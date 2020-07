Lasse Berg: Vi börjar om igen och samlas runt den globala lägerelden

För ett år sedan tillkännagav Nya Zeelands premiärminister Jacinda Ardern att alla regeringens nya satsningar måste fylla kravet på att öka befolkningens välbefinnande. Det rörde sig om saker som gemenskap, psykisk hälsa, jämlikhet, hållbarhet. Tanken är att så småningom ska alla statens utgifter handla om välfärd snarare än tillväxt.

Men är inte detta rena rama flummet, helt mot människans natur? Ska vi verkligen stävja vår inneboende strävan efter uppgång, framsteg? Vem vill få ett liv utan allt det som utvecklingen gett oss? Själv är jag tacksam över att ha tvättmaskin, dator, bil och toapapper.

Det var nog inte förrän i Makhaupur som jag på riktigt förstod hur annorlunda världen var jämfört med Båstad där jag växt upp. Det var 60-tal, jag gjorde byintervjuer i den indiska delstaten Uttar Pradesh. Det skulle bli en uppsats om jordbruk och fattigbönder – mina akademiska ämnen var nationalekonomi, statskunskap och antropologi. Men småbönderna, arrendatorerna och daglönarna reagerade så konstigt på mina frågor om vad de drömde om.

Ramhids svar kan stå för de flesta byinvånarna: Jag kan inte komma på någonting som förändrats under hela mitt liv. Folk föds och dör men allting är likadant.

Det blev aldrig någon avhandling. Däremot en bok, ”Ansikte mot ansikte”, tillsammans med min dåvarande hustru Lisa. Mina resor och rapportering under 60- och 70-talen i Asien och senare Afrika – vilka båda världsdelar hyser tre fjärdedelar av jordens befolkning – gav samma bild.

Så kommer jag tillbaka fyrtio år senare och världen är en annan. I Makhaupur – dit ingen väg gick vid det förra besöket, där det inte fanns el, där nästan alla invånare var bottenlöst fattiga – där har nu allt förändrats. Bilar parkerade vid trevåningshus. Det stinker inte längre. Från självhushållning till marknadsekonomi. Ramhid är gammal. Nu har han rena kläder, skor och kylskåp. Och massor av tankar om utveckling, tillväxt, förändring. Förra gången var han för fattig för att drömma.

Då, för länge sedan, visste många i byn inte att de bodde i Indien. I dag är hela världen närvarande genom etermedierna som når varje hem. Nya tankar föds. Ungarna som har samlats runt den konstiga besökaren börjar asgarva när den vite, förmodade rikingen tar fram sin lilla Sony Ericsson. Han har ingen Iphone! Den nya, av alla omfattade, drömmen om det goda livet handlar om prylar, varumärken. Vem hade trott?!

Likadant när jag reser i mina egna fotspår i ett trettiotal andra asiatiska och afrikanska länder, årtionden efter de första besöken. Nu vet alla att man har rätt till ett bra, bättre liv. Nu äger jag mig själv, som en kinesisk bonde uttryckte det. Från stagnation till omvälvande förändring, inte minst av människors självbild.

För våra förfäder, med sin nomadiserande samlar- och jägartillvaro, gällde under årmiljoner att livet var oförändrat från år till år, under årtusenden. De satt och knackade på i stort sett samma stenyxa i över en miljon år. Nya verktyg kom så småningom, men tog tiotusentals år eller mer för att spridas. Existensen handlade om att klara sig från dag till dag, inte om ständigt ökad produktion.

Vi har helt enkelt inte skapats i en biologisk miljö där evinnerlig strävan framåt, uppåt främjade överlevnaden. Vilket kanske strider mot den gängse synen på oss som en nyfiken art, en som ständigt spränger sina gränser, där personlig framgång är målet. Lyckan låg i stället i det dagliga livet med de andra som man var beroende av för att klara sig. Stiltje gav trygghet.

Så såg de sista nomadiserande samlarnas existens ut ända in på 1980-talet.

