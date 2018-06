Familjen McCartney fångad i bild av dotter och mor

När Mary och Linda McCartneys utställning ”Mother Daughter” öppnade på Gagosian Gallery i New York radade celebriteterna upp sig i invigningskön.

Beatlesgrundaren John Lennons änka Yoko Ono var där, liksom filmregissören Woody Allen och skådespelerskan Drew Barrymore.

Och så Paul McCartney förstås, mannen som figurerar som en röd tråd i utställningen; porträtterad både av dottern Mary McCartney och framlidna hustrun Linda McCartney.

Nu ska bilderna visas på Fotografiska i Stockholm, och Mary McCartney tar emot i sin fotostudio i nordvästra London. Ateljén ligger i en gammal stallänga i Kensal Green, ett område som stadsguiden Time-Out beskriver som:

”En cool, rebellisk, ung uppkomling med slitna jeans och knäppa idéer om politik och marijuana och sådant skit.”

Inför fotograferingen till Lördagsmagasinet har Mary McCartney tagit på sig en grön overalldress i shortslängd, som får henne att se ut som en blandning mellan sagopojken Peter Pan och fen Tingeling.

– Jag tycker om praktiska saker, säger hon, gestikulerande med spensliga händer.

Kortklippta, omålade naglar. Platta tygskor. Denna finlemmade, okonstlade kvinna är mor till fyra söner. Hon är också dotter till Storbritanniens rock royalty: adlade Beatlesmedlemmen sir Paul McCartney och Rolling Stone-fotografen Linda McCartney.

”Paul”, Jamaica, 1971. Foto: Linda McCartney

”Family Circle”, London, 1999. Foto: Mary McCartney

Linda McCartney skildrade 1960-talets musikaliska revolution. Hon porträtterade storheter som Jimi Hendrix, Bob Dylan, Janis Joplin och Aretha Franklin, och hon var den första kvinnan i historien att ta omslagsbilden till musikmagasinet Rolling Stone 1968.

Några år senare figurerade hon själv där tillsammans med maken Paul McCartney, och blev därmed den enda person som både har fotat och prytt omslaget.

Paret McCartneys förstfödda, Mary McCartney, har gått i mammas fotspår och fotograferat några av vår tids mest kända personer, som sångerskan Rihanna och Storbritanniens drottning Elizabeth.

I ”Mother Daughter” hänger mor och dotter McCartneys bilder bredvid varandra, utan byline. De är grupperade utifrån olika teman, men det går inte att utläsa vem som har fotograferat vad.

– Sängar är ett tema, färgen grön ett annat. Det visuella sambandet visar på likheten mellan mammas och mina val av motiv, säger Mary McCartney.

Några av mina bästa minnen med mamma är från gemensamma ridturer. Mamma älskade hästar och hon älskade att rida. När hon satt på en hästrygg var hon som allra mest avslappnad.

Hur gick du till väga när du valde bilderna?

– Jag skrev ut dem i vykortsformat och lade dem på golvet. När en bild passade ihop med en annan parade jag ihop dem. Det var som att spela memory.

Hur kändes det att gå igenom din mammas bildmaterial?

– Det fick mig att åter känna mig nära henne konstnärligt. Medan mamma levde brukade vi titta på varandras kontaktkartor och prata om fotografering.

– När jag först bestämde mig för att bli fotograf gick vi och åt indiskt. Jag mer eller mindre intervjuade henne under hela lunchen: ”Hur var det att plåta Jimi Hendrix? Hur fick du honom att tina upp?”

Vad svarade hon?

– Att Jimi Hendrix och hon hade stor ömsesidig respekt för varandra. Hon plåtade honom för att hon älskade musiken och att fotografera. Han bjöd in henne. Man blev lugn i mammas sällskap, och jag tror att han visste att hon hade god smak.

Din mor gick bort i bröstcancer 1998. Varför blev det en utställning nu?

– Jag tänkte alltid att vi skulle göra en utställning med mammas och mina verk någon gång, men mycket längre fram. Den framtida utställningen som jag hade tänkt mig var mycket tyngre och allvarligare än ”Mother Daughter”, som inte bara är för mamma och mig, utan lika mycket för åskådarna.

”Lucky Spot in Daisy Field”, Sussex, 1985. Foto: Linda McCartney

”Stella in Flower Field”, Long Island, 2006. Foto: Mary McCartney

Vill du berätta om ett lyckligt minne tillsammans?

– Några av mina bästa minnen med mamma är från gemensamma ridturer. Mamma älskade hästar och hon älskade att rida. När hon satt på en hästrygg var hon som allra mest avslappnad.

– I köket hade hon hade en lista över ätliga växter, som hon studerade. Vi red ut och hon pekade och sade: ”De där blommorna går att äta.” Vi klev av och åt en blomma som mellanmål.

