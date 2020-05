Lars Mikkelsen: ”Människor har börjat tvivla på det ekonomiska systemet”

”Detta är de nya gudarna, de behöver inte oroa sig över småsaker som politik eller demokrati.” Så säger Lars Mikkelsens rollfigur Daniel Duval, i en tv-intervju innan han ska rusa vidare till nästa hemliga destination i världen för att dra brallorna av ännu en finansman, ännu en bank. I nya thrillerserien ”Devils” leder Duval den underjordiska anarkist- och visselblåsargruppen Subterraneans, en sorts Wikileaks som specialiserat sig på finansvärlden.

”Devils” handlar om finansmarknaden och cyniska investmentbanker som spekulerar med hela nationer i potten. Men också om de som försöker avslöja spelet. Serien baseras på Guido Maria Breras bok ”I diavoli” som skildrar kaoset efter Black Monday-börskraschen i augusti 2011 då världsvalutor som euron stod på randen till kollaps. Breras skrev boken efter att själv ha gjort en raketkarriär inom aktiefondmarknaden.

När Lars Mikkelsen svarar i telefonen befinner han sig i coronakarantän vid familjens nyinköpta kåk vid Själlandskusten – ”men den västra skogiga, inte den posh östra”, är han noga med att påpeka. Hur som helst är det långt från Mikkelsens blåsiga kust till stål- och glasskyskraporna, de snabba bilarna och de asdyra kostymerna – och för den delen också de underjordiska hackercentralerna – som präglar den visuellt anslående ”Devils”. Men innehållet, miljön där varenda kotte är beräknande och ingen att lita på, värmer upp honom rejält.

Patrick Dempsey i ”Devils”. Foto: Cmore

– Alla som besitter någon slags position är maktgalna, oavsett vilken sida de står på. Bankchefen (Patrick Dempsey) och Daniel Duval är egentligen bara intresserad av vilken information de har om andra. Och därmed vilken makt, säger Lars Mikkelsen.

– Det har ju tjatats i evigheter om att den som sitter på den bästa informationen vinner, vare sig det gäller business eller politik. Ändå är det som om vi måste påminnas om det.

Han pratar en imponerande svenska, med drag av gammal ölsjappsstockholmska. Det blir en del ”javvlar” och ”fån asså”. Han förklarar att hans svenskalärare var den folkbildande komikerduon Magnus & Brasse som han såg på dansk tv som barn.

Mikkelsen ser också något av ett folkbildande syfte med ”Devils”, där vikt också läggs vid såväl privata småspararperspektiv som politisk oro i form av direkta upplopp.

– Människor vaknar när det är för sent. Om våra västerländska samhällen nu bygger på kapitalismen, och det kanske de ska, så måste också samhället diskutera etiken och moralen. Det är som om vi glömmer bort medborgarperspektivet hela tiden, säger han.

– ”Devils” utspelar sig alltså bara tre år efter jättekrisen 2008 – och så är de på väg att göra om samma misstag! Det är väl den stora frågan: hur kan staterna ha kontroll över finansmarknaderna och samtidigt låta dem tjäna pengar – utan att sätt hela vår existens på spel?

I ”Devils” läser seriens egentliga huvudperson, tradingchefen Massimo Ruggero (Alessandro Borghi), olika texter om hin håle. Som Charles Baudelaires (eller var det Keyser Söse?) ”The say the Devil's greatest trick is making us think he doesn't exist”. Bibliskt ödesmättade undertoner i serien, titeln, det inledande citatet om gudar, och ... här vill ju en reporter dra en linje till en annan Mikkelsenroll: den prisade danska serien ”Herrens vägar” som gjorde honom till den första manliga danska skådespelaren någonsin som vann en Emmy. Där spelar Mikkelsen prästen Lars Krogh med himmelska tvivel och jordiska laster. Letar han efter roller med existentiella frågeställningar?

