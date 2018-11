Kulturkommissionen: Hur woke är nya ”Sabrina” – egentligen?

I ”Chilling adventures of Sabrina” står den sextonåriga halvhäxan Sabrina Spellman (Kiernan Shipka) inför ett val. Ska hon skriva in sig i The book of the beast, det vill säga sälja sin själ till djävulen i utbyte mot en häxas fulla krafter, eller fortsätta vara oberoende? Kan hon behålla sitt människoliv, sin människopojkvän och sina människovänner – och samtidigt kämpa mot mörkrets krafter?

DN:s Hanna Fahl, Greta Thurfjell och Augustin Erba diskuterar hur Netflix nyinspelning av ”Sabrina tonårshäxan” står sig mot nittiotalets sitcom-version, hur häxor porträtteras på film och i tv, och hur woke ”Chilling adventures of Sabrina” egentligen är.

Allt detta och mer i veckans avsnitt av Kulturkommissionen.

Kulturkommissionen hittas på Radioplay eller i din podcast-app.