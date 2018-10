Kunglig glans när Nationalmuseum återinvigdes

Kulturministern är inte ensam under invigningen om att jaga precis rätt liknelse. Tensta gospelkör verkar i krispiga “Get your house in order” (“For He’s coming back again”) likna öppnandet med Jesu återkomst. Frida Hyvönen dämpar förväntningarna med sin chanson “Alla vet att det är vackert i Paris”, där inte ens den mest storslagna skönhet hjälper mot ett krossat hjärta. Och sista numret, en “Öppna din dörr” i barbershopstil, verkar jämföra ett besök med att kura ihop sig under täcket med Tommy Nilsson.

Där för att klippa bandet är kung Carl XVI Gustaf, vars farfars farfar kronprins Oscar invigde det nybyggda museet 1866. Kungen berättar att han intresserat följt restaureringsarbetet från “kontoret” på andra sidan vattnet, och ger sedan en kort recension.

– Jag vet vad som finns där inne – och det är bra! Att man får fri sikt mot slottet är ju bara en bonus.

Det är snart dags för öppning, men mest otåliga ser de fyra kungliga hästarna ut, eller möjligtvis den polis som viner förbi på en segway. Mer tålamod har Brita Källqvist, 82, och Margareta Thörnblom, 83, som har väntat i fem år.

– Jag ville se det nya ljuset, men trodde inte att jag skulle bli så gammal, säger Brita Källqvist.

– … och färgerna på väggarna, och hantverket. Allt det vackra, lägger Margareta Thörnblom till.

Särskilt uppskattade de att se kungen, som alltid är så “gullig, spontan och trevlig”, och de hoppas orka strosa runt till stängning klockan nio på kvällen.

Maja Rooth, 23, och Moa Holma, 26, var här tillsammans förra året på “Hemliga rum”, då Statens fastighetsverk öppnar upp utvalda kulturbyggnader för allmänheten, så ett besök på Nationalmuseum har blivit en gemensam tradition.

– Ljuset var det mest påfallande då, så det ska bli fint att se alla fönster och färgerna i rummet, säger Moa Holma.

– Ja, nu är det mest själva byggnaden. Konsten får vi ta längre fram när det är mindre folk, säger Maja Rooth.

De italienska eleverna Maria Teresa Oliva, Giorgia Giammarresi, 18, Alessandra Guarneri, 18, kom egentligen för att se kungen. ”Han är väldigt elegant”, säger de. Foto: Lisa Mattisson

I entrén står också tre italienska gymnasieelever som rest hit på en betald skolledighet. Officiellt är de här för att se invigningen, säger Giorgia Giammarresi, 18, men egentligen kom de hit för att se kungen.

– Han är väldigt elegant, men samtidigt väldigt modern, säger den italienska tonåringen.

Och för de flesta utländska besökare är kungaparet det mest exotiska med evenemanget. Amerikanska konstälskaren Joe Ferber, 75, är bara på besök i Sverige en vecka och har precis vandrat igenom Kungsträdgården. Han råkade bara precis få reda på att museet åter skulle invigas och bestämde sig för att titta förbi. Ren tur, säger han, särskilt som han fick se kungen.

– Men vi har ju en president som tror att han är kung så det är väl lite samma sak.

