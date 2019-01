Andrew Brown

Andrew Brown är född i London 1955 och är journalist, författare och redaktör. Han var med och grundade The Independent på 80-talet och medverkar regelbundet i The Guardian.

Brown har varit bosatt i Sverige och kom 2008 ut med boken ”Fishing in utopia – Sweden and the future that disappeared”, som belönades med Orwell Prize, Storbritanniens största pris för politiska skribenter.