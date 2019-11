Kulturinstitutioner tvingas stänga i Venedig

Markusplatsen är täckt av en meter vatten och kryptan i den närliggande Markuskyrkan har svämmat över, rapporterar Reuters. Även ingången till den berömda basilikan, med mosaik och marmor från medeltiden, hotas av de höga vattennivåerna.

Det är sjätte gången på tolv hundra år som kyrkan svämmar över – senast i fjol då delar av det tusen år gamla mosaikgolvet täcktes av vatten.

Under veckan har även flera konstinstitutioner tvingats stänga. Bland annat har den pågående konstbiennalen i Venedig meddelat att man håller stängt under onsdagen på grund av det extrema vädret. Detsamma gäller Guggenheimmuseet. Det är ännu inte känt huruvida vattenmassorna kan ha påverkat konsten, rapporterar The Art Newspaper.

En elektrisk kortslutning orsakade en brand i palatset Ca’ Pesaro, byggnaden som huserar Venedigs museum för modern konst (Galleria Internazionale d'Arte Moderna), men kunde släckas innan konstverken hann ta skada. Nu håller museet stängt för allmänheten.

De små samhällena Pellestrina, Cavallino Treporti och Jesolo, alla invid lagunen, har i varierade grad tagit skada av de hastigt stigande vattennivåerna.

