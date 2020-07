”LasseMajas detektivbyrå” blir tv-serie

Författaren Martin Widmark och illustratören Helena Willis har sedan den första boken om detektiverna Lasse och Maja gavs ut 2002 skapat nästan 30 böcker om de nyfikna barnen i Valleby. Sex av böckerna har filmatiserats, så sent som i februari hade ”Tågrånarens hemlighet” premiär och 2006 baserades SVT:s julkalender på historien om de två detektiverna.

Nu ska berättelsen även bli tv-serie med Ellen Sarri Littorin och Elis Nyström i huvudrollerna, skriver TV4 i ett pressmeddelande. De får sällskap av Anders Jansson som ska spela Vallebys förvirrade polismästare. Tv-serien ska sändas på C More under julhelgen och varje avsnitt ska baseras på en bok ur ”LasseMaja”-serien.

– I snart 20 år har LasseMaja präglat flera generationer av barn och vuxna, och såväl böckerna som julkalendern och filmerna är att betrakta som nästintill klassiker, säger Josefine Tengblad, dramachef på C More och TV4 i pressmeddelandet.

De sex avsnitten kommer att baseras på böckerna ”Brandkårsmysteriet”, ”Skolmysteriet”, ”Modemysteriet”, ”Kyrkomysteriet”, ”Sjukhusmysteriet” och ”Kärleksmysteriet”.

– Vi har stora förhoppningar om att serien kommer att samla hela familjen i jul och lösa mysterierna tillsammans med Lasse och Maja, säger Josefine Tengblad.

