Klimatförändringarna övergår vår fattningsförmåga. De kommer inte plötsligt störtande över oss, utan smygande. Vi har känt till faran under flera decennier nu. Det rör sig inte om något konkret, enskilt ögonblick, utan om en kedja av dynamiska processer. Som inte bara för med sig storbränder, översvämningar, missväxter, klimatflykt – utan också det vackra vädret utanför vårt fönster. ”Det vackra äger rum i det omedelbara och individuella, och det orätta äger rum på systemnivå”, skriver den amerikanska konstnären Roni Horn om vår tids stora paradox. Konkret avses därmed vädret. På den oändligt blåa himlen sommaren 2018 gav sig världens fördärv till känna.

När fackmän talar om sammanhanget mellan väder och klimat säger de pliktskyldigt: vi blir alltmer säkra på att sannolikheten för extrema händelser ökar i takt med att jordens medeltemperatur stiger. Effekten vore större om de i stället sade: orsaken till skogsbranden utanför Berlin, till brandlukten som under morgontimmarna den 24 augusti 2018 fick tusentals berlinare att ringa polisen, står endast och allenast att söka i den stora mängd koldioxid som var och en av oss ger upphov till.

Tyskland behöver inte oroa sig för några tropiska cykloner. Inte ens under de torraste somrar som någonsin uppmätts drabbades tyska kommuner av dricksvattenbrist. De värsta konsekvenserna av klimatförändringarna låter i våra öron därför fortfarande som fiktiva eller mycket avlägsna verkligheter. Den som vill titta på något läskigt kan börja med valfri Youtubevideo från någon kalifornisk skogsbrand. Störtflod, torka och flykt. I teorin känner ju vi redan till alltsammans. In på bara skinnet vet vi ännu inte vad det rör sig om.

Att den egna livserfarenheten inte överensstämmer med den mediala bilden är klimataktivismens största problem. Ju större, mer förödande, mer biblisk katastrofen sägs vara, desto djupare sjunker klimatsyndarna i de tempererade zonerna ner i sin upplevda vanmakt.

I boken ”Face à Gaïa” sammanfattar den franske sociologen Bruno Latour denna förlamning hos den rikaste – av klimatförändringarnas följder minst drabbade – delen av mänskligheten med den så kallade preventionsparadoxen: ditt barn har blivit förkyld eller din bil ger ifrån sig ett skumt läte. Erfarenheten säger att det inte är något att oroa sig över. Ändå går du med barnet till doktorn eller tar bilen till verkstaden.

Att förebygga den osannolika uppkomsten av en framtida skada är preventionens själva essens. Med klimatförändringarna förhåller det sig precis tvärtom: år efter år omvandlas prognoser till fakta. Om något nytt fortfarande låter sig sägas om den globala uppvärmningen så är det bara att allt går ännu snabbare än befarat. Isarnas bortsmältning är i verkligheten ännu mer dramatisk; havsytan stiger ännu tidigare än väntat. Skadan som sådan går ej att betvivla. Några åtgärder för att begränsa densamma vidtar vi likväl inte.

Årets hittills mest uppmärksammade klimatstudie är den så kallade Hothouse earth-artikeln. Den är skriven av en forskargrupp knuten till den amerikanske kemisten och klimatforskaren Will Steffen och handlar om så kallade ”feedbacks”, klimatprocesser som skulle kunna få den globala uppvärmningen att accelerera ohejdbart – till exempel om tinande permafrostmarker frigör metan eller om den solenergi som inte längre reflekteras av polarisen stannar kvar i havet. Även en uppvärmning på mellan 1,5 och 2 grader – en nivå som lär uppnås någon gång mellan 2030 och 2050 – skulle kunna utlösa såna brytpunkter och föra in jorden i en värmeperiod med upp till 6 grader högre temperatur än under förindustriell tid.

På frågan hur en effektiv kamp mot klimatförändringarna skulle se ut säger Hothouse earth-artikelns huvudförfattare samma sak som alla andra som ägnat sig åt frågan seriöst: jorden måste ut ur den kapitalistiska konkurrens- och tillväxtlogiken, ut ur ”den så kallade nyliberala ekonomin”. Det snabba tempo som denna omställning måste genomdrivas i förutsätter något som Will Steffen liknar vid en krigsekonomi (war footing). Om mänskligheten vill reducera den globala uppvärmningen till en tolerabel nivå måste de industrialiserade länderna i norr uppträda med den typ av beslutsamhet som annars bara uppbådas under krig. EU kan i det läget inte längre som häromsistens debattera om huruvida europeiska bilars koldioxidutsläpp ska sänkas med 30, 35 eller 40 procent under 2020-talet. I stället måste man så fort som möjligt förbjuda förbränningsmotorer. EU vore också tvunget att ransonera köttkonsumtionen och flygresandet, packa in alla gamla byggnader i styrenplast och tvinga människor att växla in sina smartphones mot gamla Nokiatelefoner med en veckas batteritid.

Det klimatkrig som världen sedan länge befinner sig i liknar inget annat krig. Det är inte bara asymmetriskt, som de många regionala konflikterna efter kalla krigets slut. Värmekriget utvecklar sig bokstavligen talat atmosfäriskt – atmosfären sprider ut växthusgasernas angrepp i tid och rum. Frontlinjens rörelsemönster är ungefär lika oberäkneliga som vädrets. År eller årtionden i förväg vet man att temperaturen kommer att stiga och att torkor, stormar och översvämningar kommer att inträffa. Exakt var, när och med vilken intensitet attackerna slår till går dock endast att säga med några dagars eller veckors varsel.

