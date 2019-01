Kulturkommissionen: Är Fyre Festival alla millennials Woodstock?

I april 2017 skulle årtiondets största festival äga rum för första gången. I månader hade Instagramkändisar som Kendall Jenner, Bella Hadid och Emily Ratajkowski gjort reklam för Fyre Festival – en lyxfestival på en privat ö i Bahamas, med artister som Major Lazer, Migos och Blink 182. I Netflixdokumentären ”Fyre: The greatest party that never happened” och Huludokumentären ”Fyre fraud” skildras vad som istället skulle komma att bli årtiondets största festivalfiasko.

Hanna Fahl: Historien om Fyrefestivalen är som ett stort konstverk

DN:s Hanna Fahl, Kristofer Ahlström och Greta Thurfjell tar sig an de båda dokumentärerna, Fyre-skaparen Billy McFarland, och varför festivalen egentligen lockade så många stenrika millennials.

Allt detta och mer i veckans avsnitt av Kulturkommissionen.

