Lars von Triers största skandaler och succéer i Cannes

SKANDALER

Längdmobbning. Trots att ”Europa” fick tre priser när den tävlade 1991 var Lars von Trier inte nöjd och kallade Guldpalmsjuryns ordförande Roman Polanski, som mäter 165 cm, för ”dvärgen”. Det väckte förtrytelse men hindrade inte en långvarig och intensiv bromance mellan von Trier och festivalledningen i Cannes.

Sexchock. Med Dogme-filmen ”Idioterna” 1995 bjöd von Trier på autentiskt sex tack vare inhyrda porrskådespelare på rollistan. Han gjorde själv reklam för filmen genom att köra runt stan med en handikappbuss som det stod ”Idioterna” på. Bland PR-materialet ingick svarta tröjor med orden ”Does it say idiot on my back?” som bland annat bars av ölservitörerna på pressbaren Lilla Carlton. Under galakvällen tågade von Trier uppför röda mattan till tonerna av Internationalen.

Hitlerkramande. 2011 var det slutprovocerat för von Trier i Cannes. I samband med världspremiären av ”Melancholia”, med bland annat Kirsten Dunst, Charlotte Gainsbourg och Alexander Skarsgård i rollerna, trampade den danske regissören i klaveret: ”Jag förstår Hitler … Han är inte vad man skulle kalla en bra kille, men jag förstår mycket om honom, och jag sympatiserar med honom lite grand”, skämtade von Trier allt mer maniskt. Trots att han bad om ursäkt samma dag och sade att han varken var nazist eller rasist förklarades han icke önskvärd av festivalarrangörerna och körde på porten. Den största skandalen i Cannes historia var ett faktum.

Lars von Triers lansering av filmen "Idioterna" från 1998 var minst sagt unik.

SUCCÉER

Kometkarriär. Redan med sin långfilmsdebut, den dystopiska thrillern ”Elements of crime” 1984, blev den då 28-årige Lars von Trier inbjuden att tävla om en Guldpalm i världen mest prestigefulla filmtävling.

Kritikerälskling. Med ”Breaking the waves” 1996 fick Lars von Trier sitt stora publika genombrott. Den storslagna melodramen om svindlande kärlek, hisnande religiositet och vansinnig offervilja hyllades och debatterades lika våldsamt. Vissa kallade den ”Breaking the wives”. Emily Watson Oscarsnominerades för sin roll som Stellan Skarsgårds hustru i filmen.

Guldpalmsvinnare. Med den stjärntäta men gråmelerade musikaliska tragedin ”Dancer in the dark” vann Lars von Trier sin första Guldpalm. Artisten Björk, som senare skulle metoo-anklaga regissören, spelade huvudrollen mot bland andra Catherine Deneuve, Peter Stormare och David Morse. Filmen fick en Oscarsnominering för bästa originalsång komponerad av Björk.