Att skälla på jänkarna i allmänhet och deras oljeindustri i synnerhet är trivialt och självrättfärdigt. Kanske inte direkt felaktigt, men år 2018 inte heller tillräckligt. När Donald Trump förra året meddelade att USA skulle dra sig ur Parisavtalet uppfattades detta på goda grunder som en förolämpning mot de övriga 196 stater som undertecknat överenskommelsen. Vad man samtidigt glömmer bort är att endast en handfull länder för tillfället lever upp till Parismålen. Climate Action Tracker, en utvärderingssajt för de olika ländernas klimatpolitik som bland annat finansieras av det tyska miljödepartementet, listar sju stater vars utveckling ligger i linje med en global uppvärmning på omkring 2 grader i jämförelse med förindustriell tid: Bhutan, Costa Rica, Etiopien, Marocko, Gambia, Filippinerna och Indien.

I en skakande rapport från september i år konstaterar FN:s klimatpanel IPCC än en gång att även en uppvärmning på 1,5 grader skulle få dramatiska konsekvenser för livet på jorden. Debra Roberts, klimatforskare vid IPCC, kallar de kommande åren för ”de förmodligen viktigaste i mänsklighetens historia.” Oceanforskaren Mojib Latif räknar med ”flyktingströmmar av hittills okänd omfattning och en extrem försämring av säkerhetsläget på jorden”, såvida inte uppvärmningen hålls ”betydligt under 2 grader.” Endast Marocko och Gambia, som tillsammans har 37 miljoner invånare, går i en riktning som får 1,5 grader att framstå som realistiskt. EU-ländernas uppvärmningsutveckling ligger mellan 2 och 3 grader. Även om de håller sina mest ambitiösa löften, vilket de för närvarande alltså inte gör, går den europeiska utvecklingen i riktning mot en temperatur vid vilken klimatet med största sannolikhet inte längre går att kontrollera.

I den bemärkelsen utgörs klimatkonventionens partskonferenser (COP) endast delvis av förhandlingar om utsläppsprocent, teknologier och tidsplaner. När staterna på mötet i Katowice i december definierar mål som de hur som helst inte kommer att uppnå så förstärker det intrycket av att klimatförändringarna egentligen inte pågår här och nu, utan i ett fiktivt framtida universum. Orealistiska mål är icke desto mindre bättre än inga mål.

Vad man på klimatkonferenser i mycket högre utsträckning faktiskt förhandlar om är erkännandet av skuldförhållandena. Frågan är inte längre bara hur framtida skador ska kunna minimeras. Frågan är också hur de som redan har orsakat och fortsätter att orsaka skada förhåller sig till dem som åsamkas skada. Vilket skadestånd har de klimatskadade rätt att hoppas på? Vilka länder, städer, befolkningsgrupper, djur och biosystem bör kunna utkräva finansiell, symbolisk eller åtminstone moralisk gottgörelse? Om det fanns en världsklimattribunal, vem skulle man då inför hela planetens historia kunna anklaga? Och för hur många procent av den samlade katastrofen?

Den i Paris framförhandlade proportionella fördelningen av de utsläpp som i fortsättningen ska tillåtas – 20 procent för Kina, 18 för USA och så vidare – utgör ett nyckeldokument vid en eventuell framtida skuldfördelning. Att företrädare för 195 länder officiellt godkänt IPCC-rapporten från september 2018 är i detta sammanhang ingen oväsentlig nyhet. Nästan alla världens regeringar, inklusive den amerikanska, bekräftar därmed åtminstone indirekt att de erkänner klimatpanelens expertis. Ingen kan i efterhand komma och säga att de inte kände till fakta.

Vad finns då alltså kvar att hoppas på och vad återstår att göra? Psykologiskt fatalt vore att bara ge efter för den nyhetslogik som vidmakthålls av ständigt nya klimatstudier, rapporter och prognoser. Dessa uppdagar å ena sidan nya risker och understryker därmed nödvändigheten i att mänskligheten skyndsamt och revolutionärt skrider till verket. Å andra sidan går skrämselhicka lätt över i hopplöshet. Redan de gamla beräkningarna visade att vi var för långsamma för att hålla oss till 2-gradersmålet – och nu kommer klimatförändringarna accelerera av sig själva?

Föreställningen att en ambitiös klimatpolitik är både logistiskt komplicerad och omöjlig att sälja in hos väljarna präglar egentligen samtliga tyska partier utom miljöpartiet i alla frågor som rör tyska bilar eller tyskt kol.

Den som ger upp nu glömmer hur snabbt saker och ting ofta förändrats i mänsklighetens historia. Krigsekonomier har det funnits många av och människor såg till att anpassa sig till dessa. Att en ancien régime faller samman – i så pass revolutionära termer resonerar Bruno Latour om dagens värld – märker varken regenterna eller folket förrän det verkligen inträffar.

I en av de vackraste texter som skrivits mot klimatpessimismen jämför författaren Rebecca Solnit dagens klimataktivister med 1800-talets förkämpar för slaveriets avskaffande eller dissidenterna i det sovjetiska Gulagsystemet. De som engagerar sig för det rätta gör det inte för att de tror att det kommer att fungera. De gör det för att det är rätt. Etiskt handlande behöver inga större skalor än så för att vara etiskt.

