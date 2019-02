Linnea Deb har skrivit för artister som Ace Wilder, Robin Stjernberg och Lisa Ajax. Dessutom stod hon bakom 2015 års Eurovisionvinnare ”Heroes” som framfördes av Måns Zelmerlöw.

Linnea Deb. Foto: Peter Claesson

Beskriv dig själv som låtskrivare.

– Jag gör gärna pop. Sedan är jag en så kallad topliner, vilket innebär att jag främst skriver melodi och text, till skillnad från producenten som skapar själva spåret. Men jag skriver väldigt mycket musik med min man Joy, och vi blandar oss i varandras områden hela tiden.

Vad börjar du med när du skriver en låt?

– Oftast börjar jag med refrängen. Om jag inte får till den tidigt blir jag nervös. Börjar man med vers och brygga kan det ibland kännas svårt att toppa det. Men det är väldigt olika från gång till gång, och det beror helt på vem man skriver ihop med.

Hur skulle du beskriva Thomas G:son som låtskrivare?

– Han är fantastisk på melodier och även väldigt lyhörd och öppen för idéer. Vi har jobbat ihop ganska mycket senaste tiden. Jag älskar att jobba med G:son!

Linnea Deb Linnea Deb är 41 år gammal och bor i Stockholm. Hon debuterade i Melodifestivalen 2012 med ”Soldiers” framförd av Ulrik Munther. Sedan dess har hon skrivit ytterligare 13 låtar till tävlingen. Mest känd är hon för ”Heroes” som vann Eurovision song contest 2015. Till årets Melodifestival har hon skrivit fyra bidrag: ”Chasing rivers” – Nano, ”No drama” – High15, ”Not with me” – Wiktoria samt ”Hello” – Mohombi. Visa mer

Ser du honom som en konkurrent eller en kompis?

– Nej, nej. He's my brother from another mother, haha. Vi kan skoja lite om att vi tävlar mot varandra, men egentligen är vi kompisar.

Finns det någonting i hans låtskrivande som du är avundsjuk på?

– Rutinen. Han har ju gjort det här så länge. Och hans lugn. Han nojjar inte så mycket. Jag kan bli mer frustrerad när någonting inte funkar. Då säger han: ”Ta det lugnt, det där löser sig.” Sedan avundas jag hans låt ”Euphoria”. Den hade jag velat skriva.

Vilken är den bästa låt du skrivit för Melodifestivalen?

– ”Heroes”. Eller ”Busy doin’ nothin’” som Ace Wilder framförde. Jag svarar ändå ”Busy doin’ nothin’”. Den var inte så mycket ”Mello” så vi var oroliga att folk inte skulle förstå sig på den. Men den gick vidare och blev till slut tvåa i finalen 2014.

Linnea Debs tips på hur man skriver en vinnarlåt Skriv inte för komplicerat, utan gör det enkelt och förståeligt. Du har endast tre minuter på dig att övertyga folk och då är det onödigt att ta ut svängarna för mycket. Hitta ett bra övergripande tema. Det är extra bra om låten har en liten twist, något spännande och annorlunda. Samir och Viktors hitlåt ”Shuffla” är ett bra exempel. Skriv en melodi som är återkommande. Någonting ”hookigt” som sätter sig och fångar lyssnaren. Andra gången man hör låten ska man kunna sjunga med. Visa mer

Kan man i förväg känna att man har skrivit en kommande hitlåt?

– Njae, det är så svårt att förutse. Dessutom blir låtarna ens bebisar, det blir svårt att bedöma dem objektivt. Ibland kan man dock känna: ”Fan, det här är bra.” Så var det med ”Heroes”. Jag skrev den på landet, ihop med min man och Anton Hård af Segerstad. Vi grillade och drack öl. När vi skulle hem hade Anton hunnit lägga på demosång. Då kände jag att det var något alldeles speciellt.

Hur har låtskrivande i Melodifestivalen förändrats under dina år?

– Jag fick med en låt för första gången 2012. Någonstans där började schlagergenren försvinna lite. Det är inte min favoritgenre, så det passade mig bra. Sedan är det nog tuffare konkurrens i dag, fler låtskrivare som tävlar om att få med sina bidrag.

Låtskrivare samarbetar ofta. Hur är du att skriva ihop med?

– Jag är skön, haha. Jag är prestigelös och lättsam. Jag vill bara att det ska vara roligt. Har man kul i studion blir det ofta en bra låt.

Du och G:son har med fyra bidrag vardera i första deltävlingen. Vem av er får med flest låtar till finalen?

– Haha. Hmm… Jag.

Varför då?

– Jag måste ju ändå tro på mig själv!

