Kulturkommissionen: Vem får man älska i ”Succession”?

Varför är kulturskribenter så noga med att ta avstånd från tv-karaktärerna i ”Succession”? Hur ska man tolka den mycket omtalade säsongsavslutningen? Och vems säsong var det egentligen?

DN:s kulturchef Björn Wiman, scenredaktör Johan Hilton och Greta Thurfjell diskuterar ”Successions” andra säsong i allmänhet, och det sista avsnittet ”This is not for tears” i synnerhet.

