Den 3 januari 1945 fattade den amerikanske krigsfången pennan för att skriva ett brev till sin familj. ”It's been one helluva holiday season for us all”, det har varit en jäkla jul för oss allihop – så sammanfattade den då 22-årige Kurt Vonnegut vad som hänt sedan senast.

Det var onekligen något av en underdrift. I själva verket hade han deltagit i intensiva strider. De styrkor som han tillhörde hade blivit angripna och fullständigt krossade under den tyska Ardenneroffensiven, det sista desperata motangreppet från de nazityska styrkorna på västfronten.

Kurt Vonnegut överlevde blodbadet, men togs till fånga och skickades till ett fångläger i Dresden. Där skulle det snart visa sig att nya faror hotade. I mitten av februari bombades staden av engelska och amerikanska flygplan, som ett led i de allierades brutala försök att genom luftangrepp krossa den tyska civilbefolkningens motståndsvilja. En eldstorm drog genom Dresden och dödade tiotusentals människor. Men Vonnegut överlevde även detta, efter att ha lyckats gömma sig i lagret på ett slakteri.

I ett brev skrivet lite senare, i maj 1945, försökte han till att börja med förhålla sig ironiskt till allt han varit med om, men gav efter en stund upp. ”Det här brevet började som ett skämt. Men det är ingen idé att fortsätta med det. Det finns inget roligt med att se sina vänner svälta ihjäl eller med att bära ut kropp efter kropp från otillräckliga skyddsrum för att bränna upp dem på bål, vilket är vad jag ägnat mig åt de senaste månaderna.”

En ung Kurt Vonnegut som soldat. Foto: PJF Military Collection/Alamy

Snart var dock kriget slut, och Kurt Vonnegut kunde återvända till sin familj. Han gifte sig kort därefter, blev med tiden författare och använde till sist sina erfarenheter från kriget och i synnerhet tiden som fånge i Dresden till att skriva klassikern ”Slakthus 5”, utgiven första gången 1969.

Samtidigt sparades de brev som han skrev under kriget av hans far och syster i en klippbok, tillsammans med fotografier och andra minnen. Där fanns bland mycket annat fotografier av Kurt Vonnegut stående i ruinerna av det förstörda Dresden, en stad som han själv hade beskrivit som ”kanske den vackraste staden i världen”. I dag, snart tolv år efter Vonneguts död, har dessa från början privata minnen förvandlats till en del av litteraturhistorien, och därmed till ett föremål av värde. Klippboken kunde därför nyligen säljas på en auktion i New York, för inte mindre än 187.500 dollar. Auktionsfirman Christie's betonade särskilt att de bevarade breven tydligt visade spår av Kurt Vonneguts ”patenterade satir och torra humor”.

Nya fynd kommer ständigt i Pompeji – här kvarlevorna av en sadlad häst. Foto: Archaeological Park of Pompeii

Sadlad häst hittad i Pompeji

Kvarlevorna efter en välbevarad häst, som sadlats och var redo att bli riden, har hittats av arkeologer i ruinstaden Pompeji i Italien. När vulkanen Vesuvius år 79 hade sitt berömda utbrott dödades hästen av het aska och gas och begravdes sedan under lava, precis som den villa som den stod bunden utanför den så kallade ”Villa dei Misteri”. Hästen var ett praktfullt djur, enligt forskarna, och ägdes av vad som tros ha varit en romersk general. Fyndet är bara en av flera uppseendeväckande arkeologiska upptäckter som gjorts i Pompeji på senare år, där utgrävningar har pågått mer eller mindre oavbrutet ända sedan mitten av 1700-talet.

Jeanne Calment, 22 år gammal. Med hundra år kvar att leva – eller? Foto: Wikimedia Commons

Världens äldsta kvinna – en bluff?

När franska Jeanne Calment dog 1997 skrevs hon in i rekordböckerna som den mest långlivade människan någonsin – hon blev 122 år och 164 dagar gammal. Men nu hävdar två ryska forskare att hon i själva verket avled mycket tidigare. Enligt Nikolai Zak och Valeri Novosselov var den kvinna som dog då i själva verket Jeanne Calments dotter, som tagit över sin moders identitet för att slippa betala arvsskatt. Denna kvinna, Yvonne, ska ha låtsats vara sin egen mor fram till sin död, då hon var 99 år gammal. Anklagelserna har avfärdats av myndigheterna i Calments hemstad, där hon är något av en lokal hjälte.

