Kulturen som gynnas av coronakrisen

Coronakrisen har varit förödande för kulturlivet och dess aktörer: stängda teatrar, biografer, gallerier, begränsade folksamlingar och uppskjutna eller inställda utställningar och konserter.

Men för några yrkesgrupper, tjänster och företag har det inneburit ett uppsving. Varje kris skapar sina vanor och behov, och vår tids isolering och karantäntillvaro har inneburit nya sätt att konsumera kultur. Tv-spel som ”Animal crossing” blir ett sätt att umgås, och strömningstjänsternas tv-serier som brukar få svårt att nå igenom bruset blir lägereldsfenomen – som Netflix ”Tiger king” – när många sitter hemma.

Även konsumenternas beteende påverkas. Ett ökat behov av tryggt tillbakablickande och en ökad nostalgitörst varvas med en intensivare konsumtion av nyhetsflödet – ett kluvet beteende som ändå varit fördelaktigt i båda ändarna för flera mediekanaler.

DN Kultur har gått igenom några delar av branschen och tagit en närmare titt på de som gynnats av coronakrisen.

Samuel Fröler som skärgårdsdoktor Foto: Martina Huber

1. Nostalgisuccé på SVT

Häromdagen nåddes tittarna av en märklig nyhetsflash på mobiltelefonen: ”JUST NU: Brolin flyttas ned på mittfältet mot Ryssland – se matchen på SVT1 och Play”.

Det var alltså en nyhetsnotis från SVT för att tillkännage hur långt man kommit med att visa alla Sveriges matcher till bronsplatsen i fotbolls-VM 1994. Och det är inte det enda exemplet på hur SVT under coronakrisen vridit tillbaka klockan flera decennier till tryggare tider. Repriser av ”Raskens” (1976) och ”Skärgårdsdoktorn” (1997) varvas med Sofia Åhmans tv-ledda hemgympa, som för tankarna till Susanne Lanefelt, om än i stillsammare tappning. Gympan har blivit en tittarsuccé: den senaste veckan följde över 230.000 personer personer dagligen morgongympan. Responsen till SVT:s tittarservice har varit väldigt positiv.

Men framför allt har coronakrisen inneburit att ett förlegat yrke myggas på igen: tv-hallåan. Ritza Papaconstantinou och Jovan Radomir dyker upp i rutan för att presentera program i SVT1 för alla hemmasittare.

– Det känns självklart att visa våra tittare att vi finns nu i tuffa tider när önskan om sällskap dagtid har efterfrågats, säger Papaconstantinou i ett pressmeddelande.

Fotbolls-VM 1994 Foto: Peter Widing/TT

2. Revansch för traditionell nyhetsrapportering

Precis som vid andra stora samhällskriser, som terrordådet på Drottninggatan eller Estoniakatastrofen, har suget efter att konsumera nyheter varit enormt under coronakrisen. Enligt siffror från MMS har nyhetstittandet ökat på alla skärmar. Sista veckan i mars var ökningen för nyheter i linjär-tv mellan 50 och 80 procent, beroende på åldersgrupp. SVT1 når flest, medan SVT2 står för den högsta procentuella ökningen jämfört med samma period i fjol.

Online ökade Aftonbladet TV allra mest, från omkring 300.000 starter per dag i februari till omkring 800.000 starter under vissa dagar i mars.

Coronakrisen har även lett till att fler lyssnar på radio. För Sveriges Radios P1 har den linjära lyssningen ökat med 17 procent, vilket avser det dagliga lyssnandet totalt. Ekot, och nyhetsrelaterade program som Studio Ett, P4 Extra och Vetenskapsradion, har ökat betydligt mer än så.

En kraftig ökning märks även för radions nyheter på andra språk. Jämfört med veckorna före virusutbrottet har lyssningen på exempelvis nyhetsklipp på somaliska mer än tredubblats, som nu har som mest 180.000 lyssningar per vecka. Liknande intresse märks även för nyheter på arabiska och persiska.

– Nyhetskonsumenterna vänder sig till medier med hög trovärdighet och till ”snabba medier”, som man vet är på plats och uppdaterar med nya uppgifter. Dessutom får den rörliga bilden en mer självklar plats när konsumenten verkligen vill se hur det har gått till. Detta innebär att SVT, TV4, Sveriges Radio och etablerade nyhetssajter, som Aftonbladet, Expressen och DN blir de främsta nyhetskällorna i kriser, säger Magnus Anshelm, vd på MMS, som tillägger att olika medier fyller olika funktioner:

– Vissa medier främst används främst för att få reda på att det händer, medan andra medier används för att förstå eller besvara frågorna on hur och varför det händer. Olika medier fyller helt enkelt olika funktioner för nyhetskonsumenten, vilket blir än tydligare i kriser eller katastrofer.

”Tiger King” på Netflix Foto: Netflix

3. Rusning till strömningstjänsterna

”Quaranstreaming” har blivit det engelska nyordet för att maratonplöja strömmat innehåll i hemkarantän. Strömningstjänsterna har nämligen sett en enorm tillströmning den senaste tiden. Netflix tittarsiffror slog rekord och man tvingades sänka videouppspelningens visningskvalitet för att inte sluka för mycket brandbredd i Europa. Företagets aktier steg med 20 procent på en vecka.

