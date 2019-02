Det finns fortfarande en föreställning om att kvinnor skulle vara ”godare” än män. En ny studie av kvinnliga slavägare i de amerikanska sydstaterna antyder något annat.

I filmer och böcker finns de i mängder – de grymma män som styrde över det slavsamhälle som var de amerikanska sydstaterna fram till inbördeskrigets 1860-tal. Det var männen som lät prygla slavar, som grymt och hjärtlöst splittrade slavfamiljerna som det passade dem bäst, och som därmed bland mycket annat kunde skilja små barn från sina föräldrar. Sammantaget handlade det om ett system som orsakade ett gränslöst lidande.

I få berättelser dyker de kvinnliga slavägarna upp. Och när de gör det skildras de ofta som motvilliga deltagare, till exempel som änkor som tvingats ta över en plantage och då gärna förfäras över de villkor de svarta lever under.

Så har de kvinnliga slavägarna även beskrivits i amerikansk akademisk forskning, särskilt i studier där man utgått från bevarade dagböcker, skrivna av sådana kvinnor själva. Men i en ny bok, ”They were her property: White women as slave owners in the American south”, av historikern Stephanie E Jones-Rogers vid University of California, visas övertygande att denna bild i stor utsträckning är en myt. Tittar man till exempel på slavarnas egna berättelser om sina liv syns inga systematiska skillnader mellan män och kvinnor som slavägare. Kvinnor kunde vara lika grymma som män, och deltog flitigt i jakten på förrymda slavar.

En folkräkning från 1860 visar att i genomsnitt trettio procent av familjerna i Södern ägde slavar.

I en intervju med tidskriften Slate berättar Stephanie E Jones-Rogers om den förvåning hennes studie väckt hos många. Fortfarande finns det en föreställning, menar hon, om att kvinnor skulle vara ”godare” än män, vilket till exempel skulle uttryckas i att de skulle ha lättare för att känna medkänsla för utsatta. Inget i hennes studie pekar på att detta stämmer.

Kvinnorna i sydstaterna var alltså på flera sätt lika involverade i slavhanteringen som männen. Ibland beskrivs slavägandet i USA som något som var förbehållet en liten elit. Men i själva verket var det ett utbrett fenomen – en folkräkning från 1860 visar att i genomsnitt trettio procent av familjerna i Södern ägde slavar, även om andelen varierade kraftigt mellan de olika staterna. Slavägande sågs också i stor utsträckning som statusfyllt – många skaffade sig slavar så fort de fick det bättre ställt, för att visa att de var på väg att komma upp sig i världen. Allt detta innebar i sin tur att slavar inte bara fanns på de stora plantagerna, utan även på många mindre jordbruk. Att äga slavar var helt enkelt en självklarhet för många vita, både män och kvinnor. Med ägandet kom också att det faktum att de kunde behandlas illa – som en annan slags och mindre värda människor, skriver Stephanie E Jones-Rogers.

Nunna låtsades vara död och rymde för att leva i synd

En skandalös händelse ägde rum i norra England år 1318. En nunna vid namn Joan fejkade sin egen död, genomförde en skenbegravning och kunde på så vis rymma från det kloster hon tillhört – allt för att kunna ”leva ut sina köttsliga lustar”. Om den dramatiska flykten berättar dokument från ärkebiskopen i Yorks kansli, som står i centrum för en ny studie av vardagslivet för kyrkans män och kvinnor i medeltidens England. Av andra handlingar som undersökts framgår bland mycket annat hur farligt det var att vara präst när digerdöden bröt ut – så många dog att man saknade latinkunniga och behövde genomföra mässan på engelska. Vad som hände med den förrymda nunnan Joan är oklart.

Handgranat från första världskriget hittad bland potatis

De anställda på en fabrik i Hongkong som tillverkar pommes frites gjorde nyligen en oroande upptäckt – i en last med potatis som skeppats dit från Frankrike låg en handgranat från det första världskriget. Vapnet, av tysk modell, var täckt av jord och smuts och hade uppenbarligen råkat komma med då potatisen plockades. Bombexperter kallades till platsen, men granaten detonerade aldrig. Det är sedan länge känt att enorma mängder vapen, ammunition och sprängmedel än i dag finns kvar på många av de platser där första världskrigets stora strider ägde rum. Just denna granat tros ha kommit från en plats där det under kriget fanns en skyttegrav.

1408

Så många finska frivilliga tjänstgjorde i tyska SS Pansardivision Wiking under det andra världskriget, enligt en ny rapport. De flesta av dem var inte nazister själva, enligt undersökningen, utan tog värvning för att kriga mot Sovjetunionen. Det beskrivs ändå som ”mycket troligt” att de frivilliga deltog i krigsbrott, bland annat massmord på judar.

