Kungliga Operans säsongsprogram blandar nyskrivet med klassiskt

När Kungliga Operan i Stockholm presenterar sitt program för 2019 och 2020 är det med både klassiska verk och nytolkningar i repertoaren.

Den 23 november får Verdis ”La traviata” premiär på Operan, i uppsättning av duon Ellen Lamm och Magdalena Åberg som tidigare satt upp bland annat ”Det blåser på månen” på Dramaten. Tolkningen av den klassiska operan beskrivs som ”en närstudie av kärlek och död, maktförtryck och mänskligt hyckleri”.

Koreograferna Jiři Kylián, Mats Ek och Ohad Naharin har ihop med Kungliga Baletten satt ihop varsitt verk som visas under samma kväll, med premiär den 21 november. Föreställningen innehåller Kyliáns ”Wings of wax”, Eks ”Woman with water” och Naharins ”Minus 16”.

Och i samarbete med Unga Dramaten har koreografen Örjan Andersson skapat ett allkonstverk av myten om Orfeus och Eurydike, som har urpremiär på Operan den 1 februari 2020. Musiken till föreställningen görs av tonsättaren Jonas Redig.

Dessutom sätts den 5 oktober den senromantiska operan ”Der ferne Klang” upp i regi av tyska Christof Loy och med stjärnsopranen Agneta Eichenholz i sin första roll på Kungliga Operan, operetten ”Candide” får premiär den 25 januari 2020, och den 17 februari nästa år blir det urpremiär för ”Short stories II”, med nyskrivna verk av kompositörerna Andrea Tarrodi, Malin Hülphers och Viktor Åslund.

Operachefen Birgitta Svendén säger i ett pressmeddelande:

”Den här säsongen är vi särskilt stolta över en variationsrik blandning av älskade klassiker, några av operarepertoarens nyupptäckta guldkorn och helt nyskrivna verk.”