Kulturkommissionen: Är ”Star wars: The rise of Skywalker” ett värdigt avslut?

Är det verkligen den sista ”Star wars”-filmen? Hur kan två skådespelare ha så bra kemi som Daisy Ridley och Adam Driver? Och hur förvånad blir man av det stora avslöjandet?

DN Kulturs podcast Kulturkommissionen, det vill säga Greta Thurfjell och Kristofer Ahlström, tar sig an J J Abrams ”Star wars: The rise of Skywalker”.

Kulturkommissionen hittas på Radioplay eller i din podcast-app.