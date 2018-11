Tisdag i Midsommarkransen. Fyra plus, fast i de nordvästliga kastbyarna känns det ändå som minusgrader. På Lars Bygdéns köksbord ligger ett exemplar av ”Dark companion”. Den fågellika gestalten på omslaget sträcker ut sina sotiga vingar, till synes redo att lyfta. Han påbörjade inspelningarna av skivan redan för fem år sedan. Under sista dagen i studion på Östgötagatan blev hans hustru tvungen att uppsöka sjukhus akut.

– Det var återfall i cancern. Ulrika var gravid med vårt andra barn då och hade börjat få ont igen. Förlossningen blev hemsk.

Albumets allra första sång går rakt in sorgen: ”Baby’s gone / far away in her dreams I have changed / but I’m still the same / I’ll take the blame it’s the way that I was raised / and this day will end with the breaking of our hearts”.

– Här hemma har det varit sjukdom jättelänge och mer och mer, en sluttande backe. Den första diagnosen fick vi ju för nästan tio år sedan. Samtidigt har vi också mitt i allt, fast det låter konstigt, haft det skitkul och bra. Mysigt. Mitt i alla smärtor så har vi kunnat ligga framför tv:n och skratta och skämta åt ”Bonde söker fru” på sjukhuset. Man anpassar sig till situationen på ett sinnesjukt sätt.

Några låtar av de nya låtarna arbetade Lars Bygdén med redan på sitt förra album ”LB” (2012).

– Sedan dess har jag hållit på med dem ända fram till nu och gjort om och gjort om. Men varje text på skivan är inte skriven utifrån det som hänt oss. Det finns också politiska låtar på den som är färgade av den idiotiska och sorgliga värld vi lever i nu.

Foto: Nicklas Thegerström

I en av dessa, ”Skandinavia” – en medveten stavning – frammanar han till dova basmarkeringar vår tid som en redan förlorad dröm om framtiden. Han sjunger: ”The end is coming nearer / our chances growing slim / still your conscience getting clearer with each and every sin / Skandinavia’s falling / Skandinavia’s coming down / no one listens when I’m calling”.

– Fast när jag lyssnar på den i dag så hör jag något annat än när jag skrev ner orden, de talar mycket mer nu om den sista perioden som vi hade. Hela albumet är förstås väldigt påverkat av den.

Lars Bygdén sammanfattar ”Dark companions” elva låtar som mörka på många sätt, mörkret är ett slags tråd som binder samman sångsamlingen. Ändå är det inte alls någon temaskiva av ett slag som Pink Floyds ”The wall” – ett band och en dubbelskiva som följt med honom sedan han var tio.

Han är stolt över slutresultatet och tror att hustrun hade gillat skivan. Ljudlandskapet på den beskriver han som ett giftermål mellan en ”kärvt mollig” svensk folkmusik, den ”brittiska depressiva musiken” han växte upp med och den amerikanska singer/songwriter-traditionen – en melankolisk genre som Bygdén länge var förknippad med. Dessutom ville han svepa in varje sång på sin nya skiva i tunna lager elektronik. Använda de oscillatorer, filter och ringmodulatorer som han inte helt släppt in i sin analoga musikvärld tidigare. ”Resurrection now!” sväller snart ut till en pampigt Bowiesk filmballad med stråkskyar av Emma Ahlberg Ek som skapta för en Albert Broccoli–produktion.

– För mig har musiken och ljudbilden alltid varit mycket lättare att få fram än texterna. Musiken kommer ofta av sig själv, som en skänk från ovan.

På sin hemsida skriver Bygdén hur uttryck som nerv, närvaro och ärlighet i bland blir väl uppblåsta bland låtskrivare. Men när verkligheten tvingar sig in vardagslivet blir de plötsligt väldigt relevanta och han har gjort låtarna på ”Dark companion” bara för sig själv.

Har låtskrivandet betytt mer för dig de här åren?

– Det har framför allt betytt att jag kunnat gå till min lokal, och det ville Ulrika också. Jag har nästan rymt dit ibland för att få komma iväg. Lokalen har varit en tillflyktsort, den är något bestående och bekant.

Kan musik vara smärtlindrande?

– Ja, David Bowies sista ”Blackstar” är den skiva som jag spelat mest. Den har varit otroligt närvarande och har talat extra mycket till mig eftersom han sjunger om sin cancersjukdom. Jag lyssnar fortfarande enormt mycket på den. Kanske kan man kalla det terapeutiskt, funderar han högt.

Har du hela tiden haft så här lätt att skriva och tala om det som hänt din familj?

– Ja, jag har varit öppenhjärtig från början. Men jag vill ju också att skivan ska kännas. Den betyder ju jättemycket för mig och då måste det kännas och höras. Och skivan handlar ju inte bara om att Ulrika blev sjuk, utan att vi hade en relation ihop och ett liv ihop med två barn mitt i den här sjukdomen. Jag har velat sjunga om det också.

Han har märkt hur kvinnor har lättare att prata om det som hans familj har gått och går igenom. Mycket av hjälpen och stödet kommer från hans hustrus närmaste vänner.

– De har blivit mina kompisar nu genom det som hänt, säger han och tillägger en gång till att hans situation inte på något vis är unik. Alla kommer förr eller senare på olika sätt i kontakt med cancersjukdomar, en del i yngre år än andra bara.

Vad tror du att den här skivan kommer att betyda för dig framåt i tiden?

– Mycket. Jag tycker om att älta det den handlar om, jag mår bra av det. Och jag känner redan nu när du och jag sitter här och talar om den att den här skivan kommer att betyda något för andra. Gör den det så vore det något väldigt bra. Jag hoppas folk vågar och orkar lyssna.