La Guardia satte tonen för det moderna New York

Senhösten 1938 var det stökigt utanför den tyska representationen vid Battery Park på Manhattans sydspets. Många New York-bor hade reagerat med avsky mot de nazistiska pogromerna mot judar under Kristallnatten mellan den 9 och 10 november. Bombhot riktades mot konsulatet och dess personal. Medlemmar i det amerikanska textilarbetarfacket blockerade ingången och skrek slagord som ”Skicka Hitler till tvätteriet”.

I Berlin var man inte road. New York var en misshaglig stad med nazistiska ögon. Inte bara för att där bodde cirka två miljoner judar utan också för att hela staden med sin blandning av invandrare utmanade den rasideologiska renheten. För att tyska politiker och tjänstemän inte skulle behöva löpa gatlopp mellan arga New York-bor krävde tyska utrikesdepartementet polisbevakning av konsulatet.

Fiorello La Guardia, stadens kortväxte och eldfängde borgmästare, sympatiserade med demonstranterna. Men han var också tvungen att upprätthålla den allmänna ordningen. Därför beordrade han ordföranden för New York-polisens judiska kamratförening att avdela en heljudisk vaktstyrka till den tyska representationen. Ironin i att skyddas mot antinazistiska demonstranter av stadiga judiska män i New York-polisens blå uniformer undgick varken New York-borna eller nazisterna.

För de flesta svenskar är La Guardia i dag på sin höjd ett namn på en flygplats i New York. Men under sina tolv år som stadens borgmästare mellan 1933 och 1945 omvandlade han ett korrupt och etniskt splittrat samhälle till en närmast socialdemokratisk välfärdstad. Likt Franklin Roosevelt, Per Albin Hansson och andra samtida politiker byggde han vägar, broar, skolor, sjukhus, parker och bostäder. Men han gjorde också något mer. I kraft av sin bakgrund och sin personlighet visade han stadens brokiga mångfald av invånare att man kunde vara både kosmopolit och en patriotisk amerikansk medborgare.

La Guardia, i mitten, sopar gatan i New York. Foto: SZ Photo/TT

Han föddes 1882 i Greenwich Village, bara några kvarter från det som senare skulle bli Little Italy. Fadern Achille var katolik från södra Italien, modern Irene kom från en italiensk-judisk släkt i Trieste. Innan Fiorello hade börjat skolan flyttade dock familjen till en liten stad i Arizona. Där fick han en helamerikansk skolgång och började bära svart stetsonhatt, en huvudbonad som skulle följa honom genom livet. De religiöst likgiltiga föräldrarna skickade honom även till den lokala söndagsskolan, vilket gjorde honom till en katolsk jude med protestantisk uppfostran.

Foto: Bridgeman Images/TT

Kring sekelskiftet 1900 återvände familjen till Europa. Föräldrarna öppnade hotell i Trieste och Fiorello fick arbete på amerikanska konsulatet. Under fyra år granskade han fraktskepp med varor och invandrare som skulle till USA och lärde sig tyska, franska, jiddisch och kroatiska. År 1906 var han tillbaka i New York som tolk på invandrarmottagningen på Ellis Island, men hade större ambitioner. Han läste in en juristexamen, skaffade sig ett litet kontor på William Street och hängde upp ett porträtt av Napoleon – en annan småväxt man med siktet högt ställt – på väggen.

Hans klienter bestod främst av fackföreningar. Åren före första världskriget i New York präglades av strejker i stadens sweatshops som ofta slogs ner med brutala metoder. Ett problem var att arbetsgivarna lätt kunde spela ut olika invandrargrupper mot varandra. Men La Guardia, som behärskade både jiddisch och italienska, överbryggade motsättningarna.

Trots sin sympati för fackföreningarna var han inte socialist. Till omgivningens förvåning gick han med i Republikanska partiet, som visserligen var långt ifrån det reaktionära parti det blivit i dag, men ändå dominerades av den anglosaxiska eliten. Bakom beslutet låg La Guardias avsky för den omfattande korruption som präglade Demokraterna.

Han lärde sig det politiska spelet i mångfaldens New York. Han tog varje tillfälle i akt att gå på lokala bröllop, dop, konfirmationer och bar mitzvahs. Nödvändigt för att besegra de irländska partibossarna i det demokratiska partiet var att lära känna väljarna personligen. Efter en hård valkamp i 14:e distriktet på nedre Manhattan blev han vald till amerikanska kongressen 1916 med 357 rösters övervikt.