Jätten Disney+ såg antalet nya abonnemang tredubblas jämfört med föregående vecka i samband med att coronapaniken utbröt. Totalt ligger man nu på runt 50 miljoner abonnenter.

Även i Sverige märks virusets framfart för strömningstjänsterna. Storytel såg en stark ökning av antalet kunder under kvartalet, och mer än en fördubbling de sista två veckorna i mars, något som saknar motstycke i företagets historia.

SF Anytime, som nyligen meddelade att de i samarbete med Universal släpper bioaktuella filmer att hyra digitalt, har också sett en ökning.

– Vår konsumenttjänst har nästan tredubblat i omsättning de senaste fyra veckorna i jämförelse med samma period förra året, säger marknadschefen Jessie Ross Skärvad.

”Fortnite”. Foto: Steve Meddle/REX

4. Datorspelen har blivit rumsrent tidsfördriv

Spelandet har blivit räddning för många uttråkade hemmasittare. Världshälsoorganisationen (WHO), som klassificerade dataspelsberoende som en sjukdom 2018, rekommenderar numera det som en åtgärd för att stoppa smittspridningen.

Ett spel som rönt extra stora framgångar är ”bysimulatorn” ”Animal crossing: New horizons” till Nintendos spelkonsol Switch. Här saknas egentliga mål och spelaren är fri att designa sitt drömhem, gå på fisketurer eller göra sig vän med alla gulliga djurhybrider som befolkar byn. Kanske är det just den sortens frihet som lockat fler än bara gamers till spelet.

Verktygen man ges möjliggör nämligen alla sorters skräddarsydda spelupplevelser, och medier har inte varit sena med att rapportera om alltifrån bröllop och konstutställningar till protester mot Kinaregimen – inuti ”Animal crossing”. Det senare ledde till att Kina bannlyste försäljningen av spelet.

Spelanalytikern Piers Harding-Rolls förklarade nyligen spelets popularitet för nyhetssajten CNBC:

”Spel som Animal Crossing är själva antitesen till svårigheterna många människor genomgår på grund av coronaviruset, och har därför lockat till sig dessa.”

Jude Law i ”Contagion” Foto: WARNER BROS. PICTURES / Album

5. Pandemiberättelserna

Det åtta år gamla mobilspelet ”Plague Inc”, som går ut på att sprida en epidemi så fort som möjligt över världen, seglade upp i topp på Apples nedladdningslista när coronaviruset började spridas – och bannlystes av Kina när det blev för populärt. Brädspelet ”Pandemic”, där du tvärtom ska stoppa pandemin, har också fått ett nytt uppsving. Som DN tidigare rapporterat har svenska förlag också märkt ett uppsving för gamla böcker med pandemitema – som Albert Camus ”Pesten” och Hanne-Vibeke Holsts ”Som pesten”.

– Även om det är från blygsamma nivåer så har försäljningen åtminstone tredubblats jämfört med samma period förra året, så vi har tryckt till av båda pocketupplagorna, sade Albert Bonniers förlagschef Isa Widerståhl till DN.

Filmen ”Outbreak” från 1995 har tagit sig upp i Netflix topp-tio-lista över strömmade filmer i USA, och filmen ”Contagion” från 2011 är också populär på onlinetjänster som Viaplay.

– Filmen ”Contagion” har haft en ökning på över 4.000 procent i antal hyr och köp sedan innan viruset bröt ut, trots att det är en nio år gammal film, säger Susanne Nylén, presschef på Nent Group.

Ted Gärdestad Foto: Charles Hammarsten/TT

6. Snälla kärlekssånger och optimistisk nostalgipop

Covid-19-utbrottet har förändrat Spotifylyssningen påtagligt. Musik med feelgood-kvaliteter lockar allt fler.

Statistiken för perioden 1–7 april visar att skapandet av nostalgiska spellistor har ökat bland användarna med hela 54 procent. Musik från 50-, 60-, 70- och 80-talet lockar långt fler än 2020-musiken.

Cyndi Laupers slitstarka uptempohit ”Girls just want to have fun” från 1983 strömmades mer än 2,3 miljoner gånger under första veckan i april. Spotifys mest populära bakåtblickande musiklistor under samma period var ”All out 00s” - med fler än 8,1 miljoner följare jämte ”All out 80s” med drygt 7,1 miljoner.

Också den svenska statistiken visar ett tilltagande intresse för snälla kärlekslåtar och pigg pop. 1970-talsfavoriter som Gärdestads ”Sol, vind och vatten”, Abbas ”Dancing queen” jämte 80-talsfavoriter som ”Säg mig var du står” av Carola Häggkvist och Gyllene Tiders ”När vi två blir en” är särskilt populära just nu. 1990-talsdängor som Magnus Ugglas ”Kung för en dag” och den mer nutida ”Känn ingen sorg för mig Göteborg” av Håkan Hellström sticker också ut.

Globalt har lyssnandet på exempelvis Beach Boys karantänslämpliga sång ”In my room” ökat med 44 procent, Barbra Streisands ”The way we where från 1974 med 47 procent och Yazz energiska 80-talsrökare ”The only way is up” med hela 56 procent.