Vilken sorts uppfostran fick du och dina syskon?

– Vi uppfostrades till att vara snälla, vänliga och omtänksamma. När vi var små kom mamma och pappa till oss och sade: ”Vi ska bli vegetarianer.”

– Det framställdes inte som trist, utan spännande. De sade: ”Vi ska laga mat och prata om mat och bli exalterade.” De var intressanta föräldrar. Du visste aldrig vad nästa diskussion skulle handla om. ”Mother Daughter” Utställning på Fotografiska i Stockholm den 1 juni–2 september 2018.

Visades först på Gagosian Gallery i New York 2015.

Utställningsbilderna är tagna av Linda och Mary McCartney, mor och dotter och båda två framgångsrika fotografer med porträtt som specialitet. I utställningen ingår intima familjebilder som fångar den legendariska McCartneyfamiljen över två generationer.

Beskriv ditt barndomshem!

– Jag växte upp i London och gick i skola här. Jag har två systrar och en bror och vi hade många hundar och andra djur omkring oss, så det hände alltid mycket saker.

– Det var rätt avslappnat, inte alltför manikyrerat och strikt på sin plats. Det har gjort att jag kan stänga ute oljud och tycker om ett visst mått av förödelse och ofullkomlighet.

Uppfostrar du dina barn på samma sätt som du själv blev uppfostrad?

– Förmodligen är jag lite mer strikt när det kommer till läxor och sådant. Jag sätter lite mer gränser eftersom mitt liv blir alltför kaotiskt annars, men det är samma slags kärlek.

– Jag försöker ge mina söner mycket uppmärksamhet och uppmuntran, och lagar mycket nyttig, vegetarisk mat till dem.

En del av fotografierna i utställningen är tagna ur familjealbumet. Kände du reservation över att dela de här privata bilderna?

– Jag kände att det var viktigt att ta med familje­bilder, men fotona är i hög grad utvalda av en särskild anledning. De är inte med enbart för att de är familjebilder, utan för att de tillför något.

”Mary and Stella”, Jamaica, 1975. Till höger ”Mary and Stella”, Västberlin, 1976. De här fyra bilderna från utställningen (ovan och nedan) publiceras exklusivt i Dagens Nyheter, med tillstånd från Paul McCartney personligen. Foto: Linda McCartney

”Twins”, Goodwood, 2014. Till höger ”Embrace”, London, 2003. Foto: Mary McCartney

Vilken av din mammas bilder på dig är din favorit?

– Det finns en bild på mig och Stella som är väldigt söt. Vi är inuti samma tröja. Fotot visar på den nära syskonrelationen, och på barn som roar sig själva. Det är ett fint, spontant ögonblick med en humoristisk touch.

När var första gången som du följde med in i mörkrummet?

– Jag måste ha varit fem eller sex. Vi hade en egen eftermiddag tillsammans, bara mamma och jag, och åkte till ett litet mörkrum i Soho i London.

– Vi gick in och stängde dörren. Jag minns att det var mörkt, och en bricka med ett vitt pappersark. Mamma lade pappret i framkallningsbadet. En svartvit bild uppenbarades och det var ren magi.

På vilka sätt påmindes du om din familjs berömmelse som barn?

– Främst när vi gick ut. Folk brukade vända sig om och bara stirra på oss. Särskilt på restauranger. Det gick inte att ha en privat stund.

– Jag tror att det är därför som jag är så intresserad av att betrakta folk, i stället för att bli betraktad så ingående. Kanske är det också därför som vi var så nära varandra i familjen.

När din syster Stella McCartney hade fötts 1971 bildade dina föräldrar bandet Wings, och hela familjen kuskade land och rike runt. Hur påverkade det dig?

– Det svetsade ihop oss som familj. Vi träffade många olika sorters människor i många olika delar av världen. Jag tror att det har gjort mig anpassningsbar och intresserad av andra.

Det finns ett fantasieggande citat av dig som lyder: ”I was more of a gypsy child rather than a rock royalty daughter.” Vad var det som fick dig att kalla dig ”zigenarbarn” och inte ”dotter till rockkungligheter”?

– Citatet handlar om hur det var det hemma. Det var inte för stelt och prydligt. Många av bilderna på mig som barn visar mig med mat runt munnen, eller lekande ute i leran. Det var inte en så perfekt värld som folk kanske föreställer sig.

Hade ni tjänstefolk?

– Inte inneboende. Inte personal som fanns där och hjälpte oss att komma upp och i ordning om morgnarna. Det fanns folk som utförde olika sysslor, men om vi var borta på sommaren var det ofta bara vi. Mamma lagade maten och vi hjälpte henne.

