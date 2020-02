Kulturskolan i Stockholm kan få chockhöjda avgifter

Avgiftshöjningarna ska träda i kraft från och med den 1 augusti 2020, om förslaget från kulturförvaltningen klubbas igenom i kommunfullmäktige. Vissa avgifter höjs till mer än det dubbla. En kurs i musik/sång i storgrupp höjs från 300 kronor per termin till 750 kronor. En kurs med kortare lektioner i konst/media, dans/cirkus eller teater/musikal höjs också från 300 till 750 kronor. De terminskurser som i dag kostar 750 kronor höjs till 950 kronor. Avgifterna för kurser i orkester och kör höjs från 300 till 500 kronor.

Enligt kulturborgarråd Jonas Naddebo (C) är föräldrar med barn i kulturskolan i allmänhet ”relativt okänsliga” för avgiftshöjningar.

– Det har funnits tider då man har höjt avgiften utan att tappa särskilt många elever, men man har också sänkt avgiften utan att få särskilt många nya elever, säger Jonas Naddebo.

Men det är väldigt stora avgiftshöjningar. Hur motiverar ni det?

– Analysen som förvaltningen pekar på visar att varken generella avgiftshöjningar eller generella avgiftssänkningar påverkar i särskilt stor omfattning. Jag tror att de som redan finns i den här fantastiska, kvalitativa, viktiga verksamheten kommer att finnas kvar. Vi ser det här som en långsiktig möjlighet att stärka kulturskolan.

Enligt förslaget från kulturförvaltningen ska de höjda avgifterna finansiera en möjlighet att söka avgiftsbefrielse för föräldrar med små inkomster. Redan i dag finns möjligheten att söka nedsättning av terminsavgiften till 300 kronor för hushåll med en inkomstnivå under fem prisbasbelopp (cirka 19.700 kronor i månaden före skatt).

Jonas Naddebo (C) Foto: Mickan Palmqvist

Nu kommer hushåll med en sammanlagd årsinkomst som understiger sex prisbasbelopp (23.650 kronor per månad före skatt) få möjlighet att söka avgiftsbefrielse. De föräldrar som har en sammanlagd årsinkomst mellan sex och åtta prisbasbelopp (mellan 23.650 och 31.533 kronor per månad före skatt) får möjlighet att söka en avgiftsreduktion för kortkurser, så att avgiften blir 300 kronor per kurs och elev.

– Vi vill att fler barn och unga ska kunna ta del av kultur. Det skiljer väldigt mycket mellan olika stadsdelar i dag. I Rinkeby tar 1 procent del av kulturskolan, i Skarpnäck är det 12 procent. Fler måste kunna ta del av kulturskolan även fast man har det ekonomiskt tufft hemma, säger Jonas Naddebo.

Hur ska ni göra för att öka kunskapen om kulturskolan?

– Vi ser att det är en väldigt skev fördelning i vilka som går och inte går i kulturskolan. I vissa fall känner man inte ens till verksamheten. Det är därför vi måste jobba uppsökande i skolor för att stärka kunskapen om kulturskolan samtidigt som vi nu får det här verktyget att terminskurser kan vara avgiftsfria.

Oppositionspolitikern Torun Boucher (V), vice ordförande i kulturnämnden, är kritisk till förslaget, eftersom som hon menar att det kommer att höja trösklarna för kulturskolan.

– Jag är för generella, låga avgifter som är desamma för alla barn. Jag gillar inte alls att avgiftsreducering eller avgiftsbefrielse är något man måste söka. Det kan bli en tröskel för många föräldrar som inte förstår hur systemet fungerar, eller inte gillar det, eller inte vet hur mycket de tjänar från månad till månad, säger Torun Boucher.

Enligt Jonas Naddebo kommer förslaget att ge 10 miljoner kronor extra till kulturskolan. Pengarna ska finansiera avgiftsbefrielsen, avgiftsreduktionen, anställning av mer personal samt uppsökande verksamhet riktad mot stadsdelar med lågt deltagande i kulturskolan. Men oppositionen saknar en konsekvensanalys av det förändrade avgiftssystemet. Enligt Torun Boucher har deltagandet i kulturskolan i Husby och Östberga fördubblats sedan kulturskolans avgifter sänktes 2015 – en utveckling som nu kan äventyras, menar hon:

– Om du tänker dig utsatta områden som Husby eller Östberga så finns det många föräldrar som drar sig för att gå in i den byråkratin av att söka avgiftsbefrielse eller avgiftsreduktion. De finns också många som har väldigt varierande inkomster, till exempel alla undersköterskor som jobbar inom hemtjänsten på timanställningar, som knappt vet vad de tjänar. En för hög avgift är en tröskel. Men att söka avgiftsbefrielse är också en tröskel.