La Guardia tillsammans med Albert Einstein. Foto: SZ Photo/TT

Där skulle han sitta fram till 1933. Han var den förste kongressmannen av italienskt ursprung och gjorde sig känd för både sin yviga retorik och engagemang för arbetsmarknads- och välfärdsreformer. Han tog också strid mot förbudslagstiftningen. Irriterad över den tilltagande invandrarfientligheten i USA förklarade han – kanske något otaktiskt – att alkoholism var ett problem för ”den nordiska rasen” och inte italienare och judar. Om bara folk från andra delar av USA höll sig borta från USA skulle ”staden inte ha några fyllon på gatorna.”

Någon större framgång med sina krav på radikala reformer hade han inte i kongressen under 1920-talet. Men när USA störtade ner i depressionen kom hans ögonblick. År 1933 valdes han till borgmästare för New York. Likt Roosevelt och Per Albin i Sverige hade han viss tur. Ekonomin hade redan nått botten och var på väg upp. Han gynnades också av att befolkningstillväxten hade stabiliserats. New York var fortsatt en invandrarstad, men fackföreningarna stod starkare när det enorma invandringstrycket från åren före första världskriget hade upphört.

Foto: SZ Photo/TT

Men det förminskar inte hans insats. Han började omedelbart städa i stadsförvaltningen. Anställningar skulle vara meritbaserade och öppna för alla. Poliser som mottog minsta muta skulle avskedas. Han lät beslagta enarmade banditer som han personligen slog sönder med slägga inför tidningsfotografer. Stadens sjukhus och socialkontor drabbades av plötsliga blixtinspektioner. Det var som om hundratals män i svarta stetsonhattar hade släppts lösa i stan, stod det i New York Times.

Med hjälp av federala bidrag kämpade han ner arbetslösheten som legat på 25 procent 1932. Mängder av offentliga arbeten sattes igång, många ledda av New Yorks legendariske stadsbyggare Rober Moses, en effektiv men maktlysten man som brukade kalla La Guardia för ”den lilla degosskitstöveln”. Central Park, som härbärgerat en stor kåkstad under den värsta krisen, restaurerades.

Allt blev inte lyckat. Harlem, som haft något av en guldålder under 1920-talet, sjönk djupare ner i depressionen. Nästan hälften av alla familjer i Harlem levde på understöd och en femtedel av alla minderåriga bodde i faderlösa hushåll. Våren 1935 exploderade den svarta stadsdelen efter att en 16-årig pojke arresterats för snatteri. Många ville skylla på kommunistisk agitation men La Guardia försökte styra mer resurser till Harlem. Det räckte inte.

La Guardia lyckades ändå skapa en ny sorts sammanhållning i New York. En darwinistisk process hade till slut skapat en anständig politiker som var perfekt anpassad till stadens artrika biosfär. Om det hade funnits kinesiska judar i New York, hävdade en av hans supportrar, hade han charmat dem också. Staden älskade sin borgmästare, som kärleksfullt kallades ”den lilla blomman” (Fiorello). När han återvaldes 1937 hade han stöd av såväl konservativa Herald Tribune som kommunistiska Daily Worker.

Han hade förstås sina mörka sidor. Han kunde vara lynnig, auktoritär och oförskämd, även mot sina närmaste medarbetare. I sin sista valkampanj 1941 kastade han ur sig ilskna men ogrundade anklagelser mot sin motståndare. Under kriget ägnade han mer tid åt den nationella beredskapen än åt New York-bornas problem. Han var också ansvarig för interneringen av New Yorks 2.500 japanska invånare som placerades på Ellis Island.

Foto: Courtesy Everett Collection

Efter kriget blev han chef för FN:s biståndshjälp. Ett av fallen som hamnade på hans bord var hans syster Gemma, som gift sig med en ungersk jude och hamnat i koncentrationslägret Ravensbrück. Hon befriades 1945, men det tog nästan två år att få hem henne till USA, trots hennes släktskap med New Yorks före detta borgmästare. Syskonen återförenades i maj 1947. Fyra månader senare dog La Guardia, 64 år gammal. Han ligger begravd på Woodland Cemetary i The Bronx.

La Guardia hör till sin tid och plats. Han var borgmästare i en stad och inte ledare för en nation. Ändå är han kanske mer relevant för vår tid än stora statsmän som Roosevelt och Churchill. I dag handlar det inte om att kämpa ner krigslystna diktatorer, utan om problem som påminner om dem som La Guardia stod inför: växande etniska motsättningar, försvagade fackföreningar, övertro på marknadsekonomin och en allt sämre fungerande statsapparat. ”Den lilla blomman” visade att det går att samlas kring ett gemensamt medborgarideal som ger utrymme för mångfald.

Läs fler artiklar av Henrik Berggren

Läs mer: Myllrande rikt om New Yorks historia