På väggen bredvid Mary McCartneys sminkspegel sitter ett fotografi av Stella McCartney i mamma Lindas famn. Foto: Chris Maluszynski

I Philip Normans biografi om er står det att du och dina syskon aldrig blev ”den vanliga sortens bortskämda, försummade, fördärvade rock-biz-brats”. Hur lyckades era föräldrar skydda er?

– De tillbringade mycket tid med oss. Vi inkluderades alltid i saker och ting. Mamma och pappa sade inte åt oss vad vi skulle göra, men jag tänkte aldrig att jag inte skulle göra någonting, utan bara bli underhållen.

– Mamma och pappa arbetade hårt. Kanske plockade vi barn upp en del av deras arbetsmoral. Men konversationerna vi hade med våra föräldrar, och att vi blev inkluderade, var det vikigaste.

Samtalet i ateljén i Kensal Green tystnar en stund i eftertanke. Genom det öppna fönstret hörs fågelkvittret utanför.

När jag håller på med ett fotoprojekt visar jag ofta pappa bilderna och får hans åsikt, som jag verkligen värdesätter. Han har ett riktigt gott öga och han är alltid uppmuntrande och stöttande.

Folk kommer och går i trappan, inramade utställningsbilder står lutade mot väggarna, stora kylen är full av film och den lilla av sojamjölk.

På väggen bredvid sminkspegeln sitter ett fotografi av Stella McCartney i mamma Lindas famn. Hon är inte så liten längre på bilden, men hennes blick är ett barns nakna, oförställda.

Är det du som har tagit den?

– Ja, den är med i utställningen. Jag älskar intimiteten i den. Det är en Madonna-med-barn-komposition. För mig är den personlig men för andra som ser den påminner den om minnen som de har av kärleksfulla familjerelationer.

Vad är det som gör folk så avspända framför din och din mammas kamera?

– Ingen av oss skulle gå in i ett rum och ta över det. Vi observerar det. När jag fotograferar någon försöker jag få henne eller honom att känna sig bekväm.

– Jag säger: ”Det är okej, det går fint. Bara slappna av. Låt oss ta en minut att komma till rätta.” Jag arbetar verkligen på att få dem jag plåtar att vara sig själva i mitt sällskap, i stället för att bara göra sin foto-min.

”Mary, Stella, Paul”, Arizona 1988. Foto: Linda McCartney

”The Struggle”, Sussex, 2004. Foto: Mary McCartney

Du har sagt att ni hade ”similar eye”, samma syn på världen. På vilket sätt då?

– Mamma och jag var båda intresserade av människor och av att ge oss ut på små äventyr. Kameran ger dig en anledning att vara på en viss plats, den ger dig nästan en känsla av mening.

– Gissningsvis gillade vi båda också utmaningar, för att ta bilder av människor kan verkligen vara utmanande. Du frågar dig själv: ”Varför är jag här? Varför sade den här personen ja, när hon uppenbarligen inte vill?”

Gör din berömmelse dig immun mot andras stjärnstatus?

– Jag är inte: ”Åh, han är berömd, jag måste få träffa honom”, men jag kan bli väldigt inspirerad av personer som är begåvade och har arbetat hårt för att komma dit de är.

Har du någonsin blivit starstruck?

– Jag skulle inte säga starstruck, men jag har definitivt fått munhäfta. Med drottning Elizabeth var jag lite så, för hon är en så stor, historisk karaktär. Oavsett vad du tycker om henne är hon unik, hon har ägnat sitt liv åt sin roll.

Vi har pratat mycket om din mamma, vill du säga något om din pappa också?

– När jag håller på med ett fotoprojekt visar jag ofta honom bilderna och får hans åsikt, som jag verkligen värdesätter. Han har ett riktigt gott öga och han är alltid uppmuntrande och stöttande.

Var han och din mamma lyckliga?

– De var lyckliga, och jag tror att det lyser igenom i bilderna på dem. Äktheten i deras relation lockar andra människor. De stylade sig inte för att gå ut. Mamma bar omaka sockor och klippte sitt eget hår. De var ganska knäppa. De följde inte reglerna.

Mary McCartney i sin studio i London. Foto: Chris Maluszynski

Foto: Chris Maluszynski

Mary McCartney Född: I London den 28 augusti 1969, som första barn till rockfotografen Linda McCartney och Beatlesstjärnan Paul McCartney. Bor: Hus i norra London. Familj: Man, fyra söner på 19, 15, 9 och 6 år, samt en hund. Porträtt i urval: Ballerinorna på Kungliga Operan i London, drottning Elizabeth, Rihanna, Madonna, Kate Moss, Morrissey, Vivienne Westwood, Lou Reed, Eric Clapton, Helen Mirren samt Tony och Cherie Blair med sonen Leo.

Linda och Paul McCartney 1990. Foto: Aubrey Reuben/AP