För tio tusen år sedan började människorna byta allt detta som gällt så länge till ett bofast liv med jordbruk och senare boskapsskötsel. I dessa hierarkiska samhällsbyggen skedde utveckling av teknik och vetande i en rasande takt, jämfört med tidigare. Men också under dessa årtusenden var stillastående levnadsvillkor massornas regel. Produktionen per person var jorden runt i stort sett konstant under årtusendena fram till kolonialhandel och industrialisering.

Denna i grunden statiska tillvaro gällde alltså för de flesta människor på jorden fortfarande när jag började resa för ett halvt sekel sedan. Det man föddes till varade fram till döden.

Bakom vår tids metamorfos låg avkoloniseringen efter andra världskriget. Världen över började de mest olikartade regimer i helt nya medier som radio och senare tv predika utveckling, gav löften om det överflöd som snart väntade. Drömmar föddes.

Detta var den kraft som drev globaliseringen, som gav världen en aldrig tidigare skådad ekonomisk tillväxt. Miljarder krävde den. Jag har haft förmånen att bevittna de makalösa framstegen med egna ögon. När jag första gången fick en glimt av hur världen såg ut var hälften av jordens tre miljarder invånare djupt fattiga. Nu en tiondel.

Det som utspelat sig inför den häpne betraktaren är den snabbaste och största förbättringen av människans villkor under all vår historia.

Det var globaliseringen som förvandlade världen. En allt friare rörlighet av varor, tjänster, idéer och människor över gränserna försvagade drastiskt fattigdom och svält, och mångfaldigade den ekonomiska produktionen per person jorden över. Vilken styrka i denna samfällda rörelse!

Men globaliseringen har också orsakat en klimatkatastrof som kommer att prägla vår framtid. För att bara ta ett av de senaste exemplen i mängden av forskningsrapporter: någon eller några miljarder människor kommer om 50 år på grund av Saharaliknande hetta inte kunna bo kvar där de nu lever. Det förändrar livsvillkoren också för resten av mänskligheten. Orsaken till härdsmältan är att det inte fanns någon tillräckligt stark motkraft mot miljöföljderna.

I början av 60-talet utbildades jag till meteorolog vid SMHI genom Flygvapnets försorg. Det gav mig ett årtionde senare ett starkt intresse för vad vi gjorde med vår miljö, inte minst hotet mot de tropiska skogarna. Jag upptäckte då den växande kunskap som redan på den tiden varnade för riskerna med att innesluta vår planet i ett människotillverkat drivhus. Jag skrev och gjorde dokumentärer i radio och tv. Men vad spelade lite vetenskap för roll när man inte själv i sin vardag kunde se tecknen? Och om det är tillåtet och inte kostar något att spruta ut koldioxid i atmosfären så…

Andra världskrigets slut gjorde en globaliserad värld möjlig. På samma sätt kan pandemin skapa nya insikter.

En möjlighet är att det leder till globaliseringens upplösning, alltså individuell egoism och kollektiv chauvinism. Möjligt, kanske till och med troligt. Då är det kört.

Eller så hjälper pandemin oss att se att vår framtid är gemensam. Att endast globala lösningar på våra existentiella problem hjälper.

Hur det går? Det beror på oss. Bara på oss, organiserade både i stater och marknad (den senare helst i singular).

Vår art har haft en oslagbar fördel framför andra apor. Alla djur kan kommunicera. Men vi kan prata, skapa kunskap hos den andre om sådant hon inte känner till. När man på det sättet kopplar ihop människors hjärnor får man ett fantastiskt verktyg för problemlösning. Dessa samtal när man byter idéer kan vi nu, i skriftlig eller elektronisk form, föra med miljarder andra. Det är bara dessa samlingar runt en global lägereld som kan rädda oss.

Samtalen kommer att handla om hur vi kan minska den konsumtion som förstör vår biotop och i stället verka för välmåendets tillväxt. Då är det bra att minnas att vi som individer i stället för att ständigt sukta efter större stenyxor och fler grävkäppar har ett medfött behov av jämlika sammanhang, av att vara sedda, respekterade, ha vänner, närstående som gör oss väl och vilka vi får göra väl. Jacinda Arderns exempel kan vara ett tecken på att samspråket på allvar redan börjat.

