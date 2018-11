Kulturfestival i Dalarna förutsåg Augustvinnare

Hur visste du att Linnea Axelssons ”Ædnan” skulle vinna?

– Kvinnlig intuition, haha. Linnea Axelsson är en helt exceptionell författare. Hennes sätt att skriva, lyriken … Jag blev helt tagen av ”Ædnan”. Jag bjöd in henne till vårt event i augusti. Lite senare kom nomineringarna. ”Hon kommer att vinna!” kände jag. Och det var väl lite fräckt gjort, men jag var jättesäker.

Hur vågade du?

– Man måste våga lite, man kan inte bara sitta i baksätet hela livet.

Tänk om du hade haft fel?

– Då hade jag fått ta den eventuella kritiken. Folk hade gärna fått skylla på mig. Jag hade inte tagit det särskilt hårt. Läser man boken förstår man att hon är en värdig vinnare. Om hon inte hade vunnit borde fokus snarare legat på juryns misstag.

Läs mer: Linnea Axelssons ”Ædnan” vann årets Augustpris i den skönlitterära klassen

Har du litterära erfarenheter som står till grund för din oerhörda förmåga?

– Nej, jag är bara väldigt road av litteratur och kultur i allmänhet. Det är därför jag började arrangera Storytelling. Jag vill också förtydliga att jag inte känner någon i juryn. Det finns inga konstigheter bakom detta. Jag är 70 år gammal och kanske får man andra perspektiv då.

Har du lyckats med något liknande tidigare?

– När jag planerade årets evenemang gick jag till bokhandeln och köpte massa böcker från isländska författare. Jag hittade en författare – Auður Ava Ólafsdóttir – som jag bjöd in till Storytelling. Strax därpå vann hon Nordiska rådets litteraturpris. Så jag kan skryta med att jag prickat in två höjdare under samma år.

Vilka blir nästa års Augustprisvinnare?

– Vi vet ju inte vilka författare och böcker som är nominerade. Vi kan inte prata om saker som ännu inte existerar, eller hur? Men återkom nästa höst så ska du få ett svar!

Malin Ullgren: En tillgänglig diktberättelse – och en mycket värdig vinnare