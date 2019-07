Kultursverige i fokus – rödklädd hyllningsdans på svindlande höjder i Uppsala

Foto: Lisa Mattisson

Runt 40 personer samlades vid Kungshögarna i Uppsala för att dansa tillsammans. Alla rödklädda härmande Kate Bushs musikvideo från 1978. Bo Lindeberg, med blomma i håret, hade rest från Skåne för att delta.

Foto: Lisa Mattisson

2013 samlades runt 300 personer i en park i Brighton för att sjunga och dansa. Det blev startskottet för den nu etablerade tillställningen ”The most wuthering heights day ever”.

Foto: Lisa Mattisson

Ulrika som kom tillsammans med väninnorna Helene och Josefine tog en välförtjänt vila under ett träd i värmen.

Foto: Lisa Mattisson

Sedan tre år tillbaka har Kate Bush-fans samlats i Uppsala för att klä ut sig och dansa tillsammans den 13 juli. Maj och Eira är nu veteraner.

Foto: Lisa Mattisson

Tre vänner som aldrig deltagit tidigare förbereder sig strax innan musiken börjar.

Foto: Lisa Mattisson

Kate Bush som skrev låten ”Wuthering heights” föddes 30 juli 1958. Samma datum 140 år tidigare föddes Emily Brontë, författare till den klassiska romanen med samma namn.

Foto: Lisa Mattisson

Vanligtvis får allmänheten inte gå på kullarna som är tre stora gravhögar från yngre medeltiden, men den här dagen gör man ett undantag.

Foto: Lisa Mattisson

Kate Bush var bara 18 år när hon skrev låten ”Wuthering heights”. Hon inspirerades av de sista minuterna av en filmatiserad tv-serie baserad på romanen av Brontë. Det var en scen då Cathy står utanför ett fönster och vill komma in. En scen som också fångas upp i de återkommande textraderna:

Heathcliff, it's me, I'm Cathy

I've come home, I'm so cold

Let me in your window

Foto: Lisa Mattisson

”Vi har inte varit med tidigare, varken Ulrika, Josefine eller jag. Jag har hört talat om detta i några år, men inte haft koll på vad det handlade om mer än att alla skulle ha röda kläder och dansa till Kate Bush. Vi tre hade en lunchträff och bestämde spontant att vi åker till Kungshögarna och dansar. Vi hade inga förväntningar utan såg det som en härlig och kul grej”, berättar Helene Joelsson.

Foto: Lisa Mattisson

June, 7 år, är med och dansar för andra gången.

Foto: Lisa Mattisson

I Uppsala har man lagt till en egen tradition, efter dansen till ”Wuthering heights” springer alla tillsammans uppför kullarna till Kate Bushs andra hit ”Running up that hill”.

Foto: Lisa Mattisson

11 mars 1978 låg ”Wuthering heights” etta på Englandslistan. Aldrig tidigare hade en låt skriven och framförd av en kvinnlig artist toppat listan.