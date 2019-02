Men snart bjuder han ändå på sina skådespelartalanger. Han och den omstridde filmproducenten Peter Aalbæk Jensen ska nämligen ta sig an varsin biroll i den kommande danska filmen ”Welcome to the moon”.

Filmen handlar om två vänner som vaknar upp efter en svensexa med komplikationer i en sommarstuga på ön Møn sydost om Själland. Filmens regissör Aske Bang beskriver projektet som en hybridfilm.

"Vi blandar drama, komedi och rysare. Det är 'Sideways' möter 'The shining'”, säger han i ett pressmeddelande.

Filmen blir Bangs regidebut och han spelar också en av huvudrollerna tillsammans med skådespelaren Stanislav Sevcik.