Lars Mikkelsen i ”Herrens vägnar” Foto: SVT

– Nej, för fan! De bara kommer. Men i båda finns existentiella funderingar och framför allt – tvivel. Lars Krogh vet allt om tvivel, säger han om sin prästfigur som delvis är skulpterad på den danska profilen Nikolai Grundtvig, en inflytelserik pastor och filosof som söp och var bipolär, gifte sig tre gånger, hamnade ständigt i bråk och anklagades bland annat för ”overdreven erotisk opstemthed”.

– Men hans grundtes har satt sig; ”Människa först, kristen sedan.” Människor i vår tid, alltså inte de som bestämmer, har ju börjat tvivla som fan – kan jag tro på det här ekonomiska systemet?

En del menar att en gammal tro är på väg tillbaka?

– Jo, när de sekulärt grundade ideologierna är rejält urvattnade, så undrar väl folk vad de ska tro på. Och där finns något, det har på senare år blivit okej att diskutera det, med sig själv och andra.

Du gick ju till och med och döpte dig i danska kyrkan efter att ha spelat Johannes Krogh?

– Det stämmer. Ett samtal hade börjat inom mig ... Så jag tänkte: ”Fan, nu gör jag det, jag går över till andra sidan.” Det var ingen uppenbarelse, jag hittade bara en miljö där de moraliska och etiska frågorna fanns lite tätare inpå. Det har gett mitt ifrågasättande av tillvaron ny näring. Och fan vilka samtal jag har med präster och andra nu. Jävlar!

Du svär ganska mycket för att prata om de här frågorna ...

– Haha, men att diskutera existensen är stort. Det finns en förankring i det tidlösa, stadiga. Eller, ta den här kåken, den är gammal som fan, men den måste få vara det. Jag vägrar göra om den till någon designutställning som vännerna ska komma till och säga ”men åh!”. Aldrig, en del saker måste få bestå.

Lars Mikkelsen i ”House of cards 3”. Foto: David Giesbrecht/Netflix

Lars Mikkelsens internationella karriär har tagit fart ordentligt på senare tid och börjar snart bli i paritet med ett år yngre brodern Mads. Förutom ”House of cards”, var han Charles Augustus Magnussen i ”Sherlock” och trollkarlen Stregobor i ”The Witcher”. Alla karaktärer med komplett olika sätt att tala på, men Mikkelsen har fått beröm för att ha ovanligt lätt att flyta in i dem och låta helt naturlig. Också Duval i ”Devils” gör han med minimalistisk briljans; en milt leende, kisande hotfullhet.

Har det faktum att du har haft så många sysslor – militär, biolog, jonglör – hjälpt?

– Så skulle det kunna vara och så skulle fler göra. Allt du prövar på blir en bit av dig och kommer förr eller senare ge dig en fördel. Min bakgrund som militär hjälpte mig definitivt när jag skulle vara Viktor Petrov i ”House of cards”, säger han om rollfiguren som var en version av ryska presidenten Vladimir Putin.

Hade du som militär drömmar om skådespeleri?

– Aldrig. Som ung var jag en ganska inåtvänd, nervös typ med dålig självkänsla. Jag tänkte aldrig att jag skulle stå på en scen. Det kom först när jag som jonglör i en streetperformancegrupp stod på gatan med clownnäsa. Det var jävla dåligt egentligen, men jag fick en definitiv känsla av att det här är vad jag ska göra. Sånt får du aldrig reda på om du väljer bana för tidigt. Ett val tar tid!

Hur resonerar dina egna barn då, de är 25 och 19?

– Haha, den ena är färdigutbildad vid scenskolan, och den andra är på cirkus ...

Och så har de har dig som pappa, Mads som farbror. Det är snart en dansk teaterklan?

– Jag vet, vi får ta en fotbollsmatch mot Skarsgårds!

Lars Mikkelsen vann en Emmy för bästa huvudroll i ”Herrens vägar” 2018. Foto: Amy Sussman