Thomas G:son räknas till en av Melodifestivalens främsta låtskrivare genom tiderna. Hans bidrag har vunnit tävlingen tre gånger, senast 2012 då Loreen framförde ”Euphoria”. Låten vann även årets Eurovision.

Thomas G:son. Foto: Peter Claesson

Beskriv dig själv som låtskrivare.

– Jag gillar att skriva olika sorters låtar. Oftast blir det poplåtar och annat som faller inom ramen för Melodifestivalen. Men jag har också skrivit bland annat inhemska låtar till spanska artister.

Vad börjar du med när du skriver en låt?

– Om jag skriver ensam är det skönt att börja med refrängen. Vanligtvis får man en idé på en refräng, sedan bygger man utifrån det. När man skriver tillsammans med andra kan det vara på alla möjliga sätt. Alla varianter är bra så länge det funkar.

Hur skulle du beskriva Linnea Deb som låtskrivare?

– Hon är väldigt duktig. Hon sprutar ur sig idéer och är väldigt bra på text, för att nämna några få saker.

Thomas G:son Han är 50 år gammal och bor i Skövde. Debuterade i Melodifestivalen 1991 med ”Natten är min vän” framförd av Cleo Nilsson. Sedan dess har han deltagit med 56 bidrag, mest av alla Melodifestivalens låtskrivare. Han har skrivit tre vinnarbidrag: ”Lyssna till ditt härta” – Friends (2001), ”Evighet” – Carola (2006) samt ”Euphoria” – Loreen, som även vann Eurovision song contest 2012. Till årets tävling har han skrivit fem bidrag: ”Chasing Rivers” – Nano, ”Mina bränder” – Zeana & Anis Don Demina, ”Hello” – Mohombi, ”Ashes to ashes” – Anna Bergendahl och ”Somebody wants” – Lovers of Valdaro. Visa mer

Ser du henne som en konkurrent eller en kompis?

– Nej, hon är ingen konkurrent. Hon är min kompis. Man tävlar ju men det är inte på liv och död. När så kallade konkurrenter skriver bra låtar tycker jag bara det är kul. Jag blir glad av bra låtar.

Finns det någonting i hennes låtskrivande som du är avundsjuk på?

– Hon har väldigt lätt för att gå i gång och komma med idéer från ingenstans. Där är jag mycket långsammare. Jag blir oftast mer delaktig efter en stund.

Vilken är den bästa låt du skrivit för Melodifestivalen?

– ”Euphoria”, den är svårslagen. De två veckorna i Baku var fantastiska. Vi var storfavoriter när vi åkte ner och det låg lite i luften att vi skulle vinna. Någonting stort var på gång men man vågade givetvis inte tro på det. När vi väl vunnit kände jag mig mest trött. Men också lycklig, så klart.

Kan man i förväg känna att man har skrivit en kommande hitlåt?

– Det är oftare så att man tror sig ha skrivit en hit men att man har fel. Men jag tror inte heller att det går att skriva om man tänker att man jobbar på en låt som är bara okej. Just ”Euphoria” var väldigt enkel att få ner. Det tog en halvdag, högst. Jag och Peter Boström hade lite småidéer sedan innan. När vi sågs gjorde han en snabb produktion och jag skrev texten och sjöng in. Sedan passade låten perfekt med Loreens röst och uttryck.

Thomas G:sons tips på hur man skriver en vinnarlåt Skriv den bästa melodin ihop med den bästa texten. Mer konkret än så kan jag inte svara. Hur den bästa melodin låter kan jag inte förklara själv, det är helt olika från gång till gång. Det finns tyvärr ingen färdig manual man kan följa. När låten är klar ligger utmaningen i att hitta en lämplig artist. Du vill ha en person som gör låten bättre än vad den är. Ett kännetecknande drag för vinnarlåtar är att de oftast är starkare än artisten och låten var för sig. Ett plus ett resulterar i tre. Visa mer

Hur har låtskrivande i Melodifestivalen förändrats under dina år?

– När jag debuterade 1999 skrev och producerade jag all text och musik själv. Efter sju, åtta år förändrades det lite grand. I dag är det oftare så att fyra fem stycken skriver tillsammans. Sedan har Melodifestivalen gått mer från schlager till att bli en poptävling.

Hur är du att skriva ihop med?

– Det är svårt att svara på eftersom förutsättningarna är så olika beroende på vem eller vilka man skriver med. Det blir olika dynamik från gång till gång. Men rent generellt ser jag mig som lyhörd.

Du och Linnea Deb har med fyra bidrag vardera i första deltävlingen. Vem av er får med flest låtar till finalen?

– Haha, åh herregud. Jag hoppas vi får med lika många.