han blev sprängd, skjuten, uppeldad, överkörd, söndersliten av hundar, infångad och halshuggen. Sedan, innan de rullade ut över taggtråden, tänkte han att han inte behövde oroa sig för det längre eftersom han redan var död.

Som sagt, han vill inte ge krigsupplevelser en särskild aura. Men han tror att han, tack vare det dagliga umgänget med tanken på sin egen utplåning, lättare kunde se vad vår övertro på ny teknik egentligen handlar om. Nämligen dödsskräck. Tron på ny teknik låter oss undvika insikten att den här civilisationen redan är död.

Många bleknar av en sådan pessimism och undrar hur den kan hjälpa oss. Själv känner jag att någon har släppt in frisk luft i en unken miljödebatt som kretsar kring att bara priset på solceller sjunker lite till så…

Ja vadå? Jo, då kan vi fortsätta att omvandla höggradiga naturresurser till skräp. Billig förnybar teknik – tumme upp. Baksidan – mer utfiskning, avskogning, plastberg i Stilla havet, spridning av giftkemikalier, utrotning av arter – är ämnen för andra konferenser, andra studier, andra protokoll. För det moderna synsättet kan inte hantera helheten, utan bara smalt uppskurna tårtbitar.

Förstafiolen finfördelad i tolv olika högtalare i stället för en hel orkester.

Läs mer: 10 platser där klimatförändringarna slår hårt

Vi kompartimentaliserar, med ett långt ord. Hackar sönder och häller upp biosfären i olika kärl som inte kommunicerar med varandra. Det är därför vi kan skriva under Parisavtalet och samtidigt tro att det går att behålla en hög levnadsstandard. Har det fångats bättre än av poeten Jonas Gren?

”Bilförsäljningsrekordet och 2-gradersmålet, med sikte på 1,5

Royal Dutch Shell och 2-gradersmålet, med sikte på 1,5

Statoil och 2-gradersmålet, med sikte på 1,5

TTIP och 2-gradersmålet, med sikte på 1,5

Tokyobörsen och 2-gradersmålet, med sikte på 1,5”

Apropå Paris. Visste du att vi svenskar måste sänka våra utsläpp till en tiondel per person och år för att leva upp till 1,5-gradersmålet? Jag trodde i min enfald att jag skulle bombarderas av utskick från en nyinrättad myndighet om hur jag blir en lättare börda för jorden. Att Anslagstavlan skulle återuppstå för att sprida goda råd till hela svenska folket. Men jag har inte hört ett ljud, för det finns inga broschyrer. Det finns ingen ny myndighet. Det finns inga politiska förslag om hur du och jag ska minska vår konsumtion.

Hoppet står till att vår shoppinglusta ska öka, samtidigt som ny teknik på något mirakulöst sätt ska trolla bort spåren i det biologiska systemet.

Det är nämligen så att ingen vill att vi ska göra det. Tvärtom står hoppet till att vår shoppinglusta ska öka, samtidigt som ny teknik på något mirakulöst sätt ska trolla bort spåren i det biologiska systemet.

För det sätter spår. De resurser som ska omvandlas till produkter på hyllan tas från – naturen. Avfallet som denna aktivitet genererar dumpas i – naturen. Ekonomisk tillväxt på vår nivå bryter ner det ekologiska systemet. Det finns ingen väg runt det.

Frånvaron av denna termodynamiska realitet i debatten gör mig alltifrån förvirrad till desperat. Men jag är inte ensam. Min andra renässansperson, min andra Leonardo, är Sanya Falkenstrand, utvald för ett inlägg på Facebook som träffade mig rakt i hjärtat:

"Jag försöker lixom liiiixom förstå om d är jag som är i en bubbla eller om d är riktigt illa med det fallande IQ:t i världen, den följer lixom med alla resurskurvor ned känns d som och/eller om en kan hitta på vad fan som helst idag för att få forskningsstöd som ska få folka å tro att det lööööser säj? Snälla säg mig, säg mig! Min röst stutsar som ett eko i bubblan här och det känns oerhört ensamt när något som för mej känns så oootrooligt självklart ohållbart ändå lyfts fram som en reell lösning från andra. Behöver hjälp med att veta om jag har blivit fullkomligt galen."

Ja, du är kanske lite galen, Sanya. Och jag med. För härinne i bubblan studsar också en massa lösryckta toner från en ensam fiol, och de driver mig till vansinne.

Tänk – om vi fick lyssna på operan i dess helhet. Vad vore möjligt då?

Journalist och författare till boken ”Gratislunchen” (Albert Bonniers förlag, 2016). Hon medverkade nyligen i SVT:s Idévärlden.