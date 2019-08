Kulturkommissionen: ”Once upon a time in Hollywood” – misogyn eller mästerverk?

Är det bäst att spoila sig själv innan man ser ”Once upon a time in Hollywood”? Hur porträtterar Quentin Tarantino kvinnor? Och hur många filmer till har han egentligen i sig?

Året är 1969 och westernskådespelaren Rick Dalton och hans stuntman Cliff Booth kör runt i Los Angeles i en allt mindre framgångsrik jakt på uppdrag. I huset intill Rick Daltons har Roman Polanski och Sharon Tate, den nya generationens filmstjärnor, flyttat in. I huvudrollerna i ”Once upon a time in Hollywood” syns Leonardo DiCaprio, Brad Pitt och Margot Robbie.

DN Kulturs Kristofer Ahlström och Greta Thurfjell diskuterar Quentin Tarantinos nionde – och kanske näst sista – film.

